GPS¤â¼«Æ°±¿Å¾¤âŽ¢¼ºÇÔ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëÁÈ¿¥Ž£¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÄŽ¢¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂç¹ñŽ¥ÆüËÜŽ£Éü³è¤Î¤¿¤á¤ËÇË²õ¤¹¤Ù¤¾¼ÏÂ¤Î´·½¬
¢£¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤ÎµëÎÁ¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤«
ÆüËÜ¤Ïº£¡¢Àï¸åºÇÂç¤Î´ôÏ©¤Ë¤¤¤ë¡£AI¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢ÎÌ»Ò¡¢±§Ãè¡¢³ËÍ»¹ç¡¢¥Ð¥¤¥ª¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦·ÐºÑ¡¦¸ÛÍÑ¡¦»º¶È¡¦³°¸ò¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò·è¤á¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·Â¿¤¯¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢¡Ö¤É¤Îµ»½Ñ¤Ë¤¤¤¯¤éÅê»ñ¤¹¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤ÎÂç³Ø¤ò½ÅÅÀ»Ù±ç¤¹¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤ÎÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤¬¤è¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÀ¯ºö¤ÎÉôÉÊ¡É¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤¬µ»ö¡Ò¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¸¦µæ¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎµëÍ¿¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡ÄÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò²¼¤²¤¿¡È°¤·¤Ê¸²½¡É¡Ó¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÄÂ¶âÄäÂÚ¤È¤Ï¡ÖÁÏÂ¤¤µ¤ì¤º¡¢ÇË²õ¤µ¤ì¤º¡¢¤è¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤·ÐºÑ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï°ÂÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆ°¤«¤Ê¤¤¹½Â¤¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¹½Â¤ÅªÌäÂê¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£µ»½Ñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÏÂ¤¤¬Â¤ê¤º¡¢ÇË²õ¤¬Â¤ê¤º¡¢À®Ä¹¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤µ¤ì¤º¡¢À©ÅÙOS¤¬µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñ²ÈÁ´ÂÎ¤¬¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤¹½Â¤¡×¤ËÌá¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤È¤ÏËÜÍè¡¢¹ñ²È¤¬Ì¤Íè¤Î²Ô¤®Êý¡¦¼é¤êÊý¡¦Æ¯¤Êý¡¦³Ø¤ÓÊý¡¦Àï¤¤Êý¤òÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ñ²ÈÁÏÂ¤¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Ì¤Íè¤ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¤Î¡È¹ñ²ÈÁÏÂ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤³¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢É®¼Ô¤¬Á°½Ò¤Îµ»ö¤ÇÍÑ¤¤¤Æ¤¤¿¡¢ÁÏÂ¤¦Ë¡Ê¥é¡¼¥à¥À¡§Ä©ÀïÌ©ÅÙ¡Ë¡¦ÇË²õ¡Ê²õ¤¹¤Ù¤¸½¼Â¡Ë¡¦À®Ä¹¦Ã¡Ê¥¬¥ó¥Þ¡§²ÁÃÍ¤ÎÁýÉýÎ¨¡Ë¡¦À©ÅÙOS¡Ê½Û´Ä¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¹ñ²È´ðÈ×¡Ë¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¹ñ²È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î4¤Ä¤¬Æ±´ü¤·¤Æ²óÅ¾¤·¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜ¤Ï½é¤á¤ÆÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤à¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð1¤Ä¤Ç¤â²ó¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏºÆ¤Ó¡È»ß¤Þ¤ë¹ñ²È¡É¤ØÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ì¤«¤éÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¹ñ²È¤È¤·¤ÆÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤ò¤É¤¦Àß·×¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌ¤Íè¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡Ö¹ñ²ÈÀïÎ¬¤ÎÀß·×¿Þ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò³è¤«¤»¤Ê¤¤º¬ËÜ¸¶°ø
Âè1¾Ï¡§¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤È¤Ï¡È¹ñ²ÈOS¤ÎÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¡É¤Ç¤¢¤ë
¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½Ñ»Ù±ç¤ä¸¦µæ¶¯²½¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¹ñ²È¤¬Ì¤Íè¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤ËÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡È¼«¤é¤ÎOS¹¹¿·¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñ²ÈOS¤È¤Ï¡¢¹ñ²È¤òÆ°¤«¤¹¿¼ÁØ¹½Â¤¤Ç¤¢¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÎÎ°è¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¹ÔÀ¯¹½Â¤
