今回は、義両親に甘すぎる夫に離婚を言い渡したエピソードを紹介します。

「自分の親なんだから当たり前だろ？という夫…

「私は夫と4、5歳の子がいる母親です。夫は最近モラハラっぽいことばかり言ってくる上に、義母と比較して私をけなしてきます。そんな夫にうんざりしていたときに、義両親との旅行を提案されました。

義両親が苦手なので嫌でしたが、仕方なく旅についていったのですが……義両親は旅先に向かう道中でお酒を大量に飲んで車内がものすごく臭くなったり、2人の大声が耳に響いてしんどかったです。

また旅館では、子供たちが寝静まった後に義両親が私たちの部屋に来て、酒盛りをはじめたんです。どうやら夫が誘ったようですが……。で、3人がワーワーうるさくしているとき、ふと義母が『旅費を全部出してくれるなんて助かるわ』と言い、夫が『自分の親なんだから当たり前だろ？』と言っているのが聞こえたんです。





私は慌てて『そんなの聞いてない！』と夫に詰め寄りました。だって夫は旅行前、旅費は割り勘だって言ってたんです。今回の旅行の件だけじゃなく、今までも夫に我慢できないことがたくさんあった私は、夫に離婚を言い渡しました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年4月）

▽ この旅行ではいい宿に泊まったり食事も贅沢だったりと、かなりお金がかかったそう。妻としては黙っていられないのは当然ですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。