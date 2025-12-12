ドル円、一時１５４円台に下落も後半に買い戻される＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、前半はドル安が加速し、ドル円は一時１５４円台まで下落した。この日発表の米新規失業保険申請件数が予想以上だったことでドル安が加速。前日のＦＯＭＣおよびパウエル議長の会見を受けたドル安の流れは続いている。ただ、１５５円を割り込むと押し目買いも強まるようだ。



２０２６年にかけて、日米の金融政策が想定以上に真逆の方向に進むとの見方から、ドル安の新たな波が到来する可能性が高いとの指摘が出ている。今年のドル円は強さを保ってきたが、日米の金利差縮小が進む中で、現在のドル円の買い戻しは行き過ぎとの声も増えている。ＦＲＢは利下げを継続の一方、日銀は追加利上げに向けて動くと見られ、歴史的な相関関係が再び作用すれば、ドル円の大幅な下落が起きてもおかしくないという。



市場では、来週の日銀決定会合での利上げ期待が急速に高まっている。また、短期金融市場では２０２６年１０月までの追加利上げも既に織り込まれている状況。日本の第３四半期のＧＤＰはマイナス成長となったが、落ち込みは一時的と見られ、日銀は目標を上回るインフレ基調を踏まえて、利上げを進めるとの見方が有力視されている。



一方、ＦＲＢは前日のＦＯＭＣで政策金利を３．５０－３．７５％へ引き下げ、来年の利下げ見通しは１回に据え置いた。ただ、市場では来年末までにあと２回の利下げを織り込んでいる。



ユーロドルは買いが強まり、１．１７ドル台半ばまで買い戻され、１００日線を上放れる展開が見られた。９月中旬に付けた年初来高値１．１９２０ドルを試しに行く展開になるか注目される。一方、ユーロ円は１８１円台に一旦下落したものの、１８２．７５円付近に上昇。ユーロ発足以来の高値を更新。



一部からは、ユーロはＦＲＢとＥＣＢの金融政策の格差で、さらなる上昇の可能性があるとの見方が出ている。今回の上昇は、前日のＦＲＢの利下げおよび来年の追加利下げ期待を反映している一方、ＥＣＢは政策当局者が成長見通しについて楽観的な見方を示す中、来週の理事会での据え置きが確実視されている。市場はＥＣＢの利下げを織り込まなくなっているが、利上げを織り込むのも時期尚早と見ている状況。



ユーロドルは年末までに１．１８ドル台まで上昇する可能性が指摘されているが、それには来週の米雇用統計の低調な結果、またはＥＣＢの成長見通しの上方修正がきっかけとなる可能性があるという。



ポンドドルは１．３４ドル台を一時回復。本日の上げで１００日線と２００日線を上放れる展開が見られており、明日以降の展開が注目される。一方、ポンド円は上げを一服させており、一時２０７円台に下落する場面も見られた。



米大手証券のアナリストは、英経済指標が改善する可能性や、来年の英中銀がより利下げに慎重姿勢を取る可能性を踏まえ、英中銀のターミナルレート（最終到達点）の予想を従来の２．７５％から３．００％へ引き上げた。



英インフレは２％目標に向けて低下していくと見られ、来週の利下げを皮切りに、今後も追加利下げが可能になるという。英中銀は来週と２月に利下げをすると見ているが、３月はスキップし、その後４月と６月に再び動くと予想している。市場は来週の利下げをほぼ確実視しており、２０２６年には１度の追加利下げしか完全には織り込んでいない。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト