¡ÖÂå¿ô¥È¥Ý¥í¥¸¡¼¡×¤ÎÆñÌä¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ö·÷ÏÀ¡×¤¬ÇúÃÂ¡Ä¡ª¡¡¿ô³Ø¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤òÅÉ¤ê¤«¤¨¤¿¡Ö¸½Âå¿ô³Ø¤ÎÎò»Ë¡×
¡Ö¸½Âå¿ô³Ø¤ÎºÇ½ÅÍ×ÍýÏÀ¡×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡½¡½¡ª21À¤µª¤Î¿ô³Ø³¦¤ò¤Ë¤®¤ï¤¹¡Ö·÷ÏÀ¡×¡£¡Ö¥â¥Î¤È¥â¥Î¤òÌð°õ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¡¢¿ô³Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤¤¤¿¡£¹âÅÙ¤ÊÃê¾ÝÀ¤ÈÉáÊ×À¤ò¤¢¤ï¤»¤â¤Ä·÷ÏÀ¤Ë¤ÏÆñ²ò¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤¬¡¢¿ô³Ø¼Ô¤Î²ÃÆ£Ê¸¸µ¤µ¤ó¤Ï¡Ö·÷ÏÀ¤Ï¼Â³Ø¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢º£¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Î¿ô³Ø¡×¤ÎËÜ¼Á¤ò¡¢¿È¶á¤ÊÎã¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î·÷ÏÀ¡Ù(²ÃÆ£Ê¸¸µ¡¦Ãø)¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·÷ÏÀ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÁÏ»Ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©
·÷ÏÀ¡Êcategory theory¡Ë¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¿ô³Ø¼Ô¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¢¥¤¥ì¥ó¥Ù¥ë¥°¡ÊSamuel Eilenberg; 1913¡Á1998¡Ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿ô³Ø¼Ô¥½¡¼¥ó¥À¡¼¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥ì¡¼¥ó¡ÊSaunders MacLane; 1909¡Á2005¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ1940Ç¯ÂåÁ°È¾¤ËÁÏ»Ï¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤è¤ë1945Ç¯¤ÎÏÀÊ¸¡Ö¼«Á³Æ±ÃÍ¤Î°ìÈÌÍýÏÀ¡×¤Ï·÷ÏÀ¤ÎÃÂÀ¸¤ò¹ð¤²¤ëÎò»ËÅª¤ÊÏÀÊ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤¹¤Ç¤ËËÜ½ñ¤Ç¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë·÷¡Êcategory¡Ë¡¢´Ø¼ê¡Êfunctor¡Ë¡¢¼«Á³ÊÑ´¹¡Ênatural transformation¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜ³µÇ°¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·÷ÏÀ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿ô³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤Î¾õ¶·¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1940Ç¯Âå¤Ë¤ÏÂå¿ô³Ø¡¢¥È¥Ý¥í¥¸¡¼¡¢´ö²¿³Ø¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî´Ö¤ÎÎà»÷À¤ä´Ø·¸À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âå¿ô¥È¥Ý¥í¥¸¡¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥â¥í¥¸¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÊÑÎÌ¤òÅý°ìÅª¤Ëµ½Ò¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èó¾ï¤ËÂç»¨ÇÄ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢·÷ÏÀ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Û¥â¥í¥¸¡¼¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©
¡Ö¥Û¥â¥í¥¸¡¼¡×¤È¤Ï¡¢¥é¥Õ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¶õ´Ö¤ä¿Þ·Á¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ê¡×¤Î¸Ä¿ô¤ò¿ô¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿ÉÔÊÑÎÌ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢19À¤µªÃæÍÕ¤«¤é¤Î´Ø¿ôÏÀ¤ä¶õ´Ö³µÇ°¤ÎÈ¯Å¸¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¶õ´Ö¤½¤ì¼«ÂÎ¤ò¸¦µæ¤¹¤ë³ØÌä¤È¤·¤Æ¡¢°ÌÁê¶õ´ÖÏÀ¤ä°ÌÁê´ö²¿³Ø¤¬Âç¤¤¯È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¶õ´Ö¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬ÆâÉô¤Î¹½Â¤¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ê¡×¤Î¾ðÊó¤ò¡¢¥Û¥â¥í¥¸¡¼¤ä´ðËÜ·²¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿°ÌÁê´ö²¿³ØÅª³µÇ°¤ò¶î»È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢19À¤µª¤â½ª¤ï¤ê¤³¤í¤Î¥Ý¥¢¥ó¥«¥ì¡ÊHenri Poincaré; 1854¡Á1912¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Û¥â¥í¥¸¡¼¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÁÐÂÐ³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¥³¥Û¥â¥í¥¸¡¼¡Ë¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê³µÇ°¤Ç¡¢¤½¤ÎÄêµÁ¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¡Ê°ì¸«¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë°Û¤Ê¤ë¡Ë¤ä¤ê¤«¤¿¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¹½À®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¶õ´Ö¤ä¿Þ·Á¤ËÉÕ¿ï¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÃê¾ÝÅª¤Ê¾ðÊó¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤é¤Î¤¢¤¤¤À¤ÎÊÑ´¹¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡ËÅÔ¹ç¤¬¤è¤¤¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥Û¥â¥í¥¸¡¼¤ò¶õ´Ö¤ä¿Þ·Á¤ÎÁ´ÂÎ¡Ê·÷¡Ë¤«¤é¥¢¡¼¥Ù¥ë·²¤ä¥Ù¥¯¥È¥ë¶õ´Ö¤ÎÁ´ÂÎ¡Ê·÷¡Ë¤Ø¤Î¼ÌÁü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ê´Ø¼ê¡Ë¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤ÎÊÑ´¹¡Ê¼«Á³ÊÑ´¹¡Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤«¤¿¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¿·¤·¤¤¹Í¤¨¤«¤¿¤ò¿ô³ØÅª¤ËÄê¼°²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·÷¤ä´Ø¼ê¡¢¼«Á³ÊÑ´¹¤È¤¤¤Ã¤¿³µÇ°¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
