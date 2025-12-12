2025年8月15日、ウクライナのゼレンスキー大統領および欧州各国首脳と会談した米トランプ大統領（写真：Pool／ABACA／共同通信イメージズ）

第2次トランプ政権「NSS」が投げかけた“欧州からの距離”

NATO（北大西洋条約機構）加盟の欧州諸国が、徴兵制復活へとハンドルを切り始めた。きっかけは2022年2月にロシアのプーチン大統領が強行したウクライナ本土への侵略戦争だが、理由はそれだけではなさそうだ。

西側の盟主・アメリカが、大統領に再選したトランプ氏の「脱欧・親露」志向と「気まぐれ」により、安全保障上の大きなリスクになりつつあるからだ。

トランプ氏の欧州に対する関心は低く、時折NATO脱退を示唆するほど。ウクライナへの軍事支援にもあまり乗り気でない。その一方で、ウクライナ戦争の一連の停戦交渉において、プーチン氏をあからさまに贔屓（ひいき）する。

仮にトランプ氏とプーチン氏の2人だけで和平協定をまとめた場合、どんな密約が交わされるのか、西欧にとって気が気ではなく、まさに「前門の虎、後門の狼」である。

しかも、欧州を逆なでするような内容の「NSS（National Security Strategy／国家安全保障戦略）」が、12月5日に米ホワイトハウスから発表された。第2次トランプ政権として初の文書で、現政権の軍事・外交・経済などの分野における安全保障上の優先順位を示すものだ。

アメリカが掲げる「自国第一主義（アメリカ・ファースト）」に、一層磨きをかけた内容で、ポイントは、安全保障の軸足をおひざ元の南北アメリカ大陸（西半球）に置き、代わりに欧州・中東への軍事的関与を相対的に見直している点にある。

この新戦略についてトランプ氏は、NSS内で「モンロー主義（欧州との総合不干渉）に対する『トランプ・コロラリー（corollary／補論）』だ」と強調する。

いずれにせよ、トランプ政権が事あるごとに示唆する「欧州離れ」を、NSSで正式に明文化したインパクトは、欧州にとって極めて大きい。

“欧州離れ”を示唆する米トランプ大統領（写真：Pool／ABACA／共同通信イメージズ）

米政府が公表した「国家安全保障戦略（NSS）」

対欧関与の相対的縮小──NSSの真意を読む

NSSではEU（欧州連合）についても手厳しく指摘している。

「政治的自由と主権を損なう超国家機関の活動」「大陸の性格を変容させ社会的摩擦を生む移民政策」「言論の検閲と政治的反対派の抑圧」などが生じていると断じる。

この「検閲」「反対派抑圧」の指摘は、ドイツ国内のAfD（ドイツのための選択肢）を巡る論争を想起させる。今年2月のドイツ総選挙で第2党に大躍進した同党は、「反EU・反移民」を掲げ、過激派監視を行うドイツの情報機関、憲法擁護庁の「監視対象」となっている。

さらに、欧州とロシアとの不仲についても、独自理論を展開する。

「欧州は自信欠如の状態で、核兵器を除き、あらゆる分野でロシアを凌駕するハードパワーも持ちながら、ウクライナ戦争の結果、両者は断絶。欧州市民の多くがロシアを『脅威』と見なす」と嘆く。

だが、侵略戦争を仕掛けたプーチン氏に欧州市民が敵意を抱くのは自然だ。そこで「ユーラシア大陸全体の戦略的安定を再構築し、衝突リスクを緩和するには、アメリカの積極的な外交関与が不可欠」と説く。

その上で、「ウクライナでの敵対行為の早期終結を交渉することは、欧州経済の安定化、予期せぬ戦争拡大の防止、ロシアとの戦略的安定回復、さらにウクライナが存続可能な国家として再建されることが、アメリカの核心的利益だ」と強調する。

一見もっともらしいが、裏を返せば「敵対行為の早期終結」とは、侵略者・ロシアにウクライナが白旗を挙げろ、とも解釈できる。「存続可能な国家として再建」についても、ウクライナが旧ソ連時代のように、再びロシア支配下に置かれるべきだ、とも読み取れる。

それ以前に、指摘する「欧露関係の断絶」は、そもそもロシアによる侵略行為が発端なのに、NSSではロシアの侵略行為に対してほとんど非難していない。これでは「ロシア贔屓」と指弾されても仕方がないだろう。

トランプ氏は「こうした状況が続けば、欧州は20年以内に（欧州人の国なのかどうか）見分けがつかなくなり、特定の欧州諸国が信頼できる同盟国であり続けるに足りる経済力・軍事力を維持できるかは疑わしい」とし、「（西洋）文明の消滅」に直面すると警告している。

「アメリカは裏切るかも」と疑念を抱くマクロン氏

「脱欧・親露」を進めるトランプ氏に対し、欧州首脳は不快感をあらわにする。

仏AFP通信などによれば、12月5日、ドイツのワーデフール外相がNSSの中身に即座に反応。ドイツ現政権によるAfDの“監視”に対し、トランプ氏がNSSで「言論の自由や検閲、政治的反対意見の抑圧」と暗に非難した点に反論した。

「アメリカはNATOで最重要な同盟国であり続ける」と前置きしつつ、「表現の自由、自由社会の組織化などの問題は、ドイツに関して言うならば（NSSに）含まれないと考える（つまりドイツはこの指摘に当てはまらない自由な国）」と断言。

「われわれは今後これらの問題については、ドイツ国民だけで議論・討議できると考え、外部（つまりトランプ氏）からの助言は不要」と強調した。

ドイツのワーデフール外務大臣（写真：ロイター＝共同通信社）

フランスのマクロン大統領も警戒を強める。独シュピーゲル誌によれば、NSS発表直前の12月1日、欧州主要国の首脳やウクライナのゼレンスキー大統領を交えて電話会議を開催した。

議題は11月からアメリカ主導で行われた、ウクライナ戦争の停戦交渉について。トランプ政権が提示する「プーチン案丸のみ」の停戦案への対応について話し合ったようだが、シュピーゲル誌は、独自入手した議事録をもとに、この時マクロン氏が「領土問題でアメリカはウクライナを裏切りかねない」と、ゼレンスキー氏に忠告したと報道した。慌てたマクロン氏は直後に完全否定し、火消しに大わらわだ。

フランスのマクロン大統領（右）とウクライナのゼレンスキー大統領（2025年12月1日、写真：ゲッティ＝共同通信社）

会議に出席したドイツのメルツ首相も「アメリカはウクライナと欧州を駆け引きに使っている」と述べたようだ。

NATO内でも特に親米のポーランドも、トランプ氏に異議を唱える。

英ロイターによれば、今年9月に発生したロシアのドローンによるポーランドへの領空侵犯に関し、「（ロシアの）誤りの可能性がある」としたトランプ氏の発言に、ポーランドのトゥスク首相は、SNSで「ドローンの領空侵犯が間違いだったと願うが、これは『間違い』でないことをわれわれは知っている」と、トランプ氏の「プーチン擁護」を完全否定した。

「正規軍26万人、予備役20万人」を目指すドイツ

2025年11月現在、NATO加盟国32カ国の中で、「何らかの形で招集・義務登録・検査義務を伴う制度」がある国として、デンマーク（2025年7月から男女対象）、ギリシャ、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、トルコ、バルト三国（エストニア、ラトビア、リトアニア）などが挙げられる。

軍事演習を行うデンマークの徴集兵たち（2024年6月、写真：ⒸMads Claus Rasmussen／Ritzau via ZUMA Press／共同通信イメージズ）

強大な宿敵・ソ連が1991年に崩壊し、「赤い（共産勢力）大戦車部隊の津波が欧州平原に押し寄せてくるかもしれない」という“悪夢”が杞憂に終わると、西欧諸国は我が世の春とばかりに一斉に軍縮を実施した。

徴兵制を維持した国の大半も、2000年代までに徴兵を停止・廃止し、存続派はデンマーク、ギリシャ、トルコの3カ国のみである（フィンランド、スウェーデンのNATO加盟はウクライナ戦争勃発後）。

フィンランドでは男性だけに兵役義務が課され女性は志願制だが、国防意識が非常に高く女性の入隊志望は2025年で1400人に達する（写真：フィンランド国防省Facebookより）

だが、ここにきてNATOの欧州加盟国は急速な徴兵復活の動きを見せている。それを印象づけたのが、ドイツの動きだろう。

12月5日、ドイツ連邦議会（下院）は、新兵役法案を賛成多数で可決。2011年に徴兵制を停止し志願制に移行したが、連邦参議院での承認を経て2026年1月から実施予定だ。