Æ¯¤Êý¤È¸ÛÍÑÀ©ÅÙ
ÄÂ¶â¤ÈÉ¾²Á¹½Â¤
³Ø½Ñ¡¦¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à
°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î²ÁÃÍ´Ñ
ºâÀ¯¡¦Í½»»À©ÅÙ
¹ñºÝÏ¢·È¤ÎÅ¯³Ø
¼ºÇÔ¤ÈÄ©Àï¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¸²½
¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤¬Æ°¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤¬Ì¤Íè»ÅÍÍ¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
AI¤âÈ¾Æ³ÂÎ¤âÎÌ»Ò¤â±§Ãè¤â¡¢Ì¤Íè¤Îµ»½Ñ¤ÏÌ¤Íè¤Î¹ñ²È¹½Â¤¤Î¾å¤Ç¤·¤«Æ°¤«¤Ê¤¤¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¹ñ²È¹½Â¤¤¬¾¼ÏÂ¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¡¢Ì¤Íèµ»½Ñ¤ÏÉ¬¤ºÄä»ß¤¹¤ë¡£
¸¦µæÈñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¡¢Âç³Ø¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤â¡¢¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤òÍ¶Ã×¤·¤Æ¤â¡¢¹ñ²È¤ÎOS¤¬¸Å¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¸Å¤¤OS¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤ë¡×¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ°¤¯¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£Æ°¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¡£¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤ò¸ì¤ë¤È¤Ï¡¢¹ñ²ÈOS¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ë³Ð¸ç¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö1980Ç¯Âå¤ÎÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¤Þ¤Þ
Âè2¾Ï¡§Ì¤Íè¤È¸½ºß¤ò³Ö¤Æ¤ë¡È¹ñ²È¤ÎÎö¤±ÌÜ¡É¡½¡½ÆüËÜ¤Ï¤Ê¤¼Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤á¤Ê¤¤¤Î¤«
¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤¬Á°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÆüËÜ¡£¤½¤Î³Ë¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î¹ñ²ÈÁü¡×¤È¡Ö¤¤¤Þ¤Î¹ñ²È¹½Â¤¡×¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¡È¿¼¤¤¥®¥ã¥Ã¥×¡Ê¹ñ²È¤ÎÎö¤±ÌÜ¡Ë¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÉÔÈ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñ²È¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÉô¤Ë¡ÈÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤Æó¤Ä¤Î¹ñ²È¡É¤òÆ±»þ¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
°Ê²¼¡¢¤³¤ÎÎö¤±ÌÜ¤ÎÀµÂÎ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡ Ì¤Íè¤Îµ»½Ñ¹½Â¤vs.²áµî¤Î¼ý±×¥â¥Ç¥ë
ÆüËÜ¤ÏÌ¤Íè¤òAI¡¦ÎÌ»Ò¡¦±§Ãè¡¦È¾Æ³ÂÎ¤Ç¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¹ñ²ÈºâÀ¯¤È´ë¶È¼ý±×¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢µ¡³£¡¢²½³Ø¡¢Ãæ´Öºâ¤È¤¤¤Ã¤¿¡È1980Ç¯Âå¤ÎÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë¡É¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¤Íè¤Ø¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë²áµî¤Ø¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤ÎÎö¤±ÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ µ»½Ñ¤Î¿Ê¤àÂ®ÅÙvs.¹ñ²È¤ÎÆ°¤¯Â®ÅÙ
AI¤ÏÆü¼¡¤Ç¿Ê²½¤·¡¢ÎÌ»Ò¤Ï·î¼¡¤Ç¸¦µæ¤¬¿ÊÅ¸¤·¡¢±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÏÇ¯Ã±°Ì¤Ç·å°ã¤¤¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¹ÔÀ¯¤ÏÇ¯ÅÙ¤´¤È¡¢´ë¶È¤Ïº¬²ó¤·¤´¤È¤ËÆ°¤¯¡£Â®ÅÙº¹¤Ï100ÇÜ°Ê¾å¡£Ì¤Íè¤Ï¤¹¤°¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¹ñ²È¤Ï¤½¤³¤ØÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬ÂèÆó¤ÎÎö¤±ÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
£ À¤³¦»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¥Áèvs.¹ñÆâ´ð½à¤ÎÊ¸²½
¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ì¤¬Á°Äó¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Ï¡È¹ñÆâ¥æ¡¼¥¶¡¼´ð½à¡É¤Ç»ÅÍÍ¤ä¹½Â¤¤ò¹Í¤¨¤ë¡£À¤³¦¤¬µá¤á¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¡¦²Á³Ê¡¦É¸½à¡¦°ÂÁ´À¡½¡½¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤â¤¬ÆüËÜ¤Î°Õ»×·èÄêÊ¸²½¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ ¥Ç¥å¥¢¥ë¥æ¡¼¥¹¤¬À¤³¦É¸½àvs.ËÉ±Ò´÷Èò¤¬ÆüËÜ¤ÎÄÌÇ°
Á°²óµ»ö¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢AI¤âÎÌ»Ò¤â±§Ãè¤âÈ¾Æ³ÂÎ¤â¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë·³Ì±Î¾ÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÉ±Ò¤È¤Î°ìÂÎ²½¡×¤òÈò¤±¤ë¶õµ¤¤¬º¬¶¯¤¤¡£¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤ÎÀèÃ¼ÎÎ°è¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈÉÔ²ÄÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤ÎOS¤Ï¤½¤³¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê»²¾È¡ÒÀ¤³¦¤Î·³¼û´ë¶ÈÂç¼ê100¼Ò¤ÎËÉ±ÒÇä¾å¤Ï¡Ö98Ãû±ß¡×¡ÄÆüËÜ¿Í¤À¤±Ç§¼±¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ëµðÂç»Ô¾ì¤ÎÀµÂÎ¡Ó¡Ë
¥ 10Ç¯Åê»ñ¤Ç¤·¤«°é¤¿¤Ê¤¤µ»½Ñvs.1Ç¯Í½»»¤ÇÆ°¤¯¹ñ²È
ÎÌ»Ò¤â³ËÍ»¹ç¤âÈ¾Æ³ÂÎ¤âAI´ðÈ×¤â¡¢²ó¼ý¤Þ¤Ç10Ç¯¤«¤«¤ë¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Î¹ñ²ÈÍ½»»¤Ï¡È1Ç¯´Ö¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ëÊ¸²½¡É¤ÇÆ°¤¯¡£Ì¤Íè¤ò10Ç¯¥¹¥Ñ¥ó¤Ç°é¤Æ¤ë¤Ù¤¹ñ²È¤¬¡¢¸½ºß¤ò1Ç¯¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤·¤«´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¤â´í¸±¤ÊÎö¤±ÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¡È¹ñ²È¤ÎÎö¤±ÌÜ¡É¤òËä¤á¤º¤Ë¤¤¤¯¤é¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤â¡¢Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤àÎÏ¤Ï¹ñ²ÈÆâÉô¤Ç¾Ã¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎö¤±ÌÜ¤ò¤É¤¦ºÉ¤®¡¢¤É¤¦Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¼¡¾Ï¤ÎÁÏÂ¤¦Ë¡¦ÇË²õ¡¦À®Ä¹¦Ã¡¦À©ÅÙOS¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö4¤Ä¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤ÇÆüËÜ¤ÏºÆµ¯Æ°¤¹¤ë
Âè3¾Ï¡§ÁÏÂ¤¦Ë¡¦ÇË²õ¡¦À®Ä¹¦Ã¡¦À©ÅÙOS¡½¡½¹ñ²È¤òÆ°¤«¤¹4¤Ä¤ÎµðÂç¥¨¥ó¥¸¥ó
ÆüËÜ¤¬Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤á¤Ê¤¤ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ÎÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñ²È¤òÁ°¤Ø²¡¤·½Ð¤¹¤Ù¤4¤Ä¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¾Ï¤ÇÏÀ¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤òÃ±¤Ê¤ë¡ÖÀ¯ºö¤Î½¸¹ç¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ²È¤òÆ°¤«¤¹¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î¡È¹ñ²Èµ¡¹½ÏÀ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñ²È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«¡£Åú¤¨¤Ï¡¢¤³¤Î4¤Ä¤¬Æ±´ü¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¸½¤ì¤ë¡£
¹ñ²È¤òÌ¤Íè¤ØÆ°¤«¤¹4¤Ä¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡½¡½ÁÏÂ¤¦Ë¡¦ÇË²õ¡¦À®Ä¹¦Ã¡¦À©ÅÙOS¡½¡½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Â¤Ï¡ÖÇË²õ¡×¤³¤½¤¬Á´ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹ºÇ½ÅÍ×¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï»°¤Ä¤¢¤ë¡£
Âè°ì¤Ë¡¢ÇË²õ¤ÏÁÏÂ¤¤ÎÁ°Äó¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÏÂ¤¤Ï¡¢¶õÇò¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸Å¤¤Á°Äó¡¦¸Å¤¤À©ÅÙ¡¦¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¡¦¸Å¤¤¹½Â¤¡½¡½¤³¤ì¤é¤¬¹ñ²È¤ÎÆâÉô¤òºÉ¤¤¤À¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉAI¤ò°é¤Æ¤Æ¤â¡¢ÎÌ»Ò¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤â¡¢±§Ãè¤ò³«È¯¤·¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Î®¤ì¹þ¤à¡È¶õ´Ö¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£ÁÏÂ¤¤¬²ê¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤½¤Î²ê¤ò²¡¤·ÄÙ¤¹ÅÚ¾í¤òÊø¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÇË²õ¤Ï¡¢ÁÏÂ¤¤¬½É¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¹Ô°Ù¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢ÇË²õ¤Ï¹ñ²È¤Î¹ÔÆ°¤ò²òÊü¤¹¤ë¡£¹ñ²È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¡È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤³¤È¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¡£ÂÆÀ¤ÇÂ³¤¯À©ÅÙ¡¢¼é¤é¤ìÂ³¤±¤¿´ûÆÀ¸¢¡¢¼êÊü¤µ¤ì¤Ê¤¤²áµî¡¢¤³¤ì¤é¤¬¹ñ²È¤Î¿ÊÏ©¤òºÉ¤°¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤½Å¤ê¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£ÇË²õ¤È¤Ï¡¢¤³¤Î½Å¤ê¤ò³°¤¹¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²È¤òÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡È²òÊü¥×¥í¥»¥¹¡É¤Ç¤¢¤ë¡£ÇË²õ¤¬¤Ê¤¤¹ñ²È¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç¤â¥Ö¥ì¡¼¥¤¬Æ§¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤À¡£
¢£ºÇ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢À®Ä¹¤Ç¤â²þ³×¤Ç¤â¤Ê¤¤
