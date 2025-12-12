気象台は、午前7時35分に、大雪警報を栗原市西部、大崎市西部、色麻町、加美町に発表しました。またなだれ注意報を栗原市西部、大崎市西部、色麻町、加美町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】宮城県・栗原市西部、大崎市西部、色麻町、加美町に発表 12日07:35時点

西部では、12日夕方まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■栗原市西部

□大雪警報【発表】

積雪 12日夕方にかけて警戒

・山沿い

12時間最大降雪量 40cm



□なだれ注意報【発表】

12日にかけて注意





