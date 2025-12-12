ファンタジックな「癒し」をもたらすケルトは、近代のナショナリズムと政治から切り離せない文化なのです。

妖精がたわむれる神話の世界、魔術師と騎士たちが活躍するアーサー王物語。ヨーロッパの古くて不思議な魅力をもつ「ケルト文化」は、日本でも広く親しまれている。しかし、現代人の「ケルト観」には、さまざまな思い込みや誤解がまぎれているという。新刊『ケルトとは何か』（講談社選書メチエ）の著者、原聖氏に聞いた。

ケルト人＝アイルランド人の祖先、ではない

――「ケルト」といえば、ファンタジックなヨーロッパの古層文化というイメージですね。

原：十字架に大きな輪を重ねた「ケルト十字架」や、「ケルズの書」などの美しい装飾写本、魔術師マーリンやランスロットら騎士が活躍するアーサー王物語などを思い浮かべる人は多いでしょう。

現代文化のなかにも、エンヤ、ザ・チーフタンズや、リヴァーダンスなどの音楽や舞踊はケルト的な魅力が人気ですし、欧米のサッカーやバスケットボールではケルトを意味する「セルティック」「セルティックス」という名前のチームが活躍しています。これらのチームは、アイルランド系の移民が多い地区に熱心なサポーターがいるんですね。

――やはりまずアイルランドが、ケルトの故郷として思い浮かびます。

原：特に1990年頃からでしょうか、日本でもそういうイメージが定着しているように思いますね。しかし、今回の本で書いたように「ケルト人はアイルランド人の祖先である」というのは、大きな誤解なのです。古代ケルト人が、ブリテン島やアイルランド島にいたという証拠は、文献資料からも考古資料からも確認できていないのです。

おそらく多くの人には、こんなふうになんとなく理解されているんじゃないでしょうか。つまり、――古代地中海世界を統一したローマ帝国やキリスト教文明に圧迫されたケルト人が、ブリテン島やアイルランド島に追い詰められ、そこで生き延びたケルト文化が今に伝わっている――と。でもこれは現代のケルト研究からみると事実とは言えないのです。

「ケルト人」は、史料上は紀元前600年頃に初めて登場し、古代ギリシアのヘロドトスの記述や、ローマのカエサルが書いた『ガリア戦記』にも描かれますが、その居住地はイベリア半島から中央ヨーロッパ、東部ヨーロッパであり、ブリテン諸島にいたという記録はないのです。そしてケルト人は4世紀頃に姿を消し、その後1000年以上、「ケルト」は中世を通じて文献上には全く姿を現しません。

ヨーロッパの歴史上に、ふたたびケルトが浮上してくるのは、16世紀以降のことです。絶対主義国家が基礎を固め、民族の起源や独自性を追求するなかでケルトに新たな光が当てられました。さらに19世紀のケルト・リヴァイバル、つまりケルトの復興運動がスコットランドやウェールズ、特にアイルランドのナショナリズムと結びついたわけです。

――では、アイルランドやスコットランドは、ケルトにはまったく関係ないのですか？

原：いえ、まったく無関係、とはいえません。歴史学的には「ケルト人」がいたとはいえませんが、言語学でいう「ケルト諸語」を主要言語としてきた地域ではあるからです。

ケルトは、歴史学や考古学、文学や神話、美術などさまざまな角度から研究されていますが、フランスやドイツで確立している「ケルト学」で中心となっているのは言語学なのです。そこでは「ケルト諸語」がまず研究の対象となります。

ケルト諸語とは、インド・ヨーロッパ語族のうちの分類のひとつで、アイルランドのエール・ゲール語、スコットランドのアルバ・ゲール語、ウェールズのカムリー語、ブルターニュのブレイス語などが属します。いずれも現在は圧倒的に少数言語となっていますが、文法や音韻などに共通する特徴があります。

このケルト諸語に分類される言語をかつて使用していた「古代ケルト諸語圏」を、「ケルト文化圏」と呼ぶことはできるでしょう。この「ケルト文化圏」は、歴史学や考古学が明らかにしてきた「古代ケルト人」の居住地域とは一致しません。それよりずっと広く、アイルランドやブリテン島も含むわけです。

