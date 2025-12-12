全日本プロレスは１１日、３１日に代々木第二体育館で開催する「ゼンニチ大晦日２０２５」の全対戦カードを発表した。

１２・１０後楽園ホール大会でＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ「我蛇髑髏」加藤良輝＆ＩＳＨＩＮがアジアタッグ王座に挑戦を表明。王者組のＭＵＳＡＳＨＩ＆吉岡世起も受諾しＰＷＦ本部も認めたため、代々木でのタイトル戦が新たに決まった。王者組にとって３度目の防衛戦になる。

さらに体調不良で欠場を続けていたサイラスが今年１・３後楽園以来の復帰戦。「大晦日怪獣大戦争スペシャル６人タッグ３ｗａｙマッチ」で大森北斗、羆嵐と組んで「ＨＡＶＯＣ」ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎と世界最強タッグを初制覇した綾部蓮＆タロース、関本大介と激突する。

大みそかのメインイベントは三冠ヘビー級王者・宮原健斗が安齊勇馬と３度目の防衛戦を行う。

◆１２・３１代々木第二全対戦カード

▼三冠ヘビー級選手権試合

王者・宮原健斗 ｖｓ 挑戦者・安齊勇馬

▼斉藤ブラザーズ ｖｓ ＨＡＶＯＣ スペシャルシングルマッチ

斉藤ジュン ｖｓ 潮粼豪

▼世界ジュニアヘビー級選手権前哨戦 ８人タッグマッチ

青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ、田村男児、井上凌 ｖｓ ＫＵＲＡＭＡ、“ミスター斉藤”土井成樹、阿部史典、立花誠吾

▼大晦日ランブル２０２５

《参加選手》アジャコング、ダンプ松本、佐藤光留、セニョール斉藤、真霜拳號、他花師、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、愛澤Ｎｏ．１、ジャック・ケネディ、菊タロー

▼タッグマッチ

鈴木秀樹、宮本裕向 ｖｓ 本田竜輝、小藤将太

▼大晦日怪獣大戦争スペシャル６人タッグ３ｗａｙマッチ

ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎 ｖｓ 綾部蓮、タロース、関本大介 ｖｓ 大森北斗、羆嵐、サイラス

▼アジアタッグ選手権試合

王者組・ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起 ｖｓ 挑戦者組・加藤良輝、ＩＳＨＩＮ