·÷ÏÀ¤¬Èë¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤±þÍÑ²ÄÇ½À¡×
¤·¤«¤·¡¢·÷ÏÀ¤ÏÂå¿ôÅª¥È¥Ý¥í¥¸¡¼¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô³Ø¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ¾Ý¤Î¹½Â¤¤ä¡¢¤½¤ì¤é¤Î¤¢¤¤¤À¤Î´Ø·¸¤òÃê¾ÝÅª¤Ëµ½Ò¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤ÆÊØÍø¤Ê¹Í¤¨¤«¤¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¡Âè¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÊØÍø¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¾Íè¤è¤ê¹â¤¤Î©¾ì¤«¤é¿ô³Ø¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³µÇ°¤ä¹Í¤¨¤«¤¿¤òµ½Ò¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢·÷ÏÀ¤ÏËÜ¼ÁÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢20À¤µªÃæÍÕ¤Ë¡¢¤½¤Î¤³¤í¤¹¤Ç¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁØ¤ÎÍýÏÀ¡Êsheaf theory¡Ë¡×¤È·÷ÏÀ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Âå¿ôÅª¤Ê¶õ´Ö³µÇ°¤òºþ¿·¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥°¥í¥¿¥ó¥Ç¥£¡¼¥¯¡ÊAlexander Grothendieck; 1928¡Á2014¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥ì¥ó¥Ù¥ë¥°¤Î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¥í¡¼¥ô¥§¥¢¡ÊWilliam Lawvere; 1937¡Á2023¡Ë¤Ï¡¢¿ôÍýÏÀÍý³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë·÷ÏÀ¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¹Í¤¨¤«¤¿¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·÷ÏÀ¤Ï¤½¤ÎÁÏ»Ï°Ê¸å¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¿ô³ØÁ´°è¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡£´ö²¿³Ø¤äÂå¿ô³Ø¡¢ÏÀÍý³Ø¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¸½Âå¿ô³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿²Ê³Ø¤ò´Þ¤á¤¿Â¿¤¯¤Î²Ê³Ø¤ËÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·÷ÏÀ¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¡¢¿ô³Ø¤¬¸Ä¡¹¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é´Ø·¸À¤Ø¤È»ëÅÀ¤òÀÚ¤ê´¹¤¨¤ëÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ïº£Æü¤â³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
12/20¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¿ô³Ø¤ÎÊ¸²½º×¡ÖMATH EXPO 2025¡×¤¬³«ºÅ¡ª¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ã¿ô³Ø¤ò¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¡ª¡ä¡£¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î·÷ÏÀ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦²ÃÆ£Ê¸¸µ¤µ¤ó¡¢¡ØÇ¾¡¦¿´¡¦¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÌÁýÊäÈÇ¡Í¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦´ÅÍø½Ó°ì¤µ¤ó¤âÅÐÃÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¡ª
³«ºÅÍ½Äê ¡§ 2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë10:00¡Á16:30¡Ê¼õÉÕ 9:40¡ÁÍ½Äê¡Ë
²ñ¡¡¾ì ¡§ TKP¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¡Ö¥Û¡¼¥ë 2B¡×
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§\5187
½Ð±é¼Ô¡Ê¹Ö±é½ç¡¦·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§
²ÃÆ£Ê¸¸µ ¡ÊZENÂç³Ø¶µ¼ø Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¡¿ÃÝÆâ·° ¡Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ZENÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë¡¿¿ó´Ý¡ÊÇ¦¼Ô¸¦µæ¼Ô¡Ë¡¿¥Ñ¥ó¥µ¡¼Èø·Á¡ÊµÈËÜ¶½¶È¥¿¥ì¥ó¥È¡Ëwith ¥Ï¥Þ¤Á¤ã¤ó¡ÊNHK¾Ð¤ï¤Ê¤¤¿ô³Ø¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¡¿´ÅÍø½Ó°ì¡ÊÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø ¾ðÊó´ö²¿³ØÁÏ»Ï¼Ô¡Ë¡¿»°ÂðÍÛ°ìÏº ¡ÊÅìµþÂç³ØÀ¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê ÆÃÇ¤¶µ¼ø
½é²ó¡Ú¤³¤ì¤¬¿ô³Ø¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤«¡Ä¡Ö¥â¥Î¤È¥â¥Î¤òÌð°õ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡ÖÌ¤Íè¤Î¿ô³Ø¡×¤È¤·¤ÆÂçÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¡Û¤«¤éÆÉ¤à
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
ºßÂð°åÎÅ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¿À»ö,
Åìµþ,
ÆÁÅç,
ÀÅ²¬,
¾åÅÄ,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