やっぱり『モノトーン』がおしゃれ！【しまむら】大人に似合う♡「高見えアイテム」

大人の落ち着きや洗練されたムードを引き出してくれる「モノトーンアイテム」。いくつかバリエーションをもっておくと、毎日のスタイリングが楽しくなりそうです。旬なデザインを取り揃えている【しまむら】では、モノトーンコーデを目指すのにぴったりのアイテムが販売中。今回は高見えするディテールが盛り込まれた、大人女性におすすめの商品をご紹介します。

きれいめカジュアルにぴったり♡ 大人のボーダートップス

【しまむら】「12GリブモチモチCN」\550（税込）

クールな印象になりがちなモノトーンコーデを、適度にカジュアルダウンしてくれるこちらのアイテム。ボーダー柄がもつ親しみやすいムードはそのままに、細かいリブ編みやタイトなシルエットで程よくきれい見え。幅広いボトムに合わせやすいうえ、コートやセーターの下に着てもゴワつきにくそうです。デザイン性はもちろん、着回し力の高さもお値段以上の価値があるかも。

ふわふわがキュートなリラクシーカーデ

【しまむら】「キモウルーズニットCD」\1,969（税込）

インフルエンサーの@marino12131さんが「ふわふわ手触りで気持ちいい」とコメントするのがこちらのニットカーデ。あたたかみのある起毛素材が秋冬らしく、さっと羽織るだけで季節感を手軽に取り入れられそうです。ライトグレーが落ち着いた雰囲気で、「ふわふわ素材は可愛すぎる……」と不安を感じる人にもおすすめ。ルーズなサイズが女性らしさと、大人の余裕あるムードを引き出してくれそうです。中にキャミを仕込んで首元スッキリ ＆ さりげない肌見せという、軽やかな秋冬コーデに挑戦してみて。

穿き心地もきれい見えも◎ ダークグレーのイージーパンツ

【しまむら】「モチニットイージーワイドP」\1,639（税込）

スタイルを品良くまとめてくれるダークグレーも、大人の装いに馴染む優秀なカラーです。こちらのイージーパンツは、メランジのようなカラーが奥行きを感じさせ、単調になりがちなモノトーンコーデも洗練された雰囲気に。ウエストゴムで快適な穿き心地が期待できるうえ、センタープレス入りのストンと落ちるラインがきちんと感も演出してくれそう。

コーデを上品にまとめるブラックミニボストン

【しまむら】「TT＊Pツキゴウヒ2WAY」\2,970（税込）

一点投入でコーデをキリッと引き締めてくれるのがブラックのバッグ。こちらのミニボストンは品のあるレザー調素材が魅力で、プチプラとは思えないほど高クオリティ。見た目のスタイリッシュさだけでなく機能性もバッチリで、@marino12131さんによると「少し大きくていっぱい入る」とのこと。しっかりマチ付きで荷物の整理がしやすく、デイリーに活躍するかも。ミニマルなデザインなので、お気に入りのチャームをつければコーデや気分に合わせた変化を楽しめそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu