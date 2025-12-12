本日12月12日（金）よる7時〜8時54分 日本テレビ系で 「警察魂2025〜悪いやつらは許さない!!〜」を放送。

警察官が日々の現場で抱く“怒り”と“誇り”。番組では、その気持ちを象徴する言葉として「警察魂」を掲げ、警察のリアルに迫る。魂のこもった熱き警察官たちに密着！事件や事故と格闘する姿を1年に渡って追った。取材では、1日20km・3万歩を歩きながら巡回する警察官の姿も紹介する。

スタジオゲストは、永尾柚乃、吉村崇、武藤十夢。永尾は9歳ながらにして「一日署長」を3度務めていたという意外な経歴が明らかに！

吉村が「ゴルフより歩いてる！」と驚くほど、“体も気も張りつめた”任務の大変さが語られる。

MCは今年も、「news zero」でおなじみの藤井貴彦キャスター。進行は、日本テレビ・杉原凜アナウンサーが担当。

ナレーターには、話題のアニメ「葬送のフリーレン」（日本テレビ）出演中の声優・種粼敦美を起用！大御所・立木文彦と番組を盛り上げる！

＜出演者コメント＞

◆永尾柚乃

すごく勉強になったし、いろんな知らなかったこともたくさん知れたし、警察の方々がすごく頑張って守ってくれているんだなと思いました。

でも自分自身も気をつけていきたいなと思います。

◆吉村崇

万博に仕事で行った時、警察官の方々が多かったんですけれど、だからあの秩序が保たれていたんだというのがわかりました。詐欺がすごいレベルまで来ていて、警察の方々は、毎回比較的同じメンバーで対応しているのが、すごいことだなと思いました。

◆武藤十夢

警察の方は現場で取り押さえたり、何か事件があったところに向かって対応したりというイメージでしたが、今回は未然に防ぐという部分をたくさん見せていただきました。

こうして私達の平穏は守られていると改めて感じました。

本当に感謝してもしきれないなと思いました。

◆藤井貴彦

今、私達は不安定な時代を迎え、心が落ち着かないこともあるでしょう。

その不安な流れを食い止め、日常を支えているのが警察です。

この番組をご覧になれば、当たり前の生活は当たり前じゃないと感じるはずです。

ぜひご覧ください。

◆杉原凜アナウンサー

過酷な環境でパトロールをしてくださったり、一瞬の行動・表情を見逃さなかったりする警察官の姿に「すごい…」と見入ってしまいました。

今回も現場の映像にハラハラドキドキしながらも、スタジオトークを含め楽しい収録でした！

＜番組概要＞

「警察魂2025〜悪いやつらは許さない!!〜」

12月12日（金）19:00〜20:54放送

※一部地域：読売テレビ、中京テレビ、山梨放送、熊本県民テレビ、テレビ新潟、福島中央テレビ、静岡第一テレビは、19:56〜20:54 短縮1時間版での放送