――ケルト語を使っていたなら、その人々は「ケルト人」ではないのですか？

原：現代でも、スペイン語を話していればスペイン人、英語を話していればイギリス人かアメリカ人、というわけではありませんね。つまり、言語と民族や文化集団とは、必ずしも一致しないのです。まして、ブルターニュのブレイス語とアイルランドのゲール語は、同じケルト諸語といってもお互いに会話も通じませんから、それをひとくくりに「ケルト人」「ケルト民族」などと呼ぶことはできないでしょう。

ナチス、EU、ブレグジットとの接点

――現在よく知られているケルト文化は、ケルト人に始まるわけではないのでしょうか。

原：そうですね。アイルランドやスコットランドで特徴的な音楽や舞踊などは、その起源を中世以前にさかのぼるのは難しいし、伝統的な民族衣装も、その起源は宮廷社会やほかの地方の発祥であることも多いのです。

ケルト美術の優品として知られる「タラ・ブローチ」や「ケルズの書」も、紀元7-8世紀の作ですからケルト人の活動時期とは隔たっており、19世紀のアイルランドのナショナリズムと結びついたケルト復興のなかで、ケルト美術と呼ばれるようになったのです。

ケルトの賢者として祭祀を司ったと記録に残るドルイドにしても、現在行われているのは近代のケルト・ブームのなかで立ち上げられた団体だったりするわけです。

また、ケルトのシンボルとして知られる「ケルト十字架」も、たしかに4世紀頃からケルト文化圏でみられるものですが、同時期のアングロ・サクソンやノルマン人の地域にもみられますから、ケルト文化圏独自のものとはいえません。それが1853年のダブリン産業博覧会で展示されたのをきっかけに墓地の石柱として流行し、現在のダブリン周辺でよく見かけるのは、この頃に建てられたものでしょう。

――では、これらの文化は「ケルトではない」と……。

原：古代ケルト人に起源を求めることはできませんが、だから「ケルトではない」と否定するつもりは、私はありません。そうした文化を担ってきた人々がそれを「ケルト」と名付けて尊重してきた以上、それを偽物と断じることは難しいでしょう。「ケルズの書」などの装飾写本は、厳密な意味で「ケルト美術」とはいえなくても、ケルト文化圏に共通する独特の書体やデザインを認めることはできます。

そもそも文化というのは、たかだか200〜300年くらいの歴史であっても、それは立派な伝統文化といえるわけです。その間には、さまざまな新しい要素も混ざってきている。

日本でも、たとえば大相撲や歌舞伎などは、神話や出雲阿国に起源があるといわれますが、現在目にしているのは、江戸時代以降に成立した姿でしょう。その他の文化や芸能も、縄文時代や飛鳥時代にまでさかのぼれなくても、200年以上も真剣に取り組まれ、磨かれていれば、それは間違いなく日本文化であり、伝統文化なわけです。

ですから、これはケルトである、あるいはケルトではない、ということは簡単には言えないのだと思います。ケルトは、「伝統とは何か」「文化とは何か」を考えるのに格好の素材を提供してくれると思いますね。

――ケルト文化に対する見方も、立場や時代によって大きく変わるのですね。

原：ケルトというと、すでに失われた文化であり、時代や歴史を超越したもののように思われがちですが、そうではありません。

中世の間に語られることのなかった「ケルト」は、近代国家が成立するなかで注目を浴びるようになりました。アイルランドやスコットランドだけでなく、フランス、ドイツなどでも、民族の起源をケルトに求める動きが出てきたのです。自分たちこそが、古代ギリシア・ローマ文明やキリスト教に先立ってヨーロッパの基層をなした文化の後継者である、というわけです。

特に20世紀初めのドイツでは、ケルト人をゲルマン人と並ぶ「真性のアーリア人」と位置付けて人種主義的傾向を強めた学者もいました。それがナチスの理論的なバックボーンになった面もあるのです。

ところが20世紀末になると、逆に「ヨーロッパ統合の象徴」として語られるようになります。時代はベルリンの壁の崩壊から、EU（欧州連合）発足に向かっており、やはり古代ギリシア・ローマ以前の「基層文化」としてケルトが統合の象徴とされたのです。

さらに21世紀なると、ブリテン島やアイルランドでのケルト文化の存在を否定する「ケルト懐疑論」が登場しますが、この動きは、イギリスのEU離脱――ブレグジットと思潮的に重なって見えますね。

