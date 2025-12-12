今週、極秘裏に米国出張へ向かったサムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長が11日（現地時間）、米テキサス州テイラー市に位置する同社ファウンドリー（半導体委託生産）工場を訪れ、テスラ（Tesla）のイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）と会った。人工知能（AI）時代において最先端半導体が単なる部品を超え、核心的な戦略物資として浮上するなか、両社トップが共に現場を視察しながら、サムスン電子とテスラのいわゆる「サムテ同盟」が本格的に稼働する様相だ。

半導体業界によれば、サムスン電子が50兆ウォン（約5兆3000億円）以上を投じて建設したテイラーファブ（fab、半導体生産工場）は稼働を目前に控えている。今回の会談でサムスン電子は、ファウンドリー事業最大の顧客の一つに浮上したテスラとのパートナーシップを固め、事実上、本格的な先端チップの生産段階に突入する。両者は半導体生産ラインを直接視察し、歩留まり（良品率）の確保および今後の技術協力について深く議論したとされる。

特にマスク氏は、サムスンのテイラー工場内部に自分のための別途の業務空間を要請して作らせたといわれている。テスラ側がサムスンのファウンドリー工場に事実上常駐し、チップ生産過程を直接把握するという意味だ。両社の協力関係が単なる「顧客―供給企業」の水準を超えて、一段と深まっている格好だ。

テスラ本社が位置するオースティン東部とサムスンのテイラー工場は、車で45分ほどの距離しかない。チップ設計はもちろん、工場建設や生産ライン配置・パッケージングに至る全過程に顧客企業が直接参加し、フィードバックの速度を上げるというファウンドリー業界内の実験が始まったとの評価が出ている。

サムスン電子は今年7月、テスラと165億ドル（約2兆5670億円）規模の次世代AIチップ「AI6」の生産契約を結んだ。当初、台湾TSMCが全量生産すると予想されていた「AI5」チップの一部物量を獲得したのに続き、テスラのAI戦略全般を支える次世代核心チップであるAI6まで取り込み、これまでTSMCが事実上独占してきた最先端ファウンドリー市場に亀裂を入れた。

自動運転とAI・ロボット分野で独自のエコシステム構築を目指しているテスラが、安定的な米国内半導体サプライチェーン確保のためにサムスン電子を核心パートナーに選び、「サムテ同盟」が成立した。当時の最終決定も、マスク氏と李氏が直接コミュニケーションを重ねた末に下されたといわれている。AIチップ生産基地を確保しようとするテスラと、米国市場攻略のために勝負に出たサムスンの利害関係が完璧に一致した結果だ。

最先端の3ナノメートル（1ナノメートル＝10億分の1メートル）工程導入初期に低い歩留まりで苦戦していたサムスン電子は、最近では3ナノ技術に続き、次の段階とされる2ナノ技術でも安定性を確保し、TSMCとの差を縮めるため総力戦に出た。半導体業界では、テイラー工場完成後、来年中旬からサムスンファウンドリーがTSMC追撃の手綱を強く引くだろうとの見方が出ている。市場調査会社「トレンドフォース（TrendForce）」によると、今年4−7月期基準の世界ファウンドリー市場シェアは、TSMCが70．2％、サムスン電子が8％となっている。

これまで莫大な投資コストと需要回復の鈍さで赤字の沼に陥っていたサムスンファウンドリーは、超大型顧客であるテスラと手を組むことで、米国生産拠点の稼働率を引き上げることができるようになった。サムスンファウンドリーに向かう米国内の視線も変わる可能性がある。エヌビディア（NVIDIA）やAMDなど、他のビッグテック顧客企業の受注を引き出す誘引になるというわけだ。半導体業界の専門家は「すでに最高水準に到達したテスラの米国内製造運営ノウハウを、サムスンが学ぶ良い機会にもなるだろう」と述べた。