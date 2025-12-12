宮本茉由、民放ドラマ初主演！ 『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』1.7スタート
宮本茉由が主演するドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』が、テレビ東京ほかにて2026年1月7日より毎週水曜25時に放送されることが決まった。宮本は民放ドラマ初主演。
原作・乙葉一華、作画・久松ゆのみによる同名漫画を実写ドラマ化する本作は、4人の男女の秘密の関係が交錯する、予測不能なジェットコースター不倫サスペンス。
主人公・松本菜穂（27）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾とは結婚2年目を迎え夫婦円満だと思っていた。そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。このままではいけないと感じた菜穂は、省吾がその気になるよう一念発起するが空回り。
そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ、次第に心揺さぶられていく…。一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心のよりどころを求め始める。
夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による秘密の関係が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌していくー。
主人公・松本菜穂を演じる宮本茉由は「お話をいただき、原作を読ませていただいた時に、ストーリー展開やそれぞれのキャラクターの個性にとても魅了されました。その中で、自分が菜穂を演じられることが嬉しくて、ワクワクドキドキしながら日々撮影を頑張っています！ 毎話、個性的な登場人物たちが何をするかわからなく、衝撃の展開が多いので、視聴者のみなさんにもドキドキしながらドラマを観ていただけるかと思います。新年明けて1月7日から放送スタートです。楽しみにしていただけたら嬉しいです！」とメッセージを寄せた。
原作の乙葉一華は「ドラマ化のお話をいただいた時は、今までの創作活動が報われた気がして、とても誇らしく嬉しい気持ちになりました。制作サイドも原作をすごく大切にしてくださり、『どんだけ漫画を読み込んでくれたのさ!?』とツッコミたくなるほどです。感謝！ 主人公･菜穂役の宮本茉由さんは、ものすごい透明感と美肌の持ち主でいらして、こんな女神がどんなドロドロを演じてくださるのか、今からドキドキ楽しみです！」とコメント。
作画の久松ゆのみは「女性向け恋愛漫画を描くようになってわりとすぐの頃の作品が、映像化されることになり驚いております。主演の宮本茉由さんが元々モデルさんでもあるスラーッとした大変お綺麗な方なので、私の描いていた主人公菜穂ってこんなに美人だったっけ？とびっくりいたしました。劇中序盤ではわりとモサいパート主婦だったはずなんですけどね（笑）。今から放送が楽しみです」とコメント。
テレビ東京の千葉貴也プロデューサーは「バタフライエフェクトという言葉がありますが、まさにこの作品そのものです。よかれと思って行った無自覚な『正義』が、いつか大きな『嵐』となって戻ってくる。ほんの小さな綻びから始まるジェットコースター展開で、前半戦と後半戦で全く違う表情をみせるドラマとなりました。登場人物たちの【秘密の関係】がどんどん複雑に交錯していき、誰がどんな思惑で、こんなにひどい展開になっているのか――。毎週ゾクゾクして頂けると嬉しいです。正しい『愛』とは何か、非常に難しいテーマです。宮本茉由さんをはじめとする素敵なキャストのみなさまが、様々な『喜怒哀楽』に挑戦し、表現してくださっております。是非、考察をお楽しみください！」としている。
水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』は、テレビ東京、テレビせとうち、TVQ九州放送にて2026年1月7日より毎週水曜25時、テレビ愛知にて同年1月13日より毎週火曜26時時5分、テレビ北海道にて同年1月9日より毎週金曜25時13分放送。