Âè»°¤Ë¡¢ÇË²õ¤Ï¹ñ²È¤ÎÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤ëÍ£°ì¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÏÂ¤¦Ë¤ÏÄ©Àï¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢À®Ä¹¦Ã¤Ï²ÁÃÍ¤ÎÁýÉý¤òÂ¥¤·¡¢À©ÅÙOS¤Ï½Û´Ä¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬¤¤¤¯¤éÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤â
¡Ö¹ñ²È¤È¤·¤Æ²¿¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤«¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏÌ¤Íè¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â´í¸±¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÈÌ¤Íè¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¤Î¹½Â¤¤ò°ì¤Ä¤â½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÇË²õ¤Ï¡¢¹ñ²È¤¬¤É¤ÎÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¡¢Í£°ì¤Î¡ÖÁªÂò¤Î¹Ô°Ù¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¢¡Ö¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¡ßÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤ËÇË²õ¤¬ºÇ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤¬Êú¤¨¤ëºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡Èµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ»½Ñ¤òÆ°¤«¤¹¹ñ²È¹½Â¤¤¬¡¢Ì¤Íè¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¤À¡£
ÁÏÂ¤¤ò¸ì¤ê¤¿¤¤¹ñ²È¤ÏÂ¿¤¤¡£À®Ä¹¤òË¾¤à¹ñ²È¤âÂ¿¤¤¡£À©ÅÙ²þ³×¤ò¶«¤Ö¹ñ²È¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö²õ¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤ò²õ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤Ç¤¤ë¹ñ²È¤À¤±¤¬Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
ÇË²õ¤È¤Ï¡¢¹ñ²È¤¬Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Î¡È¥¼¥íÃÏÅÀ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤ÎÁ´¥×¥í¥»¥¹¤ò²ò¤Êü¤ÄºÇ½é¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°Ê¾å¤ÎÇ§¼±¤Î¤â¤È¤Ç4¤Ä¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Ä©Àï¤ÎÀäÂÐÎÌ¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤
ÁÏÂ¤¦Ë¡§¹ñ²È¤ÎÄ©ÀïÌ©ÅÙ¤¬Ì¤Íè¤Î¹¤µ¤ò·è¤á¤ë
¡ÖÄ©Àï¤¬¾¯¤Ê¤¤¹ñ²È¤ËÌ¤Íè¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×
ÁÏÂ¤¦Ë¡Ê¥é¡¼¥à¥À¡Ë¤È¤Ï¡¢¹ñ²È¤¬Ì¤Íè¤Ø¸þ¤±¤Æ»Å³Ý¤±¤ë¡ÈÄ©Àï¤ÎÌ©ÅÙ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¦Ë¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñ²ÈÁ´ÂÎ¤¬Ì¤Íè¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¿Ê¤à¡£¦Ë¤¬Äã¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¹ñ²È¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Ä©Àï¤ÎÀäÂÐÎÌ¤¬°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç³Ø¤Ë¤Ï¸¦µæ¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢Ä©Àï¤Îµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
´ë¶È¤Ë¤Ïµ»½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ¶È¤¬½Å¤¹¤®¤ÆÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£
¹ÔÀ¯¤Ë¤Ï´íµ¡´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÅÁÈ¤ß¤¬Ä©Àï¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£
¹ñ²È¤È¤·¤ÆÌ¤Íè¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¦Ë¤ò¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤ÇÄ·¤Í¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜÈÇDARPA¡ÊDefense Advanced Research Projects Agency¡§¹ñËÉ¹âÅù¸¦µæ·×²è¶É¡¢ÊÆ¹ñ¹ñËÉÁí¾Ê¤Î¤â¤È¤Ç·³»öµ»½Ñ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤òÃ´¤¦µ¡´Ø¡Ë¤òËÜµ¤¤Ç²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢Ç¯´Ö20¡Á30·ï¤Î¹ñ²È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤¬10²¯±ßÃ±°Ì¤Î»ñ¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¼ºÇÔ¤òÁ°Äó¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¸¦µæÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¡¢Âç´ë¶È¤ÎËÜ¶È¤Î°ìÉô¤ò¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤Ø¤È¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¡¢ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦°Õ»×·èÄê¤Ç¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹ñ²È¤ÏÄ©Àï¤ÎÁíÎÌ¤ÇÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¡£
Ä©Àï¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¹ñ²È¤ÎÌ¤Íè¤Ï¹¤¬¤ë¡£
Ä©Àï¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñ²È¤ÎÌ¤Íè¤Ï½Ì¤à¡£
