「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「なぜ？」は相手にプレッシャーしか与えない

部下や同僚が距離を置かれている。避けられている気がする。もしそんな気がするとしたら、その理由は、性格でも能力でもなく、“たった一言”のクセかもしれません。

そのNGフレーズとは、“なぜ”で問い詰める言葉です。

職場でよくある質問の例として、

・「なんでこんなミスしたの？」

・「どうして確認しなかったの？」

・「なんでやらなかったの？」

があります。

しかしこれらはすべて相手に「追い詰められている」と感じさせる危険な言葉です。

問い詰められた側は、「言い訳を探す」「とりあえず謝る」気持ちになってしまうため、本当の問題は浮かび上がりません。対話はその場しのぎのやり取りになります。

「なぜ」に答えても、解決には向かわない

そもそも人は、失敗した瞬間の“本当の理由”を自分でも理解していないことが多いものです。

そこに突然「なぜ？」とぶつけても、出てくるのは、「その場で作った理由」や「自分を守るための言い訳」になります。

ではどう聞けばいいのか。答えは、事実質問に言い換えることです。

例えば次のように変えます。

・「最初に作業したのはいつ？」

・「誰と一緒に作業していた？」

・「最初に確認した資料はどれ？」

これらは、相手が“思い出せば答えられる質問”です。責められている感覚が消え、自然と事実が積み重なっていきます。

事実がそろえば、解決策は勝手に見えてきます。「事実質問」で淡々と状況を確認するだけで、関係も改善し、問題解決も早くなります。今日からぜひ、「なぜ？」ではなく「事実」を使うコミュニケーションに切り替えてみてください。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）