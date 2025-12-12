　12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比790円高の5万920円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

52638.99円　　ボリンジャーバンド3σ
51799.46円　　ボリンジャーバンド2σ
50959.93円　　ボリンジャーバンド1σ
50920.00円　　12日夜間取引終値
50618.00円　　5日移動平均
50148.82円　　11日日経平均株価現物終値
50120.40円　　25日移動平均
50090.00円　　一目均衡表・転換線
49790.00円　　一目均衡表・基準線
49590.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49280.87円　　ボリンジャーバンド-1σ
48441.34円　　ボリンジャーバンド2σ
47606.53円　　75日移動平均
47601.81円　　ボリンジャーバンド3σ
47195.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41701.40円　　200日移動平均