まずは、本格的な徴兵制に移行するまでの期間として、満18歳の男子国民全員に適性（徴兵）検査を義務付ける。志願兵獲得の効果も期待しており、自ら志願した者には、月額2600ユーロ（約47万円）の報酬も保証するという。

2011年徴兵制を廃止したドイツは2026年に徴兵制再開を視野に入れた適性検査義務付けを開始する。写真は1980年代前期、旧西独軍に入営する若き徴集兵（写真：ドイツ連邦軍Facebookより）

適性検査にパスし晴れてドイツ連邦軍入隊の第一歩を踏み出す若者たち。写真からも緊張した面持ちが伝わってくる（写真：ドイツ連邦軍Facebookより）

シンクタンクの英国際戦略研究所（IISS）が発行する『ミリタリー・バランス（2025年版）』によれば、2024年のドイツの総兵力は約18万人、予備役約3万4000人で、日本の自衛隊（約22万人）よりも小ぶりだ。

冷戦終焉直前の1989年当時（旧西ドイツ）は約47万人、予備役85万3000人を誇り、正規兵のほぼ半数、約20万5000人を徴兵で賄っていた。その大半が陸軍で、NATOの欧州加盟国の中では、トルコ（正規軍約64.7万人、予備役約110.7万人）に次いで2位の「大陸軍国」だった。

さすがに短期間で以前の大兵力を復活させるのは無理だが、計画では10年後の2035年までに正規軍26万人、予備役20万人の確保を目指す。

ドイツ西部の軍施設で同国の「最後の義務兵役」に就く若者を指導する陸軍士官（2011年1月、写真：ロイター＝共同通信社）

NSSに即応する欧州首脳──不信と自立のはざまで

フランスも2001年に事実上停止した徴兵制を段階的に再導入しようと検討している。

11月28日、マクロン氏はSNU（国家奉仕制度）の拡充を基盤に兵役的要素の段階導入を提案。英BBCによると「われわれは動員しなくてはならない」と、国民への理解を訴えたという。

フランスはすでに若年層向けのSNUを実施するが、これをベースに軍事訓練なども盛り込む計画だ。2026年夏から18〜19歳の国民男子に対して段階的に導入を開始、2026年に5000人、2035年に5万人の新兵を徴兵で確保することを目指す。

フランスも1989年時点で総兵力約46.1万人、予備役約41.9万人（潜在的には130万人以上）を擁し、大半が陸軍だった。旧西独とは伯仲の間柄で、独仏の“二大陸軍国”が中部欧州に鎮座し、これに強大な在欧米軍が加わることで、旧ソ連軍大戦車軍団の「赤い津波」に対峙、けん制することで絶妙な軍事バランスを保っていた。

デンマークは冷戦後も徴兵制を維持するが、2023年に議会が兵役強化法案を可決し、2025年7月から男女同一制度へ移行。女性にも検査・徴集が適用される点で、「ジェンダー先進国」の矜持とも言える。

オランダは1997年に徴兵制を停止したが、2014年のロシアによるウクライナ領クリミア侵攻に脅威を覚え、2018年に男女問わず満17歳の国民に対し、徴兵リストへの登録通知の送付を開始した。これは予備役登録の一環で、今後正式に徴兵制復活となる可能性が高い。

徴兵制を停止したオランダも兵員募集に血道を上げる。募集イベント参加の若い女性が歩兵装備と小銃の携帯を体験（写真：オランダ国防省facebookより）

ベルギーも徴兵制導入を模索する。1994年に徴兵制を廃止したが、「停止」ではなく「廃止」のため、徴兵制復活となれば、オランダなどと比べて政治的ハードルがかなり高くなることが予想される。

このため、「助走段階」として満17歳の男女全員に任意志願を促す募集書簡を送付、年間7000人の新兵確保を目標としている。

1994年に徴兵制を廃止したベルギーも徴兵制復活を模索。手榴弾投擲（とうてき）訓練を行う陸軍新兵（写真：ベルギー国防省Facebookより）

ポーランドはロシアの飛び地でバルト海に面するカリーニングラードや、ロシアの同盟国でロシア軍が駐留するベラルーシと国境を接し、NATO諸国の中でも、特に強い危機感を抱く。

2009年に徴兵制を廃止したが、英BBCによれば3月にトゥスク首相は全成人男性への軍事訓練の義務化を立案中だと発表した。若者から高齢者まで国民約40万人を動員した同国史上最大規模の（軍事）訓練「常に備えよ」の実施も宣言。あわせて現行の総兵力21.6万人（予備役、準軍隊含む）を50万人にまで拡大する構想も打ち出している。

