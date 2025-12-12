TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前7時35分に、大雪警報を栗原市西部、大崎市西部、色麻町、加美町に発表しました。またなだれ注意報を栗原市西部、大崎市西部、色麻町、加美町に発表しました。

【大雪警報】宮城県・栗原市西部、大崎市西部、色麻町、加美町に発表 12日07:35時点

西部では、12日夕方まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■栗原市西部
□大雪警報【発表】
　積雪　12日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■大崎市西部
□大雪警報【発表】
　積雪　12日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■色麻町
□大雪警報【発表】
　積雪　12日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■加美町
□大雪警報【発表】
　積雪　12日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意