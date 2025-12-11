ボスからホリデーギフトコレクションが登場　シュタイフとのコラボテディベア発売

「ボス（BOSS）」が、ホリデーシーズンに向けてギフトコレクションを発売した。ボス直営店および公式オンラインストアで取り扱っている。

今季のホリデーギフトコレクションは、大切な人への贈り物に適したアイテムを多数ラインナップ。メンズからは、環境に配慮した素材を採用したバッグ（2万5410円）など、日常で活躍するアイテムを揃えた。ウィメンズからは、バッグ（5万1700円）やスカーフ（2万4200円）などさまざまなシーンに寄り添うアイテムを豊富に用意する。

そのほか、テディベアブランド「シュタイフ（Steiff）」とのコラボレーション「BOSS × Steiff」のベアーも登場。「BOSS X STEIFF HOLLY テディベア」（2万240円）や「BOSS X STEIFF B-ICON バックパック テディディテール」（8万6680円）、「BOSS X STEIFF バックル付きスライドサンダル テディファブリック」（4万3890円）などを取り扱っている。なお、店舗によって販売アイテムは異なる。

◼️BOSS：公式オンラインストア