ポーランドはNATO同盟国の米独製戦車に加えNATO初の韓国製K-2戦車の採用に踏み切り、必要台数の迅速確保に挑む（写真：ポーランド国防省Facebookより）

2026年に防衛協力を定めた協定を締結する方針を示したドイツのメルツ首相（右）とポーランドのトゥスク首相（2025年12月1日、写真：ロイター＝共同通信社）

「徴兵令」復活の抑止効果と限界

なぜ欧州各国は、「冷戦時代の遺物」として忌み嫌ってきた徴兵制を慌てて復活させたり、あの手この手で兵員の大量確保に血道を上げたりして、ロシアの脅威に備えようとしているのか。これにはウクライナ戦争で痛感した「最後は将兵の頭数がモノを言う」という軍事学の古典的とも言うべき大原則が効いているようだ。

ウクライナ戦争勃発以前まで、世界の軍隊、特に地上軍（陸軍や海兵隊）は、「少数精鋭」がもてはやされていた。

兵器は年々複雑・高度化し、IT、ネットワーク、AIは必須。軍事用語で言う「C4ISR（指揮・統制・通信・コンピューター・情報・監視・偵察）」に従い、空母から戦車、戦闘機、大砲、果ては歩兵が携行する小銃に至るまで、壮大な戦場ネットワークの端末・センサーとして機能する──という構想だ。

これらを使いこなす兵士たちは、ITリテラシーに秀でたプロフェッショナルが求められ、必然的に少数精鋭となる。逆に「知力よりも体力で、銃剣突撃をものともしない筋肉質」という、かつての歩兵にうってつけだった人材は敬遠された。

また自分の意思で望んだ志願兵は総じてモチベーションが高いが、法律で仕方なく入営した徴集兵のモチベーションは概して低く、士気の面でも課題が多い。

だがウクライナ戦争では、世界中の軍事専門家の予想を大きく裏切り、「IT・AI戦争」というよりは、むしろ時計の針を1世紀ほど巻き戻した第1次大戦を彷彿とさせる「人海戦術」「肉弾戦」「塹壕戦」が主軸となっている。

高性能のミサイルや、ドローン（無人航空機）の急速な進化により、これまで戦場を支配した戦闘機や戦車・装甲車が大損害を被って鳴りを潜めた結果、現在は戦場での雌雄を決するのは歩兵戦というのが実情だ。

英国防省の推計では、ウクライナ戦争でのロシア軍の累計死傷者は100万人規模に達したとされる。日々数百〜千人規模の死傷を出しているとの見立てもある。

それでもロシアは依然としてウクライナ方面に投入する兵力60万人以上を維持し続ける。しかも準軍隊も含めた総兵力は150万人を軽く超え、予備役も150万人に達すると見られる。

これほどの死傷者を出しながらも、なおマンパワーを保持し続ける底力には驚かされるが、米CNNの報道（2023年）によれば、ロシアのショイグ国防相（当時）は動員可能人数を「2500万人」とした。

このような文字通りの「人海戦術」、消耗戦を厭わないロシアと西欧が対峙するには、同様の規模の兵員動員数が不可欠で、換言すれば、大規模兵力を見せつけない限り、プーチン氏の野望をくじくことは困難だとも考えられる。

ちなみに、アメリカ、カナダ、トルコを除く、いわゆるNATOの欧州加盟国の総兵力（準軍隊を含める）は約202万人、予備役約108万人。総兵力で50万人ほどロシアを上回るが、「潜在的に動員可能な人数2500万人」に対抗するためにも、さらなる兵員の確保が急務と考えているのだろうか。

とにかくロシアに対して抑止力を働かせ、侵攻作戦の実施を思いとどまらせることが重要だが、プーチン氏にこうした欧州側のけん制が通じるか否かは不透明だ。

将来的に、ロシアが例えば欧州平原を中央突破とばかりにポーランド、ドイツへと西進することは考えにくいが、巷間うわさされるバルト三国への侵攻は十分に考えられる。

果たしてNATOの欧州加盟国が続々と復活させる「徴兵令」は、プーチン氏の次なる野望を止めることができるだろうか。

最終的に戦場では兵隊の数がモノを言う。訓練に励むドイツ連邦陸軍（写真：ドイツ連邦軍Facebookより）

筆者：深川 孝行