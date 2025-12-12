【太平洋戦争の実態】とにかく紙幣が足りない…日銀券に押印して「台湾銀行券」として流通させた歴史

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』

台湾銀行は木鶏たり

台湾銀行では紙幣不足に対する窮余の策として、印刷を終えたが未発行の日銀券（1000円券）10億円分を譲り受け、これに台銀頭取印を押印して「台湾銀行券」として流通させることになった。この方針は昭和20年3月に、台銀の本橋兵太郎・副頭取と広瀬豊作蔵相（大蔵省出身）の間で決まり、渋沢敬三日銀総裁も了承した。

制空権・制海権を喪失する中、苦労を重ねて日銀券は台湾に輸送された。ところが8月11日、日銀から台銀宛に「譲渡した1000円券（日銀券）を焼却するように」との電報が届く。電報には書いていないが、ポツダム宣言受諾後の占領軍進駐に備えた措置であることは明らかだ。

しかし台湾には日本軍が駐留しているままだ。戦争をしていなくても、軍は存在するだけでカネを必要とする。先の電報が届いた頃、台湾でも軍の経費10億円の支払いが迫っていた。これは日本政府の支払いだから台湾に負担はかからないが、「現金」を用意しないといけない。

ところで台湾でも8月14日の夕刻に、翌日の「重大放送」に関する予告放送がラジオで流れた。戦況を見れば、放送の内容はおおよその見当がつく。そこで台銀では、終戦となった場合に発生すると思われる預金取り付けへの対策として、銀行預金の引き出し一時停止（モラトリアム）の実施可否について議論された。

結論として、台湾島内金融機関の現金保有状況から多少の預金取り付けには耐え得ると思われるので、静観する方が終戦となっても人心を鎮静させると判断された。

ただし現金保有量は決して十分ではなかったので総督府財務局との間で、預金者に自重を求める声明を総督府が出すこと、そして万が1の場合には銀行預金の引き出し一時停止を発令することなどについて意見が交わされた。実際に8月10日頃になると、広島への原爆投下がうすうす台湾にも伝わり、民間金融機関で預金引き出しがあった。しかし大きな取り付け騒ぎにはならずに済んだ。

台銀関係者は木鶏たる心境で8月15日を迎える。ここでは他の外地と異なり、動かざること山の如しであった。

