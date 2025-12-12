眞栄田郷敦、実写『WIND BREAKER』にサプライズ出演！ “楡井”木戸大聖を助ける伝説の風鈴生役
眞栄田郷敦が、映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』にサプライズ出演していることが明らかとなった。木戸大聖演じる楡井秋彦を助ける“伝説の風鈴生徒”を演じている。眞栄田は2024年8月公開で主演を務めた映画『ブルー・ピリオド』以来、約2年ぶりに萩原健太郎監督とタッグを組む。併せて、喜びのコメントが到着した。
【写真】眞栄田郷敦が風鈴高校の伝説の生徒役！ 木戸大聖、萩原健太郎監督との3ショット
本作は、にいさとるの漫画『WIND BREAKER』を萩原健太郎監督、政池洋佑脚本により実写映画化。ケンカだけが取り柄で、「仲間なんて邪魔なだけだ」と群れることを嫌う一匹狼の桜遥（水上）が、町を守る正義の不良集団“防風鈴”の仲間たちと出会う中で、守るために闘うことを知り、成長してゆく物語となっている。
このたび、本作に眞栄田郷敦がサプライズ出演していることが明かされた。眞栄田は、ケンカにめっぽう弱い楡井秋彦（木戸大聖）が中学生時代にいじめられているところを圧倒的な強さで助け、楡井が風鈴高校に入学するきっかけとなった憧れの人物“伝説の風鈴生徒”を演じる。
今回、萩原監督より直々にオファーを受けた眞栄田は、「萩原監督がアクションを撮っているのが初めてだったのですごく新鮮で、やっぱりアクションにもこだわりがあって。現場もアットホームですし、制作の各部署もこだわりをもってやっている現場だな、と思いました。もっともっと撮影したいです」と意欲を見せる。
台本を読み、「みんなカッコいいですね。人の為に闘う姿がすごくカッコいいなと。アニメも知っていますが、萩原組のチームがどう実写化・表現するのか、すごく楽しみです」と期待を露わにした。
萩原組ではアクション初挑戦となり、「防風鈴はケンカが好きで闘っているのではなく、“誰かが傷ついているから”“自分に迫ってくるから”闘う。そういう意思のもと、小さな間やちょっとしたお芝居を意識して演じました」と、細かな役づくりをしていたことを明かす。
そして、セリフの無い芝居で魅せる難しい役どころについては、「楡井にとってカッコいい憧れの人物なので、とにかくカッコよく決めたいという意識でやりました」と語り、背中で語るカッコいい人物を見事に演じ切った。
最後に、楡井にとってのヒーローとも言える自身の役柄に掛け、眞栄田自身のヒーローを問われると、「僕のヒーローは、“未来の自分”かな、といつも思っています。というのも、未来の自分をすごくよく妄想して、それをヒーローとした時に“今、やっぱり頑張らないとな。”という思いになるので、“未来の自分＝ヒーロー”を目標にして、僕は頑張っています。」と、誰もが眞栄田に憧れを抱くような、クールなコメントで締めくくった。
そんな眞栄田の登場シーンは、存在感もアクションも一瞬で空気をさらう圧巻の仕上がり。その強さとカッコよさが、どんな衝撃を生むのか？
映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』は公開中。
眞栄田郷敦のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■眞栄田郷敦（伝説の風鈴生徒役）
萩原監督がアクションを撮っているのが初めてだったのですごく新鮮で、やっぱりアクションになってもこだわりがあって。現場もアットホームですし、制作の各部署もこだわりをもってやっている現場だな、と思いました。もっともっと一緒に撮影したいです。
台本を読んで感じたのは、みんなカッコいいですよね。人の為に闘う姿がすごくカッコいいなと。アニメも知っていますが、萩原組のチームがどう実写化・表現するのか、すごく楽しみです。
