　12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の647ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

747.62ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
738.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
727.00ポイント　　75日移動平均
726.36ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
715.45ポイント　　200日移動平均
714.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
705.10ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
683.84ポイント　　25日移動平均
682.00ポイント　　一目均衡表・基準線
662.58ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
661.00ポイント　　5日移動平均
660.00ポイント　　一目均衡表・転換線
653.07ポイント　　11日東証グロース市場250指数現物終値
647.00ポイント　　12日夜間取引終値
641.32ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
620.06ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース