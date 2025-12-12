ËÌÃæÊÆWÇÕ32¶¯¤ÇÆüËÜ¤ÈÀï¤¦²ÄÇ½À¡ÄAFCON¤ËÎ×¤à¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½!! ¥Ï¥¥ß¡¢¥Þ¥º¥é¥¦¥£¡¢B¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤éÁª½Ð
¡¡¥â¥í¥Ã¥³¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï11Æü¡¢º£·î²¼½Ü¤«¤éÍèÇ¯1·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¥â¥í¥Ã¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¥«¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º(AFCON)¤ËÎ×¤à¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Àµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼26¿Í¤È¥ê¥¶¡¼¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤òÈ¯É½¡£Âç²ñ¤Ë¤Ï28¿ÍÁ´°÷¤¬ÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤¬¡¢»î¹ç¤´¤È¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ï26¿Í¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£DF¥¢¥¯¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß(¥Ñ¥êSG)¡¢DF¥Ì¥»¥¢¡¦¥Þ¥º¥é¥¦¥£(¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U)¡¢MF¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹(R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼)¤é¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¿ôÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡AFCON¤Ï2Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«¤«¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇÂç¤ÎÂçÎ¦Âç²ñ¡£¥â¥í¥Ã¥³¤ÏÊì¹ñ³«ºÅ¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍèÇ¯²Æ¤Ë¹µ¤¨¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âµ®½Å¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏAÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥â¥í¡¢¥Þ¥ê¡¢¥¶¥ó¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤ÏËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÇCÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢FÁÈ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤òÆÍÇË¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥é¥¦¥ó¥É32(·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï)¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¢¦GK
¥à¥Ë¥ë¡¦¥â¥Ï¥á¥Ç¥£(¥Ù¥ë¥«¥ó¥Ì)
¥ä¥·¥ó¡¦¥Ö¥Ì(¥¢¥ë¥Ò¥é¥ë)
¥¨¥ë¡¦¥á¥Õ¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥Ï¥é¥ë(¥é¥¸¥ã¡¦¥«¥µ¥Ö¥é¥ó¥«)
¢¦DF
¥¢¥¯¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß(¥Ñ¥êSG)
¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥Á¥Ó(¥Ô¥é¥ß¥Ã¥º)
¥¸¥ã¥ï¥É¡¦¥¨¥ë¡¦¥ä¥ß¥¯(¥¢¥ë¥Ê¥¤¥Þ)
¥í¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¤¥¹(¥¢¥ë¥µ¥Ã¥É)
¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥Ï¥ß¥É¡¦¥¢¥¤¥È¡¦¥Ö¥É¥é¥ë(¥ì¥ó¥Ì)
¥Ê¥¤¥Õ¡¦¥¢¥²¥ë¥É(¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ)
¥¢¥À¥à¡¦¥Þ¥¸¡¼¥Ê(¥È¥ê¥Î)
¥Ì¥»¥¢¡¦¥Þ¥º¥é¥¦¥£(¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U)
¥¢¥Ê¥¹¡¦¥µ¥é¡¼¥¨¥Ç¥£¥ó(PSV)
¢¦MF
¥¦¥µ¥Þ¡¦¥¿¥ë¥¬¥ê¥ó(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)
¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥¢¥à¥é¥Ð¥È(¥Ù¥Æ¥£¥¹)
¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë¡¦¥µ¥¤¥Ð¥ê(PSV)
¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥¢¥¤¥Ê¥¦¥¤(¥í¡¼¥Þ)
¥Ó¥é¥ë¡¦¥¨¥ë¡¦¥«¥ó¥Ì¥¹(¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È)
¥¢¥¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥¦¥Ê¥Ò(¥¸¥í¡¼¥Ê)
¢¦FW
¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹(R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼)
¥¤¥ê¥¢¥¹¡¦¥¢¥³¡¼¥Þ¥Ã¥¯(¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë)
¥±¥à¥º¥À¥¤¥ó¡¦¥¿¥ë¥Ó(¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É)
¥æ¥»¥Õ¡¦¥¨¥ó¡¦¥Í¥·¥ê(¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§)
¥¢¥æ¥Ö¡¦¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Ó(¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹)
¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥é¥Ò¥ß(¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó)
¥¢¥Ö¥Ç¡¦¥¨¥¶¥ë¥º¥ê(¥Ù¥Æ¥£¥¹)
¥¨¥ê¡¼¥¹¡¦¥Ù¥ó¡¦¥»¥®¥ë(¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó)
¢£¥ê¥¶¡¼¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼
¥æ¥»¥Õ¡¦¥Ù¥é¥Þ¥ê(¥é¥¸¥ã¡¦¥«¥µ¥Ö¥é¥ó¥«)
¥Ï¥à¥¶¡¦¥¤¥¬¥Þ¥Í(¥ê¡¼¥ë)
