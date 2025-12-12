“きれいなはず”の愛車がボコボコになって出てきた

機械式立体駐車場は、クルマをパレットに停車させた後、機械を操作して格納するもので、マンションなどの駐車場でしばしば見られる方式です。



しかし、愛車を出庫させたらなぜか車体がボコボコの傷だらけになり、綺麗だった入庫時とは変わり果てた姿に…。

悪夢のような話ですが、こうした事故は誰にでも起こる可能性があります。

【画像】「ええぇぇ…」 これが「立体駐車場での事故事例」です 画像で見る（32枚）

愛車がボコボコの状態になっていたら、まずは「クルマのサイズオーバー」を疑ったほうがよいでしょう。

屋外や屋内などを問わず、多くの駐車場では入庫可能なクルマのサイズが定められていますが、特に機械式ではパレットが可動するため、そうした寸法などが厳密に定められているところがほとんどです。

具体的には全長や全幅、全高以外にも、左右タイヤの外幅、リアタイヤから車体最後部までの距離（オーバーハング）、さらには最低地上高や重量なども上限が決まっています。

駐車するまでに何も問題なく入れたとしても、その後に入出庫の操作をしてクルマが回転したり上下に動いたときに、少しでもサイズオーバーしていたら設備や他のクルマのパレットに接触する危険性は十分にあります。

また、近年ではクルマの電動化などから重量も重くなっており、サイズが問題なくても重量が制限値をはるかに超える場合、パレットの格納機構が耐えられず、落下する可能性もあります。

入庫時には必ずサイズオーバーしていないか、重量は問題ないかをしっかりチェックしたほうが良いでしょう。

そして、次に考えられるのが「格納後にクルマのドアなどが開いてしまった」場合です。

近年の新車に装備されるスマートキーは、カバンから取り出すことなく解錠・施錠可能になり、非常に便利になりました。

さらにパワースライドドアや電動テールゲート、足をかざしてトランクを開けるハンズフリー機能などを搭載するクルマも増えています。

しかし、こうした便利機能が事故を招くときがあります。

クルマを停めて少し離れたタイミング、あるいは入出庫操作で機械が動いているとき、キーがカバンのなかで押され、ドアやテールゲートが開いてしまったり、格納時の動きでハンズフリー機能が誤作動し、トランクが開いてしまうのです。

そのまま気づかず、クルマが出てきたら破損していた、という悲劇になります。

また、ルーフのアンテナをうっかりたたみ忘れてしまい、破損に至るというケースもあります。

大型商業施設など、一部の機械式駐車場では係員が常駐しており、高さのチェックやミラーの格納忘れなどをチェックしてくれますが、マンションなどでは自身で操作しなければならないところも多く、事故事例はかなりあるようです。

機械式立体駐車場を利用する場合は、入庫してすぐに格納操作するのではなく、車両のまわりを一周して安全確認したほうがよいでしょう。

また、電動スライドドアや電動テールゲート、ハンズフリー機能などは念のためオフにしたり、スマートキーがカバンのなかで押されないよう、収納する場所などを工夫したほうが安全です。

「クルマがボコボコ…」 実際にやってしまったらどうする

では、もしサイズオーバーやドアが開いてしまっており、クルマがボコボコになって出てきてしまったら、どうすればいいのでしょうか。

まずは110番で警察に事故処理を依頼することが先決です。次に駐車場の管理会社に連絡し、対応を依頼します。

機械式駐車場の多くには、非常時の連絡先が書かれています。

自身のクルマの破損が最小限で、駐車場の機械設備に損害が出ていなさそうな場合でも、他の格納車両を傷つけたり、機械に何かしらのトラブルを生じさせている恐れがありますので、絶対に連絡を入れましょう。

特に自車に破損があった場合、パーツが散乱している可能性があります。そのままの状態にすると、他の格納車両にパーツが落下したり、機械設備を故障させる可能性があるので、早急な対応が必要です。

入出庫操作の最中に大きな音がした場合も、車両の接触が考えられるので、すぐに非常停止ボタンで操作を停め、管理会社に連絡しましょう。

事故が起きたらまずは管理者に連絡を。保険が使える可能性もある（画像はイメージ）

なお、加入している自動車保険の内容によっては、自身のクルマや破損させた駐車場施設に保険がおりることもあります。

駐車場に損害を与えた場合は「対物賠償責任保険」の補償対象で、自分のクルマがへこんだり傷がついたりした場合には「車両保険」で補償されます。

車両保険は、多くの保険会社で「一般補償型」と「エコノミー型（限定補償型）」の2種類が用意されていますが、「自損事故」を補償するのは一般補償型のみとなることに注意が必要です。

自動車保険は「等級制度」を導入しており、事故で保険を使うと翌年度以降の等級が下がり、保険料が割高となる仕組みになっています。

対物賠償責任保険と車両保険のいずれかまたは両方を使用した場合、通常は「3等級ダウン事故」としてカウントされ、翌年度以降の3年間は保険料が高くなります。

もし駐車場に損害がなく、自車を直すだけで済む場合、傷が小さければ、修理費を自腹で払ったほうが、その後3年間アップする保険料の差額より安くなることもあります。

加入している保険会社や保険代理店に相談し、翌年度以降の保険料の概算額を試算してくれることもありますので確認してみるといいでしょう。

また、保険会社に連絡を入れたとしても、修理費の金額によって保険を使わないという選択も可能ですので、警察や管理会社への連絡が終わったら、ひとまず相談するとよさそうです。

※ ※ ※

近年は全高が高いSUVが増えていますが、設計の古い一部の機械式立体駐車場では、全高が155cm以下に限定されていることがあります。

クルマを新しく買い替えたり、レンタカーや代車、知人から借りたクルマなど、普段乗らない車両に乗る際は、必ず駐車場に停められるかどうかをチェックしたほうが良いでしょう。