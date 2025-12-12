　12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比34.5ポイント高の3407ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3475.53ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3431.69ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3407.00ポイント　　12日夜間取引終値
3389.60ポイント　　5日移動平均
3387.84ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3362.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3357.24ポイント　　11日TOPIX現物終値
3344.00ポイント　　25日移動平均
3320.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3300.16ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3256.31ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3243.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3232.27ポイント　　75日移動平均
3212.47ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3197.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2942.97ポイント　　200日移動平均


株探ニュース