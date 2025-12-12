俳優エリック・デイン（53）が、ALS（筋萎縮性側索硬化症）との闘病と自身のキャリアを振り返る新しい回想録『Book of Days: A Memoir in Moments』を出版することを明らかにした。ALSは神経細胞を攻撃し筋肉の制御を失わせる進行性の神経変性疾患で、エリックは今年初めに診断を公表している。



ドラマ『グレイズ・アナトミー』で知られるエリックは声明で「毎朝目覚めるたびに、この病気、この挑戦が現実であることを思い知らされる。だからこそ、この本を書いている」と語った。そして「自分を形作った瞬間を記録したい。美しい日々も、困難な日々も、決して当たり前と思わなかった日々も。読んでくれる人が、心を持って生きることの意味を思い出してくれるなら、それだけで価値がある」と続けた。



エリックには15歳のビリーと13歳のジョージアという2人の娘がおり、2026年に出版予定のこの本を通じて「読者が自分自身の日々に意味を見出してくれること」を願っており、「もしこの物語を共有することで誰かが自分の日々に意味を見出せるなら、語る価値はある」とした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）