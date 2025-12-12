¡ÖÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÂçÀ¼¤ÇÅÅÏÃ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¡×°ìÂÎ¤Ê¤¼¡© ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÂ»¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê!!¡×
ÆüËÜ¿Í¤ÏÎéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æü¡¹É¬Í×°Ê¾å¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¡Èµæ¶Ë¤Î¹çÍý»×¹Í¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡½¡½¡£¿ô½½²¯µ¬ÌÏ¤Î°Æ·ï¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¿ÍÉô²¼¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¤¥ó¥ÉÇþÃã»á¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬Ãæ¿´¡×¡ÖÃ»´ü»Ö¸þ¡×¡ÖÌµ·×²è¤Çº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÈà¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¹¬¤»¤òëð²Î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥Ò¥ó¥È¡É¡×¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·´©¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý14²¯¡¦¾å°Ì1¡ó¤¬ÉÙ¤Î40¡ó°Ê¾å¤ò½êÍ¤¹¤ëÄ¶¶¥Áè¡¦²áÌ©¡¦³Êº¹¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¿Í¡¹¤Î¡Öµ¬³Ê³°¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¡×¤È¡ÖÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤µ¡×¤ÎÈëÌ©¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÃæ¤«¤é°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡ÖÅÅ¼Ö¤ÇÂçÀ¼¤ÇÅÅÏÃ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¡×¤Ê¤¼¡©
Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¿ô¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢3600Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ï10Ç¯Á°¤ÎÌóÆóÇÜ¤À¡£Î¹¹Ô¼Ô¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î³¹¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¹Ô¤¡¢ÆÃÄê¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î¿ô»ú°Ê¾å¤ËË¬Æü³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Î¹¹Ô¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà¤é¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤¿¤Ê¤â¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÂçÀ¼¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¡¢Èý¤òðþ¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¿Í¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ¡¢²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤·¡¢´¶¤¸¼è¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ê¥¹¥È¡É¤È¡È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥ê¥¹¥È¡É¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤ÇÈà¤é¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Á°¼Ô¤Ï¡¢¡Öµö²Ä¤µ¤ì¤¿¤³¤È°Ê³°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡¢¸å¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î°Ê³°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢Á°¼Ô¤ÎÆ¬¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤½¤³¤Çµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤º¤Ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¸å¼Ô¤¬¼çÎ®¤ÎÊ¸²½·÷¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î´¶³Ð¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·ë²Ì¡¢°µ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ï¼±³°¤ì¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿ÌîÏº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤â¤Î°Ê³°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×»×¹Í¤Î¥¤¥ó¥É
»ä¤¬½»¤à¥¤¥ó¥É¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥ê¥¹¥È¡Ê¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î°Ê³°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡Ë¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¹ñ¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¹ñ¤Ç¿Í¡¹¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¸ú²Ì¤Æ¤¤á¤ó¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢¡Ö¥ë¡¼¥ë¤òÊ¸»ú¤Ë¤·¤Æ¡¢¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ËÄ¥¤ê»æ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤À¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¤ê¡¢»ÔÌ±¤¬¸ß¤¤¤Ë»ØÅ¦¤·¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢Ä¥¤ê»æ¤¬°ìÈÖ¸ú¤¯¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢Ä¥¤ê»æ¤Ï¡¢¡¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò¡¢¢ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¡¢»°¤Ä¤Î¸ú²Ì¤òÆ±»þ¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
Á´¤¯°ã¤¦¾ï¼±¤Î¿Í¡¹¤ò¡¢°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤ä¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ÇÅýÀ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤·Áê¼ê¤âÇ¼ÆÀ´¶¤¬¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¸¢°Ò¤Ë¤è¤ë¥ë¡¼¥ëÀßÄê¤È¡¢Â»ÆÀ´ªÄê¤Ë¾È¤é¤·¤¿¤È¤¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Èà¤é¤â¶Ë¤á¤ÆÁÇÄ¾¤Ë½¾¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤ª»¡¤·¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤
¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ò¡¢Ê·°Ïµ¤¤ä¶õµ¤¤ÇÀ©¸æ¤»¤º¤Ë¡¢¹çÍýÅª¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼êË¡¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä¥É¥Ð¥¤¤Ê¤É¡¢Âè»°À¤³¦¤È¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¹¤ÇÀÎ¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂÁ©¤µ¤ì¡¢Ë¡³°¤ÊÈ³¶â¤Þ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æµç¶þ¤ÊÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê¸²½¤¬Áê¤¤¤ì¤Ê¤¤¼ÔÆ±»Î¤ÇÏÃ¤òÄÌ¤¸¤µ¤»¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢¿Í¤ÎÁ±°Õ¤ä¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤ª»¡¤·¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤°¤é¤ò¤«¤«¤º¡¢¼«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯»×¹ÍË¡¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÉ¬Í×À¤¬Áý¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÆÃ¤ËÆüËÜ¿Í¤Ï°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¡Ö¤ª»¡¤·¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¡ÖÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤¡×¤½¤Î·ë²Ì¡Ö»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¿Í¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤À¡£ËÜ½ñ¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Î¡ÖÇº¤Þ¤Ê¤¤»×¹Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦Ä´À°¡¦²ÃÉ®¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë