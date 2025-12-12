※経済指標
＊新規失業保険申請件数（11/30 - 12/06）22:30
結果　23.6万件
予想　21.9万件　前回　19.2万件（19.1万件から修正）

＊貿易収支（9月）22:30
結果　-528億ドル
予想　-632億ドル　前回　-593億ドル（-596億ドルから修正）

【カナダ】
＊国際商品貿易（9月）22:30
結果　1.5億カナダドル
予想　N/A　前回　-64.3億カナダドル（-63.2億カナダドルから修正）

※発言・ニュース
＊米３０年債入札結果
最高落札利回り　4.773％（WI：4.774％）
応札倍率　　　　2.36倍（前回：2.29倍）

＊ＩＥＡ月報　石油余剰幅が縮小へ
　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は最新の月報で、ＯＰＥＣプラスの産油量減少で石油市場の余剰が縮小するとの見通しを示した。ただ、依然として大幅な供給余剰が見通しを不透明にしていると述べた。世界の石油供給量の増加幅については、２０２５年は日量３００万バレル、２６年は同２４０万バレルと予想し、従来の３１０万バレル、２５０万バレルから下方修正した。