ÁÏÂ¤¦Ë¤È¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¹¤¬¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×°Õ»×·èÄê
ÇË²õ¡§¹ñ²È¤¬¼«¤é¤Î¹½Â¤¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤«¤®¤êÌ¤Íè¤Ï»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡Ö²õ¤¹³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤¹ñ²È¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢É¬¤ºÅÓÃæ¤Ç»ß¤Þ¤ë¡×
ÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÁÏÂ¤¤ÏÇË²õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¤â¤Ã¤È¤â·ç¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÇË²õ¤Î³Ð¸ç¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇË²õ¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñ²È¤Î¿¼ÁØ¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Àï¸åÆüËÜ¤ÎÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÌ¤Íè¤òË¸¤²¤ëÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ª¿È¸ÛÍÑ¡¦Ç¯¸ù½øÎó¡¦¥¸¥§¥Í¥é¥ê¥¹¥ÈÊ¸²½¤Ï¡¢AI¤äÎÌ»Ò¤ÎÀìÌç¿Íºà¤òÀ¤³¦¿å½à¤Ç½è¶ø¤¹¤ëË¸¤²¤È¤Ê¤ë¡£
½Ä³ä¤ê¹ÔÀ¯¤Ï¡¢AI¡ß±§Ãè¡ßÎÌ»Ò¡ßËÉ±Ò¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¹çÅªÎÎ°è¤ò°·¤¦¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È¹½Â¤ÅªÉÔÅ¬¹ç¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÉ±Ò´÷ÈòÊ¸²½¤Ï¡¢AI¡¦±§Ãè¡¦ÎÌ»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦É¸½à¤Î·³Ì±Î¾ÍÑµ»½Ñ¤òÆüËÜ¤À¤±¤¬¡ÖÉõ°õ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¼«¤éÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´°àú¼çµÁ¤ÎÉÊ¼ÁÊ¸²½¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ºÆ°¤«¤·¡¢¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ»½ÑÀ¤³¦¤ÎÉ¸½à¤Èº¬ËÜÅª¤ËÌ·½â¤¹¤ë¡£
Ã±Ç¯ÅÙÍ½»»¼çµÁ¤Ï¡¢³ËÍ»¹ç¤äÎÌ»Ò¤Î10Ç¯Åê»ñ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤¬Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÁ°Äó¤ò¡Ö½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×°Õ»×·èÄê¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇË²õ¤È¤Ï¡¢ÄË¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇË²õ¤È¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î²òÊü¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñ²È¤Ï¡¢²õ¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤ò²õ¤·¤¿Ê¬¤À¤±Á°¤Ø¿Ê¤à¡£
¢£¤Ê¤¼¸¦µæÀ®²Ì¤¬»º¶È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤«
À®Ä¹¦Ã¡§Ä©Àï¤ò²ÁÃÍ¤ØÅ¾´¹¤Ç¤¤ë¹ñ²È¤Ø
¡ÖÄ©Àï¤¬Ä©Àï¤Ç½ª¤ï¤ë¹ñ²È¡×¤È¡ÖÄ©Àï¤¬¹ñÎÏ¤ØÄ·¤Í¤ë¹ñ²È¡×
ÆüËÜ¤ÎºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢Ä©Àï¤Î¡ÈÁýÉýÎ¨¡É¤¬Äã¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£Ä©Àï¡Ê¸¦µæ¡¦PoC¡Ë¤Ïµ¯¤¤Æ¤â¡¢²ÁÃÍ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¡Ë¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¦Ã¡Ê¥¬¥ó¥Þ¡Ë¤¬Äã¤¤¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¸¦µæ¼Ô¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬»º¶È¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ñ²È¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£PoC¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬À¤³¦»Ô¾ì¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦¹ñÆâ²ÝÂê²ò·è¤ØÀÜÂ³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²ÁÃÍ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤¬°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡¢Ä©Àï¤¬¹ñ²È²ÁÃÍ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤ë¹½Â¤¤¬À®Î©¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä©Àï¤Î½Ð¸ý¤òºÇ½é¤«¤é¡Ö»°½Å¹½Â¤¡×¤ÇÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£
¤Ò¤È¤Ä¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¹ñÆâ²ÝÂê¡Ê¾¯»Ò¹âÎð²½¡¦ºÒ³²¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»°¤Ä¤òÆ±»þ¤ËËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢Ä©Àï¤Ï¹ñÎÏ¤Ø¤ÈÁýÉý¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¦Ã¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¢ªµ¯¶È¢ªÂç´ë¶È¢ªÀ¯ÉÜ¢ªÂç³Ø¤È¤¤¤¦¡È¹âÂ®²óÍ·¥¥ã¥ê¥¢¡É¤òÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¿Íºà¤Î½Û´Ä¤Ï¡¢¹ñ²È¤Î½Û´Ä¤Ç¤¢¤ë¡£Â®ÅÙ¤¬¹â¤¤¹ñ²È¤Û¤É¡¢Ä©Àï¤Ï²ÁÃÍ¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£
