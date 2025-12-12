事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。通信教育大手のベネッセコーポレーションの「進研ゼミ小学講座」が発表した25年の「小学生の流行語ランキング2025」について、4位の「開示だな」について「小学生流行ワード 4位『開示だな』 小学生がこんなこと言ってくるの嫌だ」と、笑顔ながら涙が出ている、苦笑のような、泣き笑いのような顔文字とともにポストしている。

ランキングは進研ゼミ小学講座が小学1〜6年生を対象に調査。1位は、新語・流行語大賞でもトップテン入りした「エッホエッホ」。2位は「それな」、3位は「イイじゃん／今日ビジュイイじゃん」、4位に「開示だな」、5位「草／w」がランクインした。

「開示だな」は、SNSなどにおける、名誉毀損（きそん）や誹謗中傷、嫌がらせに対する、発信者情報開示請求の「開示」のことで、小学生の間では、SNSはもちろん、実社会の中で嫌なことをされたりした場合や、きついジョークを言われた際の返しとして「開示だな」が使われているものとみられる。

「開示だな」という言い回しを巡っては、子どもにも人気のユーチューバーのHIKAKIN（ヒカキン）が今年、このワードを配信などで多用。嫌がらせかいたずらか、ヒカキンの家にファストフードのデリバリーが届き、ヒカキンが「開示だな」と怒って使用。これが、流行の源流となったものとみられる。