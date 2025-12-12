東京駅から高尾駅まで、東京の東西を結ぶJR中央線。「SUUMO住みたい街ランキング2025 首都圏版」では、「住みたい沿線ランキング」の4位に選ばれている。今回は、そんなJR中央線の東京都内全32駅それぞれのシングル向け賃貸物件（専有面積10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DK）の家賃相場を調査。都内だけでも約53kmもの距離を走っており、家賃相場にも幅がありそう。さっそく調査結果を見てみよう。

JR中央線（東京都内）の家賃相場が安い駅ランキング

1位 高尾 5.8万円（東京都八王子市）

2位 西八王子 6万円（東京都八王子市）

3位 西国分寺 6.7万円（東京都国分寺市）

3位 日野 6.7万円（東京都日野市）

5位 国立 6.8万円（東京都国立市）

6位 豊田 7.3万円（東京都日野市）

7位 武蔵小金井 7.4万円（東京都小金井市）

8位 国分寺 7.5万円（東京都国分寺市）

8位 八王子 7.5万円（東京都八王子市）

8位 東小金井 7.5万円（東京都小金井市）

11位 武蔵境 8万円（東京都武蔵野市）

12位 三鷹 8.2万円（東京都三鷹市）

13位 立川 8.3万円（東京都立川市）

13位 西荻窪 8.3万円（東京都杉並区）

15位 阿佐ケ谷 8.5万円（東京都杉並区）

15位 吉祥寺 8.5万円（東京都武蔵野市）

17位 高円寺 8.7万円（東京都杉並区）

18位 荻窪 9万円（東京都杉並区）

19位 中野 9.3万円（東京都中野区）

20位 東中野 9.5万円（東京都中野区）

21位 大久保 11.1万円（東京都新宿区）

22位 代々木 13万円（東京都渋谷区）

23位 東京 13.2万円（東京都千代田区）

23位 四ツ谷 13.2万円（東京都千代田区）

25位 市ケ谷 13.4万円（東京都千代田区）

25位 御茶ノ水 13.4万円（東京都千代田区）

25位 新宿 13.4万円（東京都新宿区）

25位 水道橋 13.4万円（東京都千代田区）

29位 飯田橋 13.6万円（東京都千代田区）

30位 神田 13.7万円（東京都千代田区）

31位 信濃町 14万円（東京都新宿区）

32位 千駄ケ谷 14.1万円（東京都渋谷区）

家賃相場の最高値と最安値の差は8万3000円も！ 最安は最西端にある高尾駅

JR中央線（中央本線）自体は東京駅を出てから、神奈川県や山梨県を経て愛知県の名古屋駅に至る長い路線。今回の調査では、そのうち東京都内にある全32駅を対象にしてランキングした。そして1位になったのは、八王子市に位置する高尾駅で家賃相場は5万8000円だった。

高尾駅（写真／PIXTA）

1位・高尾駅はJR中央線の都内最西端の駅。快速に加えて中央特快や平日朝に上り方面限定で運転される通勤特快の停車駅でもあり、通勤特快に乗れば新宿駅まで約47分、東京駅までは約1時間2分で行くことができる。当駅始発の列車も多いため座って乗車しやすいうえ、2025年3月より導入されたグリーン車を利用すればさらに快適に通勤・通学ができそう。京王高尾線も乗り入れており、京王線直通の特急1本で府中駅や調布駅、明大前駅に行くことも可能だ。

高尾駅前（写真／PIXTA）

2路線が乗り入れていることもあってか、高尾駅周辺は商店が充実。駅南側には住宅の合間にスーパーが複数点在し、駅から6分ほど歩くとホームセンターも。南口からは拓殖大学のキャンパスに向かうバスも出ているため、街には学生の姿も見られる。JRと京王線の線路に挟まれた一角には、スーパーや「ニトリ」「ユニクロ」、家電量販店やフードコートなどが集結したショッピングセンター「イーアス高尾」があるのも便利なところ。駅北側にもコンビニやベーカリー、飲食店などが点在する住宅街が広がっている。住宅街の奥、駅から10分ほど歩いた場所には、森林や林業の研究機関である森林総合研究所の支所「多摩森林科学園」がある。広大で緑豊かな敷地の一部は入園可能なので、散策に訪れるのもいいだろう。

春の多摩森林科学園（写真／PIXTA）

2位には高尾駅の隣に位置する、八王子市の西八王子駅が家賃相場6万円でランクイン。駅前からは法政大学の多摩キャンパスと結ばれたバスが発着しているほか、周辺地域には工学院大学や東京工科大学など複数の大学キャンパスがあるため学生向け賃貸物件もそろうエリアだ。駅の周りにはコンビニやスーパーが複数あるほか、ラーメン店やハンバーガー店、ファミレスなど気軽に入りやすい飲食店が点在している。1駅隣の八王子駅（8位、家賃相場7万5000円）にはショッピングモールがあり、買い物環境は八王子駅のほうが充実しているといえる。しかし、家賃相場は1万5000円もアップしてしまうので、西八王子駅周辺に住みつつ休日に八王子駅に足を延ばすという暮らし方もアリだろう。西八王子駅からJR中央線の快速に乗ると、新宿駅まで55分前後、東京駅までは1時間10分前後だ。

