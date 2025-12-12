「9日間の拘禁」の末「完全な無音」の独房に収容…イランの女性ジャーナリストが絶望の淵で発見した「手書きのメッセージ」の正体

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：マルジエ・アミリ

マルジエ・アミリ・ガファロキはジャーナリスト、学生活動家、政治犯、女性の権利運動家、そして新聞「シャルク」の経済記者でもある。彼女は2019年、テヘランのアルグ・エリアで逮捕された。メーデーの大会参加者が逮捕後にどのような待遇を受けているのか、調べている最中の出来事だった。彼女はそれ以前の2018年3月8日にも、国際女性デーを祝う集会に参加したときに、他の十数人とともに逮捕されたことがある。

マルジエはイスラム革命裁判所で10年半の禁固刑と、鞭打ち148回を科されたが刑法134条により、禁固刑は最低6年になった。

マルジエは保釈を申請し、2019年10月26日にエヴィーン刑務所より仮釈放され、現在は仮釈放中である。

逮捕され独房に入れられて

--どのように逮捕され、なぜ独房に入れられたのですか？

私は5月1日のメーデーに逮捕され、そのままヴォザラ拘置所に連れて行かれました。そこで一晩過ごしました。一緒に逮捕されたのは12人くらいで、ふたつの房に分けて入れられました。

翌日、私たちは裁判所に連れて行かれました。そして裁判所からモスクのような、あるいは--よく分かりませんが--ホサイニヤ（カルバラで殉死したイマーム・フサインを哀悼する儀式で使われる、十二イマーム派の集会場）のような場所に連れて行かれ、そこで6時間ほど放っておかれました。そこがどこなのか、その先どうなるのか分かりませんでした。

私は空っぽのホールにいて、マスクをした男がたまに出たり入ったりしています。女性の警備員がときどき私の様子を見に来ては、去って行きます。着いた瞬間から、私は抗議しました。ここはどこなのか、自分には電話をかける権利がある、と言いましたが、もちろん返事はありません。そこで私は叫び始めました。答えの代わりに、「そこの女、黙れ」という声がどこかから降ってきました。

その半時間後、私は車に乗せられ、収容所に連れて行かれました。あとで分かったのですが、その収容所はサローラ・キャンプの施設だったそうです。そこに9日間拘禁されました。部屋のなかにはトイレとシャワーがあり、全体はおよそ3メートル四方でした。ドアは分厚くて、開口ハッチがついています。もちろんドアはずっと閉まっていて、食事やお茶が運ばれてくるときだけハッチが開きますが、一瞬で閉まってしまいます。

--そこの独房の雰囲気はどうでしたか？

独房は完全な無音でした。私には耐えがたい場所でした。隣に別の囚人がいるかどうか、最後まで分かりませんでした。

「完全な無音」の牢獄

--そののち、どこに移送されましたか？

9日後、私は209棟に連れて行かれました。そこの独房に約28日いました。

とても狭かったです。おそらく120センチ×180センチでしょうか。その部屋はトイレのすぐ隣でした。トイレのドアは鉄製でのぞき窓がついているのですが、日中は看守がドアを開けたままにしているので、トイレ側に身を寄せると、他の囚人がトイレに連れて行かれたり、独房に連れ帰られたりしているのが聞こえました。ここでも独房を出るときは目隠しをさせられましたが、サローラ・キャンプほど厳しくはなかったです。1枚の布切れだったので、巻き方を工夫すると、隙間からあたりが見えました。サローラ・キャンプの目隠しは何層も重なっている布で、巻くと顔の半分が覆われ、口しか出ないほど大きいものでした。

--独房の様子はどうでしたか？

狭かったです。いつも点きっぱなしのランプがありました。その忌々しいランプはとんでもなく眩しくて、太陽光線で目を焼かれているような気分になることがありました。

トイレとシャワー室が外にあったので、少しの間、独房から出ることができました。209棟には壁に落書きがありました。サローラ・キャンプは新しく建てられたせいか、ドアにも壁にも落書きはありませんでした。あそこの独房には誰の痕跡も残っていませんでした。209棟では落書きを禁止されていたにもかかわらず、前にそこにいた人物の手書きの何かが必ず残されていました。

まるで顔も名前も知らない前の住人が、私に向けてメッセージを残しているようで、ときにはその見知らぬ人と友人になったような気持ちになりました。あれはコミュニケーションの手段だったのです。かつての囚人と現在の囚人をつなぐ秘密の通路、そう考えると胸が熱くなりました。

翻訳：星 薫子

