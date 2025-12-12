後藤真希、40歳の“美しさ”をファンの期待に応えて撮り下ろし 「flos」の異例のロングヒットを受け限定写真集を発売
元モーニング娘。のメンバーで、歌手・タレントの後藤真希（40）が2024年11月29日に発売した写真集「flos」がロングヒットを遂げる中、「flos」の未公開アザーカットを収録した「flos」thanks edition （読み：フロース サンクス エディション）を電子版限定写真集として発売することが決定した。電子書店各社にて12月25日から随時配信開始予定だ。
【別カット】美しさが止まらない…谷間を大胆披露した後藤真希
thanks editionでは、新たなスペシャルシューティングも実施。9月にバースデーを迎え40歳を迎えた後藤真希の“最新の姿”を撮り下ろし、作品に収めた。
ラテン語で花を意味する「flos」。そのタイトルも意識した撮影では、よりリラックスしたムードの中、やわらかな笑顔を見せていた後藤。40歳となりさらに磨きがかかった美しい肢体は必見だ。「せっかくなら皆さんに楽しんでもらいたい」と、アザーカット版のために新たに撮影を実施するという異例のプロジェクトも後藤ならではの感謝の表現。“ありがとう”の想いが詰まった作品となっている。
引き続き見どころ満載の「flos」未公開カット、オフのひとときを覗くような新規撮り下ろしカットの数々を“thank you”の意味を込め139 ページの大ボリュームで発売。そして、Kindle限定版ではさらに11ページもの特典カットを追加し、150ページという圧巻の構成となっている。
■後藤真希コメント
デビュー25周年を記念して制作した写真集「flos」、本当に沢山の方に届いた事が嬉しかったです。その感謝の気持ちを込めて、未公開カット、新たに撮り下ろした写真たちをお届けできればと思います。
【別カット】美しさが止まらない…谷間を大胆披露した後藤真希
thanks editionでは、新たなスペシャルシューティングも実施。9月にバースデーを迎え40歳を迎えた後藤真希の“最新の姿”を撮り下ろし、作品に収めた。
引き続き見どころ満載の「flos」未公開カット、オフのひとときを覗くような新規撮り下ろしカットの数々を“thank you”の意味を込め139 ページの大ボリュームで発売。そして、Kindle限定版ではさらに11ページもの特典カットを追加し、150ページという圧巻の構成となっている。
■後藤真希コメント
デビュー25周年を記念して制作した写真集「flos」、本当に沢山の方に届いた事が嬉しかったです。その感謝の気持ちを込めて、未公開カット、新たに撮り下ろした写真たちをお届けできればと思います。