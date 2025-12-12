仕事が遅い人がやっているNG行動・ワースト1とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「メールの通知がつい気になってしまう」ことはありませんか？

返信しても返信しても、メールが届く。

受信箱やメールの通知がつい気になってしまう。

あなたも、そんな経験はないだろうか？

メールの処理を「朝」にやらない

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

朝イチでメールをチェックして他人の優先事項に振り回されるのはやめて、メール処理は1日の終わりにしよう。そうすれば仕事がはかどるゴールデンタイムを、ハイライトなどの大事なことに使える。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

メール処理は、最も疲れているであろう1日の終わりにするのがいいと彼らは言う。

一番疲れているタイミングにすることで、頼まれごとに安請け合いをしたり、簡単で良いはずの返信に時間をかける気力もないはずだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）