Ä©Àï¤ò²ÁÃÍ¤ØºÇÂçÁýÉý¤¹¤ë¹ñ²È¡½¡½¤³¤ì¤¬¦Ã¤¬¹â¤¤¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÊÆ¹ñ¹ñËÉÁí¾Ê¤Î¡Ö¾®µ¬ÌÏÁÈ¿¥¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤â¤Î
À©ÅÙOS¡§Ä©Àï¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¹ñ²È¤Î¿¼ÁØ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢
¡ÖÀ©ÅÙ¤¬Ä©Àï¤òÀ¸¤ß¡¢À©ÅÙ¤¬Ä©Àï¤ò»ß¤á¤ë¡×
À©ÅÙOS¤È¤Ï¡¢¹ñ²È¤Î¿¼ÁØ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£À©ÅÙOS¤¬¸Å¤±¤ì¤Ð¡¢Ä©Àï¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢ÇË²õ¤Ïµñ¤Þ¤ì¡¢À®Ä¹¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡£
À©ÅÙOS¤¬¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤ÎÀ®ÈÝ¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï¡¢Ãê¾ÝÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤Îµ»½ÑÎ©¹ñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÀ©ÅÙ¤¬µ»½Ñ¤òÀ¸¤ó¤À¡×¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢ÊÆ¹ñDARPA¡Ê¹ñËÉ¹âÅù¸¦µæ·×²è¶É¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£DARPA¤Ï¤ï¤º¤«200¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢GPS¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹¡¢²»À¼Ç§¼±¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦»Ëµé¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¸¦µæ³«È¯¤ò¼¡¡¹¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£DARPA¤¬°ÎÂç¤Ê¤Î¤Ï»ñ¶âÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤¬µö¤µ¤ì¡¢±Û¶¤¬¾©Îå¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¡×¤òÁÈ¿¥ÆâÉô¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£À©ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤¬µ»½Ñ¤òÀ¸¤àÁõÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
À©ÅÙ¤¬Ì¤Íè¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò¼¨¤¹Îã¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¿Í¸ý990Ëü¤Ê¤¬¤é¡¢AI¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¡¢ËÉ±Òµ»½Ñ¤ÇÀ¤³¦»ØÀÞ¤ê¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´ðÈ×¤Ï¥¿¥ë¥Ô¥ª¥Ã¥È¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñËÉ·³¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¿ô³Ø¡¦ÊªÍý¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿²Ê³Ø¤Ê¤É¤ËÂî±Û¤·¤¿¿Íºà¤òÁªÈ´¤·¡¢¸¦µæ³«È¯¥ê¡¼¥À¡¼¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥¨¥ê¡¼¥È·±Îý¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¡Ö¹ñ²È¿ÍºàOS¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢·³¡¦Âç³Ø¡¦»º¶È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î½Û´Ä¤ËÅý¹ç¤·¤¿À©ÅÙ¤¬¡¢Ä©Àï¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¯À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Ï¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ïµ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½»Ì±ID¤È¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëX-Road¤È¤¤¤¦¹ñ²ÈOS¤Ç¤¢¤ë¡£À©ÅÙ¤¬Ì¤Íè¤òµö¤·¤¿¤È¤¡¢¾®¤µ¤Ê¹ñ²È¤Ç¤â¹½Â¤¤Ï·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î»öÎã¤¬¶µ¤¨¤ë¤â¤Î¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñ²È¤òÌ¤Íè¤ØÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÀ©ÅÙOS¤Ç¤¢¤ë¡£À©ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¹ñ²È¤ÏÄ·¤Ö¡£À©ÅÙ¤¬»ß¤Þ¤ì¤Ð¡¢¹ñ²È¤ÏÄäÂÚ¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤¬Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡×
¹ñ²È¤ÎÀ©ÅÙOS¤òÌ¤Íè»ÅÍÍ¤Ø¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¹ñ²È¤Î¡È¿Ê²½Â®ÅÙ¡É¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì¤Íè»ÅÍÍ¤Î¹ñ²ÈOS¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ä©Àï¤¬Ä©Àï¤òÀ¸¤ß¡¢ÇË²õ¤¬¼¡¤ÎÁÏÂ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ä©Àï¤ÈÇË²õ¤ÈÀ®Ä¹¤Î½Û´Ä¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¹ñ²È¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñ²Èµ»½Ñ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹ËÜÉô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ²È¤Î¾¡¤Á¶Ú¤ò¾ï»þ²Ä»ë²½¤·¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó·¿¹ñ²È±¿±Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡È¾ÊÄ£¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÌ¤Íè²ÝÂê¡É¤òÃæ¿´¤Ë¹ñ²È¤¬Æ°¤¯¡£
¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡È¹âÎ®Æ°¡ß¶¯¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä©Àï¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¼¡¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢µ¬À©Å¯³Ø¤ÎÊÑ³×¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Îµ¬À©¤Ï¡Ö¸¶Â§¶Ø»ß¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤Îµ»½Ñ¤ò½é´üÃÊ³¬¤ÇÉõ¤¸¹þ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ì¤Íè»ÅÍÍ¤Î¹ñ²ÈOS¤Ï¡Ö¸¶Â§µö²Ä¡¦°ÂÁ´ÊÛ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤ºÆ°¤«¤·¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤ì¤Ð»ß¤á¤ë¡£¤³¤ÎÅ¯³Ø¤¬¡¢¹ñ²È¤ÎÄ©Àï¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÈÏ°Ï¤ò°ìµ¤¤Ë¹¤²¤ë¡£
À©ÅÙOS¤È¤Ï¡¢¹ñ²È¤Î¡È¸«¤¨¤Ê¤¤´ðÈ×¡É¤Ç¤¢¤ë¡£À©ÅÙ¤¬Ì¤Íè¤òµö¤¹¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñ²È¤ÎÌ¤Íè¤Ï·è¤Þ¤ë¡£
¢£¡Öµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¹ñ¡×¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤È¤Ï
ºÇ½ª¾Ï¡§µ»½Ñ¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¹ñ²È¤Ø¡½¡½ÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤¬¤Ò¤é¤¯ÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤»Ñ
ÆüËÜ¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬Ì¤Íè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ñ²ÈOS¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁÏÂ¤¦Ë¤ÇÄ©ÀïÌ©ÅÙ¤ò¹â¤á¡¢ÇË²õ¤ÇÌ¤Íè¤òË¸¤²¤ëÁ°Äó¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢À®Ä¹¦Ã¤ÇÄ©Àï¤¬¹ñÎÏ¤ØÄ·¤ÍÊÖ¤ê¡¢À©ÅÙOS¤ÇÄ©Àï¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¹ñ²È¤Ø¡£
¤³¤Î4¤Ä¤¬Æ±´ü¤·¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¡Èµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¹ñ¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Èµ»½Ñ¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¹ñ²È¡É¤Ø¿Ê²½¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤¬¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤òËÜÅö¤ËÆ°¤«¤·¡¢4¤Ä¤Î¹ñ²È¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Æ±´ü¤·¤Æ²ó¤ê»Ï¤á¤¿Ì¤Íè¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë³µÇ°¤È¤·¤Æ¤Î¡Öµ»½ÑÎ©¹ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¡¦»º¶È¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦¹ÔÀ¯¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤Ç½ñ¤´¹¤ï¤Ã¤¿¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¤Íè¤Î»Ñ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
¢£¡Ö¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¡×6Ê¬Ìî¤Ï²¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«
AI¤È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡È¿Í¼êÉÔÂÂÐºö¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÜÆ°¤ä¿©»ö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¿¦°÷¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤´ó¤êÅº¤¤¤Î¥±¥¢¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£·úÀß¸½¾ì¤Ç¤Ï¼«Æ°²½¤È¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÅÏ«Æ¯¤ä´í¸±ºî¶È¤Î°ìÉô¤òµ¡³£¤¬Ã´¤¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÊªÎ®¸½¾ì¤Ç¤ÏAI¤¬¼ûÍ×¤òÍ½Â¬¤·¡¢ºß¸Ë¤ÏÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÌ»Ò°Å¹æÄÌ¿®¤Ï¡¢¹ñ²È¤Î¡ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡É¤ÎÍ×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¹ÔÀ¯¥Ç¡¼¥¿¤ÏÎÌ»Ò°Å¹æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¶¯¤¤ÂÑÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤¬ÎÌ»Ò°Å¹æ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç°ÂÁ´¤ËÏ¢·È¤·¡¢AI¤¬ºÇÅ¬¤Êµß±ç¥ë¡¼¥È¤ò½Ö»þ¤ËÆ³¤½Ð¤¹¼Ò²ñ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
±§Ãè¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥í¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¡È¿À·Ð·Ï¡É¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÈ¼«¤Î±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÃÏ¿Ì¤ÎÁ°Ãû¤äµ¤¾Ý¤ÎµÞÊÑ¤ò¾ï»þ´Æ»ë¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¥ê¥¹¥¯¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡£Î¥Åç¤ä»³´ÖÃÏ¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¤ÎÂ¿¤¯¤Ïµ°Æ»Í¢Á÷¤È¥É¥í¡¼¥ó¤¬Ã´¤¤¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤Ï±§Ãè´Æ»ëÌÖ¤¬ÎÎ°è·ÙÈ÷¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¡£