――ケルトは、その時々の政治や社会に期待されるものを表してきた、と。

原：ケルトは、ある時は民族国家のナショナリズムに利用され、またある時はそれを解体し統合する象徴として呼び出されてきたのです。さらに近年では、近代文明を批判し、疲れた現代人を癒してくれる精神性も期待されていますね。ケルトにはたしかに、そうしたファンタジーや癒しの魅力もあり、私にも共感できるところです。

ただ、私自身の研究テーマからいえば、ケルト文化の核心は言語にあります。現在では少数派になっているとはいえ、ケルト文化圏の各地で展開しているケルト諸語の保存・復興運動の近年の盛り上がりをみても、ケルト文化は「幻の民」の「失われた文化」などではなく、「今も生きている文化」なのです。

この20年ほどは、ヨーロッパのケルト研究でも新たな視点から活発な議論が展開しており、「西からのケルト語」説や、ストーンヘンジなどの巨石文化とケルトの関係についての新見解が話題になっています。

私が以前書いた『ケルトの水脈』（2007年初刊、現在講談社学術文庫）は歴史学中心の記述でしたが、今回の『ケルトとは何か』は言語学を中心にケルトを多角的に論じ、そうした新視点や近年の議論も紹介しています。

――研究対象として「ケルト」に取り組んだきっかけは、なんだったのでしょうか。

原：私はもともと、ケルトに強い関心をもっていたわけではなく、フランスの社会運動に関心があったのです。卒論のテーマは、革命的サンディカリズムについてでした。

大学院では、フランスのブルターニュ地方の自治運動を研究する中で、やはりその土地の言葉を知らなければならないと思い、フランスのレンヌ大学に留学しました。ここでブルターニュ地方の言語であるブレイス語を学ぶためにケルト学科に入ったのです。80年代前半のちょうど言語復興運動が盛り上がっていた時期で、ここで、私の関心も言語からケルト文化へと広がりました。

ところが、帰国してまもなく、日本で起こった「ケルト・ブーム」をみていると、ケルトはアイルランドの文化で、アイルランド人がケルト人の末裔ということになっている。これには違和感がありましたね。言語からみていくと、ケルト文化には、近代のナショナリズムに縛られない広がりや、多様な伝統があるはずなのです。

ケルト文化は「文字も書きことばももたなかった」と思われていることも多いのですがこれも誤解で、じっさいには、ヨーロッパの他の諸言語に比べて、ケルト諸語では比較的早く伝承文学や起源神話が書き記されています。言語社会史の研究では、ギリシア語やラテン語を日常的に使用しなかった「周辺地域」では、それに代わる書記言語が早く発達したことが知られています。

――日本人にとって、「ケルト」はどんな意味を持つのでしょうか。

原：ケルトは、ヨーロッパ北西部のローカルでマイナーな文化のように見えますが、「ケルトとは何か」を問うことは、「文化とは何か」を問うことに通じていると思います。

「ケルト人の伝統文化」が定義できないように、民族に固有の「純粋な伝統文化」などというものは存在しません。では、言語を中心とする精神文化は、どのように移転し、混ざりあうのか。異文化と接触したときに、どんな条件で優位になったり、同化したりするのか。これは、文化と歴史をめぐる普遍的なテーマといえるでしょう。

日本では、ケルトは縄文文化と対比して語られたりもしますが、言語文化の観点からは、むしろアイヌ語や沖縄語（うちなーぐち）との対比が興味深いところです。

地中海文明の膨大なラテン語文化の陰に隠れて、ケルト諸語の文化が長い間みえなくなっていたように、東アジア文明の漢字文化圏のもっとも周縁部にあたるアイヌ語、沖縄語の文化は、私たちにとっても「みえないもの」になっていました。アイヌ文化や沖縄文化というと、食や音楽、衣装なども魅力ですが、やはりその核心には言語があるでしょう。

ユネスコが認定した「消滅危機言語」には、日本ではアイヌ語や沖縄語、八丈語など八つの言語が含まれていますが、こうした言語の地域を中心に、2015年から「危機的な状況にある言語・方言サミット」が開かれています。これは、ブルターニュやアイルランドと同様に、言語的多様性を文化的豊かさと考える価値観の表れだと思いますし、消滅の危機にある言語の世界的な復興運動は、日本でも広がりつつあると思います。

「ケルト」は、言語と社会の関係や、民族と歴史を探究するための重要なヒントを与えてくれるテーマなのです。

