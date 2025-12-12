米１０年債利回り横ばい ３０年債入札の反応限定的＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り横ばい ３０年債入札の反応限定的＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:23）（日本時間06:23）

米2年債 3.530（-0.008）

米10年債 4.147（0.000）

米30年債 4.795（+0.008）

期待インフレ率 2.263（-0.007）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは横ばい。この日の米新規失業保険申請件数が労働市場の冷え込みを示唆したことで、序盤の利回りは下げて始まったものの、米株式市場でダウ平均が大幅高となったこともあり、後半にかけて下げを戻す展開となった。



この日は３０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を若干下回った程度だったことから、反応は限定的だった。



２－１０年債の利回り格差は+６１（前営業日：+６１）。



＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 4.773％（WI：4.774％）

応札倍率 2.36倍（前回：2.29倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト