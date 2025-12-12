長嶋一茂「ママが喜ぶかわからないし…」 主婦に人気の“100均グッズ”を前にボヤき

12月12日（金）の『ザワつく！金曜日』では、さまざまなランキングの“1位”以外を当てる「ポイントざくざく！1位を当てるな選手権」で、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が激突する。

今回のテーマは、人気100円ショップの商品の中から見つけた、忙しい年末年始に揃えたい“時短を叶えるキッチングッズ”。

100均研究家・中橋美輝さんが25種類のおすすめアイテムを厳選。それを20代から70代までの主婦104人に見てもらい、実際に「使ってみたい！」と感じたもののランキングを作成、今回はそのトップ10にランクインした商品の中から“1位”ではないものを予想していく。

3人は実際にスタジオに登場したキッチングッズを手にとって考えるが、大波乱の展開に。

はたして、“主婦104人が選んだ、使ってみたい100均時短キッチングッズ”とはどんなものなのか？

普段、キッチンでは妻の邪魔にならないことを心がけているという一茂は「僕はまったく（100均グッズは）わからないですね。買っていってママ（＝妻）が喜ぶかわからないし…」とボヤく。

だが中橋さんから上位の品なら喜ばれるはずだとおススメされると、「じゃあぜんぶ買います！」と言い出し…。