È¾Æ³ÂÎ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¼«Æ°¼Ö¡¦°åÎÅµ¡´ï¤Î¡È´¶³Ð´ï¡É¤òÃ´¤¦¡£ÆüËÜ¤ÏºÇÀèÃ¼¥í¥¸¥Ã¥¯¶¥Áè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁõÃÖ¡¦ºàÎÁ¡¦²óÏ©Àß·×¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤ÇÆÈ¼«¤Î¾¡¤Á¶Ú¤ò³ÎÎ©¤·¡¢À¤³¦¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤ËÌá¤ë¡£
³ËÍ»¹ç¤È¿åÁÇ¤Ï¡¢¹ñ²È¤Î¼«Î©À¤ò»Ù¤¨¤ëºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñ»º¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÈæÎ¨¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ê¤¤¹ñ²È¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤¬ºÆ¤ÓÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤Íè¹ñ²È¤Î»Ñ¤È¤Ï¡¢µ»½Ñ¤¬¹ñ²È¤Î¼þ¤ê¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ»½Ñ¤¬¹ñ²È¤Î¹ü³Ê¤ò·Á¤Å¤¯¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¶ñÂÎÅª¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ã¼Ô¤ÏÄ©Àï¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¹ñ²È¤ËÌá¤ê¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¼Ò²ñ¹½Â¤¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¡£
¸¦µæ¤Èµ¯¶È¡¢»º¶È¤ÈÀ¯ÉÜ¡¢³Ø½Ñ¤ÈËÉ±Ò¤¬¡¢Ê¬ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½Û´Ä¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¹ñ²È¡½¡½¤³¤ì¤³¤½¤¬¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤¬Æ³¤¯¡ÈÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤Î»Ñ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì¤Íè¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¡£Ì¤Íè¤Ï¡¢ÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ïº£¤³¤½¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÌ¤Íè¤Î¹ñ²ÈOS¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñ²È¤ÎÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¡½¡½¤½¤ì¤³¤½¤¬ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò³«¤¯Í£°ì¤Î¸°¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤¬¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤ËÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·ÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤ò¹ñ²È¤È¤·¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ì¤Íè¤Ï¼«Á³¤ÈÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£¹ñ²È¤Î¿êÂà¤ÏÂçÀ¼¤ÇÊø¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£Ä©Àï¤¬¸º¤ê¡¢ÇË²õ¤¬¤¿¤á¤é¤ï¤ì¡¢À©ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ä©Àï¤¬²ÁÃÍ¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£µ»½Ñ¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¹ñÎÏ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤¦¤·¤¿¡ÈÀÅ¤«¤Ê¿êÂà¡É¤³¤½¡¢ÆüËÜ¤¬ºÇ¤âÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì¤Íè¤ÏÄ©Àï¤ò¤ä¤á¤¿¹ñ²È¤ËÌ£Êý¤·¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ï¡¢ÇË²õ¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¹ñ²È¤ËÆóÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ïµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¹ñ¤«¤é¡¢µ»½Ñ¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¹ñ²È¤Ø¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÁÏÂ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇË²õ¤Î³Ð¸ç¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ß¤Á¤¢¤¡Ë
ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÀìÌç¤Ï´ë¶È¡¦»º¶È¡¦µ»½Ñ¡¦¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡¦¹ñºÝ´Ø·¸Åù¤ÎÀïÎ¬Ê¬ÀÏ¡£ÆüÊÆ²¤¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤âÄ¹Ç¯¶ÐÌ³¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡ØGAFA¡ßBATH¡Ù¡Ø2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñËÜ¼çµÁ¡Ù¤Ê¤É¡£¥·¥«¥´Âç³ØMBA¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþWBS¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñÆÈ¶ØË¡º©ÏÃ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ë