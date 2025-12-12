グロース先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の647ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
747.62ポイント ボリンジャーバンド3σ
738.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
727.00ポイント 75日移動平均
726.36ポイント ボリンジャーバンド2σ
715.45ポイント 200日移動平均
714.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
705.10ポイント ボリンジャーバンド1σ
683.84ポイント 25日移動平均
682.00ポイント 一目均衡表・基準線
662.58ポイント ボリンジャーバンド-1σ
661.00ポイント 5日移動平均
660.00ポイント 一目均衡表・転換線
653.07ポイント 11日東証グロース市場250指数現物終値
647.00ポイント 12日夜間取引終値
641.32ポイント ボリンジャーバンド2σ
620.06ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