西八王子駅前（写真／PIXTA）

3位は家賃相場6万7000円で、日野市の日野駅と国分寺市の西国分寺駅がランクインした。日野駅は開業135年を迎えた歴史ある駅で、入り母屋造りの赤い屋根がシンボル。駅周辺はかつて甲州街道の宿場町として栄え、駅前を通る甲州街道・旧甲州街道沿いを中心に現在も飲食店やコンビニ、スーパー、ドラッグストアなどの商店が立ち並びにぎわっている。新選組の副長・土方歳三の出身地としても知られ、駅から南に歩いて15分ほどの「新選組のふるさと歴史館」や、新選組の支援者・佐藤彦五郎の屋敷であり都内に唯一残る江戸期建築の本陣建物など、歴史好きにはたまらない施設も街には点在している。日野駅から東京駅までは、JR中央線の快速で45分前後、中央特快なら35分前後で到着する。

日野駅（写真／PIXTA）

3位になったもう一つの駅、西国分寺駅は日野駅から3駅目。JR中央線の快速に乗ると東京駅まで50分ほどだ。JR武蔵野線も乗り入れており、南浦和駅を経由して浦和駅や川口駅にも行きやすい。ちなみに歴史ある日野駅とは対照的に、西国分寺駅は開業して52年、JR中央線の東京駅〜高尾駅間では最も新しい駅だそう。そんな駅には「nonowa西国分寺」が併設され、改札内外で飲食店やベーカリーなど17店舗が営業中だ。南口駅前には大型スーパーを核にしたショッピングセンター「西国分寺レガ」があり、ドラッグストアや100円ショップ、書店や飲食店などさまざまな店舗が利用できる。また、JR中央線の線路と交差して南北に走る府中街道沿いにも、スーパーやコンビニ、飲食店が立ち並んでいる。駅の南東側へ歩いて8分ほどで市役所や都立図書館に行くことも可能。その隣接地には11万平米以上の敷地に芝生広場や水鳥が訪れる池、野鳥の森が広がる「武蔵国分寺公園」があるので、息抜きに訪れてはいかがだろう。

西国分寺駅前（写真／PIXTA）

「住みたい街」として人気の立川駅や吉祥寺駅の家賃相場も要チェック！

調査結果からは、都内にあるJR中央線の駅のうち最西端にある高尾駅の家賃相場が最も安いことが判明した。そこから東京駅方面に向かって、しばらくは家賃相場が6万円台〜7万円台の駅が続く。しかし、高尾駅から5駅目にある、立川駅だけは家賃相場が8万3000円という結果に。両隣の3位・日野駅（家賃相場6万7000円）と5位・国立駅（同6万8000円）と比べても1万5000円以上も家賃相場が高い、立川駅の様子を見てみよう。

13位にランクインした立川駅は立川市に位置し、JRの中央線、青梅線、南武線が乗り入れている。「あずさ」「かいじ」といったJRの特急列車の停車駅でもあり、JRの駅舎の北側と南側には多摩都市モノレールの立川北駅と立川南駅も。1日平均乗車人員はJR中央線沿線では新宿駅、東京駅に次いで3番目に多く、約15万4000人に上る（2024年度調査）。東京多摩地域では屈指のターミナル駅だけあって、駅周辺は「エキュート立川」「グランデュオ立川」「ルミネ立川」といった大型商業施設が立ち並ぶ活気あふれる雰囲気だ。

立川駅（写真／PIXTA）

立川駅から北へ10分ほど歩くと緑豊かな「国営昭和記念公園」、南へ25分ほど歩けば多摩川河川敷の緑地が広がり、自然に親しみやすい環境も魅力の一つ。「SUUMO住みたい街ランキング2025 首都圏版」では「住みたい街（駅）」15位に選ばれており、「駅周辺に生活に必要な施設が揃っており便利」「公園が充実」という点を選択理由に挙げる人が多いようだ。駅周辺で快適に暮らせるうえ、平日7時台〜8時台に運転される通勤特快に乗ると、新宿駅まで約30分、東京駅までは約45分で到着する。

「SUUMO住みたい街ランキング2025 首都圏版」の上位には、立川駅のほかにもJR中央線沿線からランクインしている。家賃相場が8万5000円で15位になった吉祥寺駅は、「住みたい街（駅）ランキング」の3位。この調査が始まって以降、常にトップ3入りしている人気の街だ。JR中央線の快速に乗ると新宿駅まで約17分、東京駅までは約31分。京王井の頭線も乗り入れ、急行に乗れば5駅・約23分で渋谷駅に行くこともできる。

吉祥寺サンロード（写真／PIXTA）

15位・吉祥寺駅には駅ビル「アトレ吉祥寺」と「キラリナ京王吉祥寺」が併設され、フード類や生活用品からファッション、雑貨まで多彩なショップがずらり。駅周辺にも「吉祥寺パルコ」や「東急百貨店吉祥寺店」といった大型商業施設があるうえ、「吉祥寺サンロード」「ハモニカ横丁」などの商店街・飲食店街も広がっていて細い路地にまで個性豊かな店舗がひしめいている。駅前の喧騒を抜けて南へ10分弱も歩くと「井の頭恩賜公園」へ。ボートが浮かぶ池をたたえた園内には木々が生い茂り、気軽に緑に囲まれてくつろげる環境と商業施設が充実した便利さを兼ね備えた街並み。そんなところも、「住みたい街」として支持される理由なのだろう。

●調査概要

【調査対象駅】SUUMOに掲載されているJR中央線の駅（掲載物件が11件以上ある駅に限る）

【調査対象物件】駅徒歩15分以内、10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DKの物件（定期借家を除く）

【データ抽出期間】2025/4〜2025/9

【家賃の算出方法】上記期間でSUUMOに掲載された賃貸物件（アパート／マンション）の管理費を含む月額賃料から中央値を算出（3万円〜18万円で設定）

※駅名および沿線名は、SUUMO物件検索サイトで使用する名称を記載している

(大西智与)