アクションシーンは、防風鈴はケンカが好きで闘っているのではなく、“誰かが傷ついているから”“自分に迫ってくるから”闘う。そういう意思のもと、小さな間やちょっとしたお芝居を意識して演じました。楡井にとってカッコいい憧れの人物なので、とにかくカッコよく決めたいという意識で。
楡井にとってのヒーローを演じましたが、僕のヒーローは、“未来の自分”かな、といつも思っています。というのも、未来の自分をすごくよく妄想して、それをヒーローとした時に“今、やっぱり頑張らないとな。”という思いになるので、“未来の自分＝ヒーロー”を目標にして、僕は頑張っています。
【写真】眞栄田郷敦が風鈴高校の伝説の生徒役！ 木戸大聖、萩原健太郎監督との3ショット
本作は、にいさとるの漫画『WIND BREAKER』を萩原健太郎監督、政池洋佑脚本により実写映画化。ケンカだけが取り柄で、「仲間なんて邪魔なだけだ」と群れることを嫌う一匹狼の桜遥（水上）が、町を守る正義の不良集団“防風鈴”の仲間たちと出会う中で、守るために闘うことを知り、成長してゆく物語となっている。
今回、萩原監督より直々にオファーを受けた眞栄田は、「萩原監督がアクションを撮っているのが初めてだったのですごく新鮮で、やっぱりアクションにもこだわりがあって。現場もアットホームですし、制作の各部署もこだわりをもってやっている現場だな、と思いました。もっともっと撮影したいです」と意欲を見せる。
台本を読み、「みんなカッコいいですね。人の為に闘う姿がすごくカッコいいなと。アニメも知っていますが、萩原組のチームがどう実写化・表現するのか、すごく楽しみです」と期待を露わにした。
萩原組ではアクション初挑戦となり、「防風鈴はケンカが好きで闘っているのではなく、“誰かが傷ついているから”“自分に迫ってくるから”闘う。そういう意思のもと、小さな間やちょっとしたお芝居を意識して演じました」と、細かな役づくりをしていたことを明かす。
そして、セリフの無い芝居で魅せる難しい役どころについては、「楡井にとってカッコいい憧れの人物なので、とにかくカッコよく決めたいという意識でやりました」と語り、背中で語るカッコいい人物を見事に演じ切った。
最後に、楡井にとってのヒーローとも言える自身の役柄に掛け、眞栄田自身のヒーローを問われると、「僕のヒーローは、“未来の自分”かな、といつも思っています。というのも、未来の自分をすごくよく妄想して、それをヒーローとした時に“今、やっぱり頑張らないとな。”という思いになるので、“未来の自分＝ヒーロー”を目標にして、僕は頑張っています。」と、誰もが眞栄田に憧れを抱くような、クールなコメントで締めくくった。
そんな眞栄田の登場シーンは、存在感もアクションも一瞬で空気をさらう圧巻の仕上がり。その強さとカッコよさが、どんな衝撃を生むのか？
映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』は公開中。
眞栄田郷敦のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■眞栄田郷敦（伝説の風鈴生徒役）
萩原監督がアクションを撮っているのが初めてだったのですごく新鮮で、やっぱりアクションになってもこだわりがあって。現場もアットホームですし、制作の各部署もこだわりをもってやっている現場だな、と思いました。もっともっと一緒に撮影したいです。
台本を読んで感じたのは、みんなカッコいいですよね。人の為に闘う姿がすごくカッコいいなと。アニメも知っていますが、萩原組のチームがどう実写化・表現するのか、すごく楽しみです。
アクションシーンは、防風鈴はケンカが好きで闘っているのではなく、“誰かが傷ついているから”“自分に迫ってくるから”闘う。そういう意思のもと、小さな間やちょっとしたお芝居を意識して演じました。楡井にとってカッコいい憧れの人物なので、とにかくカッコよく決めたいという意識で。
楡井にとってのヒーローを演じましたが、僕のヒーローは、“未来の自分”かな、といつも思っています。というのも、未来の自分をすごくよく妄想して、それをヒーローとした時に“今、やっぱり頑張らないとな。”という思いになるので、“未来の自分＝ヒーロー”を目標にして、僕は頑張っています。