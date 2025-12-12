直木賞作家がプロットなしで傑作を生む秘密！見たものすべてを小説にしてしまう「視力」の鍛え方

デビューから10年、『地図と拳』『君のクイズ』『火星の女王』などヒット作を生み出し、直木賞を筆頭にまたたく間に文学賞を総なめ！ これからの日本の文芸界を牽引する作家・小川哲さん。

そんな小川哲さんが、小説執筆時に考えていること（＝企業秘密）をおしみなく開陳した『言語化するための小説思考』が刊行されました。

哲学者・田村正資さんによる本書の書評「〈小説〉という第六感」を、『群像』2025年12月号よりお届けします。（転載にあたり一部表記を変更しています。）

小説を見出す「視力」とは

僕は小川哲の「小説」が立ち上がっていくのを目の当たりにしたことがある。

小川さんは大学院の先輩で、共通の知人が博論審査を終えた後の飲み会で知り合った。クイズ番組での優勝経験があり、クイズについての論考を書いたことがある僕に、小川さんは「クイズプレイヤーが主人公の小説を書きたいから取材させてくれないか」と連絡してきた。もうひとり知り合いのクイズプレイヤーも加わって、オンラインで２回くらい取材を受けた。自分がクイズ番組に出たときに感じたこと、考えたこと、モヤモヤしたことを率直に話した。

小川さんは、録音したりメモを取ったりする様子もなく、煙草を吸いながら僕らの話をただ聴いていた。取材は思っていたよりもあっさりと終わった。それから3ヵ月もしないうちに、ほとんど完成した状態の『君のクイズ』の原稿が送られてきた。だから、僕は小川哲の小説が生み出されていくのに立ち会ったといえるが、そこで何が起こっていたのかはまったく分からなかった。

あのとき、小川のなかで何が起こっていたのだろう。『言語化するための小説思考』はその疑問に答えてくれる本だ。取材を受けているとき、僕は小説の素材になりそうなものを思いつく限りで提供しているつもりだったのだが、小川が僕らの話のなかから見つけ出していたのは素材ではなく、小説そのものだったのだ。

もともとは雑誌『群像』で「小説を探しにいく」というタイトルで連載されていた内容をまとめたこの本では、生活のなかで体験したことや見聞きしたことを素材として小説を「創る」のではなく、それらのなかに小説を「発見する」ために小川が編み出した「視力」の鍛え方が開示されている。多くの人を楽しませたり感動させたりするものとしての小説は、なにか現実離れした才能のもとに降ってくるのではなく、生活のなかに潜んでいる。それを見つけることができれば、僕たちは物語を編むことだってできるのだ。したがってこれは、単なる小説の創り方の本ではなく、誰かのために言葉を紡ぐことについて書かれた本である。

小川はなぜ「視力」という比喩を用いるのか。「小説を書くことを仕事にしているせいか、僕はなんでも小説に見えてしまう悪癖を持っている」と彼は言う。しかし、「なんでも小説に見えてしまう」だけでは小説家にも職業病があって、という話でしかない。僕らが知りたいのは小川の「視」の部分よりも、『地図と拳』や『スメラミシング』のような小説を見つけてしまう「力」の部分だ。この本ではその「力」がいくつかの要素に分解されて論じられていくのだが、とりわけ僕の目を引いたのは「抽象化と個別化」、そして「伏線」についての考察だ。

まずは「抽象化と個別化」について。小説を書く、という行為を小川は抽象化と個別化のサイクルとして捉えている。

抽象化をして、個別化をする─―僕が普段、小説を書くときに行っていることだ。

抽象化と個別化は、知らないことを書く上で、あるいは想像できそうもなかったことを想像していく上で、重要な鍵になる。まず、自分の目でしっかりと世界を見る。見えた世界を抽象化し、別の世界に置き換えて個別化する。

僕は、退屈なこの世界から逃れるために小説を読む。それに対して小説家は、世界のなかに小説を見つけ出す。この逆説を可能にしている秘密が、抽象化と個別化なのだろう。見えた世界を見えたままにせず、どこまでも抽象化して、そしてまったく別の世界で個別化する。抽象化のいいところは、大抵のものはひたすら抽象化したら似たような話になるということだ。だからこそ、ある時代に書かれたローカルな設定の小説が、地域や時代を超えて共感を呼び、読み継がれる傑作となりうる。自分とまったく関係のない世界観の作品を読んで感動することができる僕たちは、誰しもがこの抽象化の力をすでに備えていると言えるだろう。

しかし、難しいのは抽象化よりも個別化のほうだ。作品を読んで感動したり、作品のなかに現代社会への批評性を読み込んだりできる人でも、なかなか小説を書くことはできない。個別化すること、つまり、小説を「書く」とはどういうことなのか。それを小川は「伏線」という言葉を使って次のように表現する。

僕は普段、プロットを作らずに小説を書いているのだが、プロットがないのに小説を書くことができるのは、「書いてしまった文章をいかにして伏線にするか」という倒錯した発想で物語を構築しているからにほかならない。最初から面白いストーリーを発想することができなくても、小説が「象徴的で影響力の大きな出来事」と「象徴的で影響力の大きな出来事の伏線」で成立していることを逆手にとって、「出来事」そのものを作品内で構築していくことで小説を書くこともできるのだ。

僕はこの箇所で、小説家・小川哲の妖怪メーターが振り切れたと思った。「プロットを作らない小説家」として知られる小川の真髄が凝縮された垂涎の一段落だと思う。周到なプロットを設計し、伏線を張ろうとして文章を書くのではない。この世界のなかに見出された「小説らしきもの」が、仮に、本当に「小説」だとしたら。それはいったいなんの伏線なのだろうかと考えて書く。これが小川の創作論なのだが、その中身は実のところ創作論というよりも読書論なのだ。

小説の読者は「この一文に何か意味が込められているとしたら」と無数のシミュレーションを行いながら作品の展開を予想し、期待して読み進めていく。その読み手としての誠実さの究極形態が、まだ小説ではないものが「小説」だったとしたらそこにどんな文章が連なっていくのかを考えて書くという、読書論としての創作論なのである。読み手として書く力。それこそが小川の言う「視力」であり、小説を愛する僕たちみんなに多かれ少なかれ備わっているはずの〈小説〉という第六感なのかもしれない。

＊＊＊

