幽玄な京都を体感する“名所”が誕生した　隈研吾氏がデザイン、能舞台に天然温泉も　東山の竹林と街の境に建つホテルの魅力をレポート

年間を通じて賑わう京都で、静かな滞在を楽しみたいときにおすすめのホテルがある。『清水寺（きよみずでら）』の隣の高台に位置し、客室から京都の市街地を見渡たせる『バンヤンツリー・東山 京都』だ。2024年8月20日に開業したばかりの話題のラグジュアリーな宿には、幽玄な竹林を背景に現代的な能舞台と、天然温泉も備わる。観光名所の祇園まで徒歩圏内という利便性が高い場所にありながら、自然に包まれた森閑とした場所で、俗世を離れたような寛ぎのひとときが過ごせる。

自然豊かな東山の景観と調和、木のぬくもりを感じるデザイン

JR京都駅からホテルへ、タクシーで約20分。場所はちょうど『清水寺』と『高台寺（こうだいじ）』の境にある。二年坂と三年坂のほか、祇園エリアにも十分歩いて行けるので、観光を楽しんでからチェックインするのもおすすめだ。

到着すると、正面玄関で、檜などの天然素材で仕上げられた大ヒサシが出迎えてくれた。木のぬくもりを表現したホテルのひとつのシンボルともいえる造形には、誰もが圧倒されるだろう。無理もない。このホテルのデザインに関わった人物の名前を知れば、納得するはずだ。

『バンヤンツリー・東山 京都』のモダンな外観

隈研吾氏（71）は、木材を巧みに用いて自然の中に溶け込むような設計で高く評価されている世界的な建築家だ。代表作に国立競技場があると言えば、イメージがわきやすいだろう。

ホテルは、約5850平方メートルの敷地に地上4階・地下1階の構造。客室は52室を有する。設計は東洋設計事務所（京都市）と入江三宅設計事務所（東京・赤坂）が担当したが、デザインを監修するデザインアーキテクトは、隈研吾氏率いる隈研吾建築都市設計事務所（東京・南青山）だ。

20カ国以上にホテルやリゾートを展開する「バンヤン・グループ」は、日本の文化や建築様式をグローバルブランドのこのホテルに取り入れるため、日本古来の木材を活かしつつ、風土に根づいた有機的な建築を手がける隈氏を起用した。能舞台は、そのコンセプトを具現したひとつと言えるだろう。開業当日の式典で、隈氏も、豊かな森がある「東山」の魅力に触れた上で、能舞台をホテルの象徴にしたことを説明したという。

ホテルへと続く『龍馬坂』

実はこのエリアには坂本龍馬をはじめ、志士たちを祀る『京都霊山護国神社（きょうとりょうぜんごこくじんじゃ）』があり、幕末の歴史と深い関わりを持つ、神聖な場所でもある。

二年坂を筆頭にカフェや雑貨店も多い周辺エリアは賑わっているが、そこから道を一歩入り、龍馬坂を登りきったこのホテルまで来ると、観光地の喧騒は消え、一転して静寂に包まれる。

ガラスや木、石など、自然素材でつくられた和の趣を感じるロビー

“この世とあの世の境”を体現した「能舞台」に注目

隈氏の能舞台は、ダイニング『割烹料理 りょうぜん』のテラスにある。柱や垂木で舞台を覆い、背後の竹林や頭上の空が建築と一体になるように設計している。水盤の上にあり、浮遊しているように見えるところも特徴的だ。

長い歴史を持つ「能舞台」を、隈研吾氏が現代的なステージへと昇華

「このホテルは、京都・東山の霊山（りょうぜん）というエリアにあり、古くから“この世とあの世の境”、“現世と霊界の境”と言われている場所に位置しています。能舞台も本舞台と鏡の間は、この世とあの世とされ、橋掛かりはその間を繋ぐ場所と解釈されており、この地が持つ世界感を表現しています」と、ホテルのスタッフ。この場所では年に数回、「能観劇」や月に数回、日程限定で「芸舞妓鑑賞」も楽しめるそうだ。

画像：バンヤンツリー・東山 京都写真は期間限定で特別な竹林ディナーを開催した時のショット

能舞台の裏の竹林はホテル建設前は荒れ果てていたが、再整備された。滞在時はこの竹林の道を散歩できるのもうれしい。

和とモダンが融合した客室で、心穏やかな時間を

数寄屋造りを思わせる客室は、『橋本夕紀夫デザインスタジオ』（東京・神宮前）が担当した。橋本夕紀夫氏（1962〜2022年）は、高級ホテル『ザ・ペニンシュラ東京』（東京・有楽町）や『八芳園 白鳳館』（東京・白金台）のデザインも担った日本を代表するインテリアデザイナーだ。ベッドの脇には大きなヒバの木を使用したバスタブが配置され、まるでオアシスのような空間だ。

ベッドの脇にバスタブがレイアウトされているところが特徴的

入浴剤はほうじ茶や酒粕、柚子など、3種から選べる入浴剤を利用できるのもうれしいポイント。土地に根差した自然由来の香りは、深いリラックスに導いてくれる。

チェックイン時に好きな香りを選べる

金箔の壁には、木材の表面に独特の凹凸をつけて意匠性を高める伝統的な加工技術、「なぐり加工」が施され、和の趣がありながらもエレガントな空間に仕上がっている。

ベッドスペースには畳を起用。背景の金箔が煌びやか

客室は、大きな窓から京都市街のパノラマビューを楽しめる部屋のほか、プライベート温泉と小庭園に竹林、能舞台を見渡せる「ONSENリトリート」などもあり、開放感たっぷりだ。

