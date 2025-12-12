高い手は高く仕上げる、それがセレブの麻雀だ。「大和証券Mリーグ2025-26」12月11日の第1試合。TEAM雷電・黒沢咲（連盟）がKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）とのし烈な争いを制し、個人4勝目を獲得した。

【映像】高く仕上げるセレブ黒沢…跳満にレベルアップの瞬間

この試合は東家からEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、黒沢、岡田、U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）の並びで開始。東1局1本場、親の石井が仕掛ける中で、黒沢は3・6・9筒の三面張をテンパイ即リーチ。一発で9筒を引き込み、リーチ・一発・ツモ・赤・ドラ・裏ドラの1万2000点（＋300点）でトップ目に立った。

さらに東3局2本場、黒沢に勝負所が訪れた。石井が發と白を鳴き、三元役を警戒しなければならない場面。黒沢はドラの東を頭にして、4・7万と6・9筒の受け入れが残るイーシャンテンとなった。その後、四万をツモってテンパイ。石井の仕掛けがある以上、ダマテンに構えるのも一つの手だが、黒沢は6・9筒待ちでリーチを決断。役満放銃のリスクを承知で、勝負に出た。決着は終盤、アガリ牌の6筒を力強くツモ。リーチ・ツモ・赤・ドラ2の8000点（＋600点）が完成し、リードを大きく広げた。

南1局は2着目の岡田が小林から満貫のアガリ。これでトップ目を明け渡してしまったが、黒沢は南3局1本場のテンパイ料で岡田を再逆転。南4局2本場は岡田のリーチを受けるも、3着目の石井がアガって終了した。

チームはセミファイナル進出のボーダーラインである6位を意識する状況。それでも黒沢は「そこは全く意識していなかった。チームのトータルポイントも見ないで、一切情報を入れずに戦いました」と振り返った。随所に見られた積極的な攻めについては、「伸び伸びし過ぎましたか？」と照れ笑いを浮かべた。

この日はスポンサー企業が控室を訪れ、高級弁当の差し入れもあった。「控室がおいしいもので溢れていて、すごくテンションが上がって…。数字はいいから思い切ってやろう、と思って戦いに行けたのが良かったです」と黒沢。にこやかに語る姿は、気高く強いセレブそのものだった。

【第1試合結果】

1着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）3万8900点／＋58.9

2着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）3万7000点／＋17.0

3着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）2万2800点／▲17.2

4着 U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）1300点／▲58.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）