■全国の天気

日本海側は12日(金)、広く雪や雨が降るでしょう。北日本では、大雪や猛吹雪に注意・警戒してください。一方、太平洋側は晴れて、空気が乾燥しそうです。北寄りの風も強まるため、火の用心を心がけましょう。

■予想最高気温

前日より5℃以上低い所が多く、各地とも真冬のような寒さになりそうです。金沢は前日より12℃低い5℃、仙台は11℃低い3℃の予想です。関東から西日本でも10℃前後で風が冷たく感じられそうです。名古屋と大阪は9℃でしょう。札幌と青森は昼間も氷点下で、真冬日となる予想です。

■週間予報

・大阪〜那覇

西日本は13日(土)、昼間は晴れますが、夜から雨が降り出すでしょう。14日(日)の雨は午前中にやむ予想です。来週は晴れる日が多く、週後半ほど気温が上がりそうです。

・札幌〜名古屋関東は13日(土)夜遅くから雨が降り出すでしょう。東京は日中は晴れ間がありますが、最高気温は8℃と真冬の寒さとなりそうです。14日(日)は広い範囲で雨や雪となり、風も強まる予想です。北日本中心に荒れた天気となるでしょう。