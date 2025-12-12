【大雪警報】宮城県・栗原市西部、大崎市西部、色麻町、加美町に発表 12日07:35時点
気象台は、午前7時35分に、大雪警報を栗原市西部、大崎市西部、色麻町、加美町に発表しました。またなだれ注意報を栗原市西部、大崎市西部、色麻町、加美町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】宮城県・栗原市西部、大崎市西部、色麻町、加美町に発表 12日07:35時点
西部では、12日夕方まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■栗原市西部
□大雪警報【発表】
積雪 12日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
□大雪警報【発表】
積雪 12日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■色麻町
□大雪警報【発表】
積雪 12日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■加美町
□大雪警報【発表】
積雪 12日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意