今季のセパのリーグ最多安打はセ・リーグが岡林勇希（中日）の168安打、パ・リーグが村林一輝（楽天）の144本だった。2010年代は140本台、160本台での最多安打はなく、一番少ない安打数の最多安打を見ても、17年の丸佳浩（当時広島）、ロペス（当時DeNA）の171安打だった。20年代は170安打以上の最多安打を獲得した選手は、178安打で最多安打を放った21年の近本光司（阪神）のみとなっている。

3割打者が少なくなっている中、シーズンの安打数でも170安打が難しくなっている時代。ここでは、各球団の最後の『170』安打以上を見ていきたい。

セ・リーグは各球団直近10年以内で『170安打以上』マークした選手はいたが、パ・リーグはというと、令和に入ってから『170安打以上』放っている球団は2019年に秋山翔吾が179安打放った西武のみ。意外なのは、日本ハムが最後に170安打以上放った選手がいたのは2010年まで遡っていること。

楽天に至っては、22年に島内宏明（161安打）、24年に辰己涼介（158安打）、そして村林と20年代は3人の選手が最多安打に輝いているが、『170安打以上』放った選手は球団の歴史上誰もいない。もっともシーズンで安打を放ったのは、08年に163安打放ったフェルナンデスとリックの2人となっている。

【各球団最後のシーズン170安打以上】

▼阪神

178 近本光司（2021年）

▼DeNA

175 宮崎敏郎（2018年）

▼巨人

173 坂本勇人（2019年）

▼中日

174 大島洋平（2019年）

▼広島

171 丸佳浩（2017年）

▼ヤクルト

195 川端慎吾（2015年）

183 山田哲人（2015年）

▼ソフトバンク

182 柳田悠岐（2015年）

▼日本ハム

193 田中賢介（2010年）

177 小谷野栄一（2010年）

▼オリックス

175 坂口智隆（2011年）

▼楽天

なし

▼西武

179 秋山翔吾（2019年）

▼ロッテ

178 角中勝也（2016年）