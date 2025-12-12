「戦争を終える」とはどういうことか…太平洋戦争で決死の覚悟で動いた「銀行員たちの実態」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

債務を弁済せよ

「戦争を終える」という空前の大仕事にあっては、御前会議も数ある通過点の1つである。そこでの結論を受けて政府は、10日の午前8時にポツダム宣言受諾の意思を海外向けに放送する。11日には同じ内容が中立国のスイスとスウェーデンを経由して連合国に伝えられた。

翌12日には有名な「バーンズ回答」の問題も生じる。米国のジェームズ・バーンズ国務長官は天皇の地位について、「降伏の時より、天皇及び日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる処置を執る連合国軍最高司令官にsubject toである」と回答した。この「subject to」を外務省は「制限下に置かれる」と理解し、参謀本部は「隷属する」と訳した問題だ。

14日の午前11時に始まった御前会議で、ポツダム宣言受諾に向けた昭和天皇の意思が再確認され、翌日の8月15日の正午に天皇が自ら終戦に関する詔書を軍と国民向けに放送することとなった。

8月14日の深夜から翌日未明にかけて、陸軍青年将校によるポツダム宣言受諾の阻止を目的としたクーデター未遂事件（宮城事件）が起こる。近衛第1師団の森赳師団長が殺害され偽造した師団長命令で一時は宮城もクーデター首謀者たちに占拠されたが、第12方面軍兼東部軍管区（表2-1）の田中静壱司令官によって鎮圧された。

事件が片付くと、第12方面軍の高嶋辰彦参謀長は近衛師団が警備についている内幸町の東京放送会館（現在の日比谷シティのところにあった）へ急いだ。とにかく正午からの玉音放送を無事終わらせる。長きにわたって誤った道を突き進み、国民に塗炭の苦しみを強いてきた軍部にとって、それがせめてもの有終であった。

終戦となると、戦地での債務処理を行わなければならない。第1章で触れた帳簿上の金融機関「外資金庫」は、中国親日政権（汪兆銘政権：汪兆銘は1944年11月に病死しており陳公博が主席を引き継いだ）の中央銀行から、中国大陸で日本が支払う戦費を借りていた。

終戦に際して、これを清算しておく必要がある。日本が降伏すれば、親日政権も崩壊する。汪兆銘政権の支配領域を占領した連合国が、その対日債権を継承すると、日本に要求される賠償金額もさらに膨らむだろう。それを避けるためにも、汪兆銘政権が崩壊しないうちに、対中債務を弁済してしまうのがよい。

8月10日の閣議決定で、対中債務は日本が中国で保管している金を時価売却して清算することになった。金の売却も急がなければならない。日本が保有している金も、連合国に接収されると自由に売却できなくなるからだ。

そして「戦争に敗れた」日本が足元を見られないように、金の売却は一気呵成に行う必要がある。もちろん外地にいる行員とその家族も、無事に日本へ帰還させなければいけない。財政・金融を担う者たちにとって、戦争の後始末はまだ緒に就いたばかりだ。

一足早く「戦後」に放り込まれた彼らも、8月15日の正午にはそれぞれの場でラジオの前に集まった。

