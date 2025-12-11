京都機械工具株式会社（KTC）は、2025年12月19日まで「タイヤ着脱整備応援キャンペーン」を開催している。

同キャンペーンでは、冬のタイヤ交換シーズンに向けて、コードレスインパクトレンチやトルクレンチを含む整備用工具セットを特別価格で提供。締め過ぎや締め忘れによる脱輪事故の防止と、安全な整備作業の推進を目的としている。軽・普通車用から中・大型車用まで4種のセットをラインアップし、整備現場のニーズに応える内容となっている。

総合ハンドツールメーカー京都機械工具株式会社(KTC)(京都府久世郡久御山町／代表取締役社長 伊吹 和彦／証券コード5966)は、2025年12月19日(金)まで「タイヤ着脱整備応援キャンペーン」を実施中です。

タイヤ脱輪の多くは、タイヤ交換作業後に発生します。

タイヤ交換シーズンの到来にあたり、KTCではタイヤの着脱に使用する工具やトルクレンチをセットにし、お買い求めやすい価格でご提供しています。

締め過ぎや締め忘れによるタイヤの脱輪事故を無くし、確実な着脱整備による安全な社会の実現を、KTCは応援しています。

詳細は、 https://ktc.jp/tirecheck_2025 を御覧ください。

【対象4アイテム】

■軽・普通車用セット

No. JTAE473ACP

コードレスインパクトの価格でソケットをセット！

小売参考価格合計(税込) 117,601円

キャンペーン価格(税込) 106,260円

■軽・普通車用セット(トルクレンチ付)

No. JTAE473ADZA

トルクレンチが入って本締め作業まで対応！

小売参考価格合計(税込) 148,005円

キャンペーン価格(税込) 133,100円

■12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)

No. TBP4903GSPA

2本の価格で3本セットに！

小売参考価格合計(税込) 11,341円

キャンペーン価格(税込) 7,535円

■中・大型車用セット

No. JTAE682CP

コードレスインパクトの価格でソケットをセット！

小売参考価格合計(税込) 182,512円

キャンペーン価格(税込) 174,900円

【本件に関するお問い合わせ先】

京都機械工具株式会社 お客様窓口

お問い合わせフォーム： https://q.c-rings.net/?enq=aJUD7pYYb3k%3d

