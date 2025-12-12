TOPIX先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比34.5ポイント高の3407ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3475.53ポイント ボリンジャーバンド3σ
3431.69ポイント ボリンジャーバンド2σ
3407.00ポイント 12日夜間取引終値
3389.60ポイント 5日移動平均
3387.84ポイント ボリンジャーバンド1σ
3362.00ポイント 一目均衡表・転換線
3357.24ポイント 11日TOPIX現物終値
3344.00ポイント 25日移動平均
3320.50ポイント 一目均衡表・基準線
3300.16ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3256.31ポイント ボリンジャーバンド2σ
3243.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3232.27ポイント 75日移動平均
3212.47ポイント ボリンジャーバンド3σ
3197.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2942.97ポイント 200日移動平均
株探ニュース