窓から京都を一望できる客室「セレニティ・ツイン」

個性的な和のカクテルを堪能できる隠れ家バー

時間があればぜひ足を運んでほしいのが、ホテル2階の一角にひっそりと佇む、隠れ家的な『BAR RYOZEN』だ。30種類以上の京都・伏見の地酒や、約50種のジャパニーズウィスキーを取り揃える同店では、煎茶や味醂（みりん）など土地に根差した食材を使用した、オリジナルのユニークなカクテルも味わえる点も魅力。

ブラックを基調にした、重厚感のあるバー空間

この日は、山廃仕込みの日本酒「雄町」と米の香りがクリアな「純米吟醸 匠」に、宇治抹茶や桜を漬け込んで作った「奏 Kanade」リキュールなどを合わせたカクテル「Sake Seduction（サケシダクション）」（2900円）をオーダーした。抹茶の渋みと桜の甘み、米のうま味が調和した一杯は、トップに乗ったさわやかな穂紫蘇の香りがアクセント。バーテンダーによる米や酒にまつわるストーリーを聞きながら、ドリンク片手にしっとりとしたひとときが過ごせる、止まり木のような空間だった。

二層の色味が美しい、「Sake Seduction（サケシダクション）」

京都ならではの食材、季節の美味を満喫

夕食は、季節によって入れ替わる割烹料理を提供する、ホテル内の『割烹料理 りょうぜん』へ。コクのある胡麻ダレが柿の甘みと調和した「柿と芹の胡桃掛け」や、ツンとした辛さとシャキシャキとした蓮根の食感がたまらない「辛子蓮根」、舌触りなめらかな「あん肝豆腐」をはじめ、7点の料理が揃った前菜は、目でも舌でも楽しめる一皿だ。

「花伝会席」（15000円）の華やかな前菜

コクのある醤油麹と、甘みのある玉葱ドレッシングで味わう海鮮は、新鮮で歯ごたえが心地いい

ふわふわの蟹真丈（かにしんじょう）や白舞茸、壬生菜（みぶな）などが入った薄葛（うすくず）仕立ては、滋味深い味わいが染みる一杯。露生姜（つゆしょうが）に加え、5年熟成の利尻昆布からとったコクのある出汁に、鰹節と鮪節を加えたこだわりの出汁も味の決め手となっている。京都ならではの味噌、黒七味等の調味料も厳選している同店では、この地ならではの食材を満喫できる。※ディナーの一例。掲載メニューは11月末までのコース

ほっとする味わいの薄葛仕立て

朝は早起きして、古都を散歩しよう

翌朝は、ぜひ朝食の前にホテルの近隣を散歩してみてほしい。スタッフのいちおしは、「古都京都の文化財」として、ユネスコの世界文化遺産に認定された『清水寺』だ。

鮮やかな紅葉に囲まれた『清水寺』

「開門時刻である午前6時から8時頃までは比較的空いていて、開放感のある景色が楽しめます」

ホテルからはわずか徒歩10分。12月上旬までは、色鮮やかなカエデやヤマモミジも鑑賞でき、古都の美しさをより一層実感できる。朱色が美しい正門の「仁王門」や、「清水の舞台から飛び降りる」ということわざの由来となった「本堂」、国内最大級を誇る「三重塔」など、見どころが満載だ。

高さ約31mを誇る、国内最大級「三重塔」

ホテルから徒歩3分の場所には、豊臣秀吉の正室である北政所（きたのまんどころ、ねね）が、秀吉を弔うために創建した『高台寺』がある。重要文化財の「開山堂」や、北政所が豊臣秀吉を偲びながら月を眺めた「観月台」などを鑑賞できるのもうれしい。

『開山堂』から東西に広がる池庭は、小堀遠州作と伝えられる

四季折々の自然を堪能できる庭園も魅力

味噌汁が絶品、豪華なホテル朝食を味わう

散歩後は、神聖な「能舞台」を目の前に「巻湯葉と茸 茄子の生姜煮」や、「サーモン味噌漬け」など、重箱に入った豪華な「朝食会席」を満喫しよう。

色とりどりの「朝食会席」

ご飯は、鳥取県日南町産のコシヒカリ。もっちりした味わいが魅力だ。味噌汁と素材へのこだわりが感じられるメニューが豊富。味噌汁には、京都の料亭御用達の味噌の老舗『山利（やまり）商店』のほんのり甘くてまろやかな味噌が使われている。

この冬は美食とともに、古都の歴史と息遣いを感じる滞在を楽しんでみては。

『バンヤンツリー・東山 京都』

［住所］京都市東山区清閑寺霊山町 7

［交通］JR京都駅からタクシーで20分

［宿泊料］1泊2食付き 1名20万円〜

文・写真／中村友美

フード＆トラベルライター。東京都生まれ。美術大学を卒業後、出版社で編集者・ディレクターを経験後、現在に至る。15歳からカフェ・喫茶店巡りを開始し、食の魅力に取り憑かれて以来、飲食にまつわる人々のストーリーに関心あり。古きよき喫茶店や居酒屋からミシュラン星付きレストランまで幅広く足を運ぶ。趣味は日本全国の商店建築巡り。

【画像】何かを感じられるか、ホテルのシンボル「能舞台」と、美食の数々（19枚）