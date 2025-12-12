フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーと、同局時代の同期でフリーの近藤サトアナがそろってＳＮＳを更新。再会ショットを公開した。

近藤アナは１２日までに自身のインスタグラムを更新。「３４年前に、ドキドキの”はじめまして” その３４年後に、フランスの中世の街で写真を撮りました 想像してみて 私たちがどうやってサヴァイブしてきたか この旅で心からたくさん笑って もっと江里子を尊敬したわ」と記し、中村アナとのツーショットなどを投稿。

中村アナもインスタに「大好きな仲間、尊敬する同期のサトが南仏の我が家へ ずっと日程が合わず、やっと実現！」とつづり、一緒に街を歩くショットなどをアップ。

「１９９１年入社って、なんだかすごい響きだわと思いながら、話しが止まらず。フジテレビ入社当初から『こんなにも全くタイプの違う２人はいない』と言われていたけれども、やっぱり全く違う私達。きっと番組を観ていただいたら、なるほどって皆さん、思われると思う。でもとても信頼していて、お互いの距離感が心地よくて 南仏はものすごい雨が降ったり、どんより曇り空だったのに、私達が一緒にロケをした日は美しい空が広がり…また、放送日などはお知らせしますね」とつづった。

これらの投稿には、「ステキなツーショット お二人とも美しい」「お若い時とはまた違う美しさ」「お二人共、素敵にお年を重ねられてＹｏｕ ｒｏｃｋ！って感じです」「貴重なツーショット」「おふたりともそれぞれお若く美しい！」「うわぁ素敵お姉様がお二人並んでいらっしゃる」「フランスの街並とお着物も素敵です」「絵になるおふたりの美女」「素敵なお２人」などのコメントが寄せられた。