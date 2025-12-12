¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï»ä¤ò¶¸¤Ã¤¿¶¦»º¼çµÁ¼Ô¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤¿¤¬¡×¿·NY»ÔÄ¹¡¦¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤¬ËÜ»ï¤ËËÊ¤¨¤¿¡Ä¡ª¤½¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ëÌîË¾¤È¤Ï
¥¤¥ó¥É·Ï¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¡¢34ºÐNY»ÔÄ¹¤¬ÃÂÀ¸
¡ÖÅöÁª¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°µÅÝÅª¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ûÂ¸¤ÎÀ©ÅÙ¤ËÂç¤¤ÊÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤ä¡¢¥é¥Æ¥ó·Ï¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤Ê¤É¤Î°ÜÌ±¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬Äó¾§¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Î²ÈÄÂÃÍ¾å¤²Åà·ë¡¢¸ø±Ä¥Ð¥¹¤ÎÌµÎÁ²½¡¢°é»ù»Ù±ç¤Ê¤É¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ëÀ¯ºö¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±¤ÏÀ¸³èÈñ¤Î´íµ¡¤Ë¸½¼ÂÅª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ËÜ»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤½¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢'26Ç¯1·î1Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊNY¡Ë»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¥¾¡¼¥é¥ó¡¦¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤Ç¤¢¤ë¡£
11·î4Æü¡¢50¡ó°Ê¾å¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¯¥ª¥âÁ°NY½£ÃÎ»ö¤é¤òÇË¤êÅöÁª¤·¤¿¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤Ï¡¢¤Þ¤À34ºÐ¡£¥¤¥ó¥É·Ï3À¤¤ÎÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÉã¤È¥¤¥ó¥É¿Í±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Åì¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¦¥¬¥ó¥À¤Ç²á¤´¤¹¤È¡¢7ºÐ¤ÇNY¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£Æî¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î°ÜÌ±¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤È¤·¤Æ¤â½é¤á¤Æ¤ÎNY»ÔÄ¹¤È¤Ê¤ë¡£
¥·¥ê¥¢·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í·Ý½Ñ²È¤ÎºÊ¤È¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢º£Ç¯½é¤á¤Ë·ëº§¡£¸µ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤â¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³è¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¡ÖÊª²Á¾å¾º¤ä²ÈÄÂ¡¦¶µ°éÈñ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢À¸³è¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤ë»ÔÌ±¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤¬¶¯¤¯¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥Ë¥¢ÁØ¤«¤é¤Ï¡ØËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÄºÉ´¶¤òÊú¤¨¤¿»ÔÌ±¤Ë¤Ï¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ê¤éÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¡Ù¤È¿·Á¯¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊNY»Ôºß½»¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¥·¥§¥ê¡¼¤á¤°¤ß»á¡Ë
¥È¥é¥ó¥×¡Ö¡Ê¥Þ¥à¥À¥Ë¤Ï¡Ë¶¸¤Ã¤¿¶¦»º¼çµÁ¼Ô¡×
¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤Ï¼«¤é¤ÎÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤òÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï¤è¤¯¡¢¡Ø¼ã¼Ô¤äÄã½êÆÀÁØ¤Ë¶Á¤¯¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë²ÈÄÂÃÍ¾å¤²¤òÅà·ë¤¹¤ë¤È¡¢½êÍ¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þ¤¬¿ô²¯¥É¥ë¡Ê¿ôÉ´²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÌµ½þ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î±¿ÄÂ¼ýÆþ¤Ç¤¢¤ëÇ¯´Ö¿ô½½²¯¥É¥ë¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¤½¤³¤Ç¼ýÆþ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉÙÍµÁØ¤Ø¤Î²ÝÀÇ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Ë¡¿ÍÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç¯¼ý100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5500Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëNY»ÔÌ±¤Ø¤ÎÄÉ²Ã²ÝÀÇ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö40²¯¥É¥ë¡ÊÌó6200²¯±ß¡Ë¤Û¤ÉÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉÙÍµÁØ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁýÀÇ¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁýÀÇ¤Ë¤Ï»ÔµÄ²ñ¤È½£µÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤·¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤éÉÙÍµÁØ¤ÏNY»Ô¤òÎ¥¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï½£µÄ²ñ¤ÎµÄ°÷¤Ç¤·¤¿¡£µÄ²ñ¤Ë¤Ï¿Æ¤·¤¤¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¯ºö¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤ò¡Ö¶¸¤Ã¤¿¶¦»º¼çµÁ¼Ô¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢¡ÖÈà¤¬ÅöÁª¤·¤¿¤éNY»Ô¤Ø¤ÎÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¶â¤òºï¸º¤¹¤ë¡×¤È¶¼¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢11·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½é²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥à¥À¥Ë¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÍ§¹¥Åª¤Ê´Ø·¸¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï»ä¤ò¶¦»º¼çµÁ¼Ô¤È¤Î¤Î¤·¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
°ÜÌ±À¯ºö¤Ë¤ÏÁ´¤¯Æ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¤½¤¦¸ì¤ë¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÂç¡¹Åª¤Ë¶¦Æ®¤¹¤ë¡ÖÈëºö¡×¤¹¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
「週刊現代」2025年12月22日号より
