松山ケンイチ主演『テミスの不確かな法廷』第1話ゲストに小林虎之介 追加キャストに葉山奨之、入山法子ら
松山ケンイチが主演する2026年1月6日スタートのドラマ『テミスの不確かな法廷』（NHK総合）より、追加キャストとして山田真歩、葉山奨之、入山法子、小木茂光、第1話ゲストとして小林虎之介の出演が発表された。
【写真】小林虎之介が被告人役で第1話ゲストに！ 追加キャスト陣
原作は、新聞記者である直島翔が描く異色のリーガルミステリー『テミスの不確かな法廷』。発達障害を抱える裁判官をはじめ、裁判所職員、検事、弁護士ーーそれぞれが真実を求めてぶつかり合う緊迫した法廷の攻防と、時にかみ合わない会話をコミカルに描き、“普通”とは何か、“正義”とは何かを問いかける。
主演の松山は、ASD（自閉スペクトラム症）とADHD（注意欠如多動症）を同僚にも隠しながら、裁判官の職務に必死に向き合おうとする特例判事補・安堂清春を演じる。
このたび、主人公・安堂の運命を揺るがす新キャストが決定。
前橋地裁第一支部で安堂ら裁判官をあらゆる場面で支える書記官役に山田真歩と葉山奨之。安堂の人生の深部に触れる母親役に入山法子。さらに、ある殺人事件を通じて安堂と向き合うことになる最高検察庁次長検事役として小木茂光が出演する。
そして第1話には、『宙わたる教室』の熱演で注目を集めた小林虎之介がゲスト出演。松山演じる特例判事補・安堂清春が担当する刑事裁判で被告人として登場し、再び視聴者の心を揺さぶる迫真の演技を披露する。
小林は「昨年『宙わたる教室』を共に作ったチームと再びドラマを作れるということで、少しでも成長した姿をと思いアクセル全開で挑ませていただきました」とコメント。
葉山は「書記官という役を演じるのは初めてで、裁判の場をそっと支える存在としての丁寧さや落ち着きに、とても魅力を感じながら向き合っています」と語った。
入山は「優しい気持ちで清春を見守りながら、皆さんと一緒に考え、感じていけたらと思っています」と言葉を寄せた。
ドラマ『テミスの不確かな法廷』は、NHK総合にて2026年1月6日より毎週火曜22時放送。
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■江沢卓郎役：小林虎之介
脚本を頂いて最初にバラバラと速読した時、「法廷物か、難しそうだな」と思ったのですが、再度しっかり読み進めていくと面白くて、堅い職業の作品に「ウッ」っとなりやすい僕でもページをめくる手が止まりませんでした。昨年「宙わたる教室」を共に作ったチームと再びドラマを作れるということで、少しでも成長した姿をと思いアクセル全開で挑ませていただきました。素敵な作品を届けて下さるチームなので、放送を期待してお待ちください。
■八雲恭子役：山田真歩
法廷で目にするテミス像は、物事の善悪を判断する「天秤」を左手に持っているそうです。でも、何が「正しいこと」なのかは、時とともに変わっていくこともあると思います。ある価値観を信じ続けていたのに、それが間違っていたことに気づいて愕然としたり……。皆が「正しい」と思ってきたことに、「本当にそうだろうか？」と疑問の声を投げかけられるのは、もしかしたら安堂裁判官のように、“宇宙人”のような透明な目を持っている人なのかもしれません。私は八雲書記官を演じながら、揺れ動く真実の行方をしっかり見届け、書き記していきたいと思います。
■荻原朝陽役：葉山奨之
書記官・荻原朝陽役を務めます、葉山奨之です。書記官という役を演じるのは初めてで、裁判の場をそっと支える存在としての丁寧さや落ち着きに、とても魅力を感じながら向き合っています。専門用語や難しいセリフに悩むこともありますが、主演の松山さんをはじめ、裁判官キャストの方々、スタッフの皆さんが温かい雰囲気を作ってくださり、毎回新鮮な気持ちで“書記官”という役を演じられています。本作には、これまでの法廷ドラマとは少し違う視点や優しさがあります。人がどのように寄り添い、支え合っていくのか――その温度を感じていただける作品になっていると思います。
■安堂朋子役：入山法子
普通じゃ嫌だとつっぱねたり、
普通で居たいと涙したり、
普通の幸せが欲しいと願ったり、
普通ってなんなのでしょう。
優しい気持ちで清春を見守りながら、皆さんと一緒に考え、感じていけたらと思っています。
■結城英俊役：小木茂光
検察庁次長検事 結城英俊
この人物のある台詞の中で「真実とは時に強い思い込みにすぎませんよ」と言っています。この役柄を与えていただいた私としては、人間の心の底に潜んでいる本当の事を防衛本能で隠して日常を生活し、自分の理想や願望が現実の目の前で繰り広げられているのだと思い込んでいるだけかもしれない。ただそれも一つの真実なのではないかと考えるに至りました。
検事として様々な一つ一つの真実と向き合ってこの地位に辿り着き過去の取り返しのつかない現実に向き合うことになる結城英俊という人物に、俳優として命を授けるために全力で向き合います。お楽しみに。
