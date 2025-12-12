日経225先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比790円高の5万920円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
52638.99円 ボリンジャーバンド3σ
51799.46円 ボリンジャーバンド2σ
50959.93円 ボリンジャーバンド1σ
50920.00円 12日夜間取引終値
50618.00円 5日移動平均
50148.82円 11日日経平均株価現物終値
50120.40円 25日移動平均
50090.00円 一目均衡表・転換線
49790.00円 一目均衡表・基準線
49590.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49280.87円 ボリンジャーバンド-1σ
48441.34円 ボリンジャーバンド2σ
47606.53円 75日移動平均
47601.81円 ボリンジャーバンド3σ
47195.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41701.40円 200日移動平均
株探ニュース
