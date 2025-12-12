ドイツ労働相「年金は税金でまかなう」発言で経済界が失笑…ドイツ政治が繰り返す無責任なバラマキと、納税者を苦しめる「素人政治家」の問題点

バース労働相の衝撃的な発言

世の中には、一瞬で「ことの真相」が明るみに出てしまうときがある。まさにそれが、11月25日に起こった。

ベルリンでは、雇用者連盟の年に一度の全国総会で、ドイツのおよそ500社のトップマネージャーらが勢揃いしていた。メルケル首相以来の数々の失政のせいで、今や産業国から脱落しかけているドイツ国。そこで生き残りのために戦っている企業戦士たちである。

ここ10年来、ドイツを支配しているのは左派勢力で、脱原発と極端な脱炭素という矛盾したエネルギー政策、膨大な社会福祉への税金のばら撒き、国内投資の不足によるインフラ整備やデジタル化の遅れ、移民・難民政策による財政破綻などのせいで、経済成長はぴたりと止まったままだ。

そこで2月の総選挙前、キリスト教民主同盟のメルツ党首は保守の看板を掲げ、「左翼は終わった！」と見栄を切って国民の支持を得た。ところが、選挙が終わった途端に前言を捨て、連立を組むために社民党に擦り寄った。AfD（ドイツのための選択肢）を極右として退けているため、首相になるためには連立相手が社民党しかなかったからである。

以来、メルツ氏は国民のためではなく、首相の座に留まるために、喜んで社民党に鼻面を引き回されている。あるメディアは、経済界の失望と怒りが沸点直前であることを、「彼らがポケットの中で握りしめている飛び出しナイフは、すでに開かれている」と表現していたほどだ。

さて、この経済人らの総会に招かれたのがバース労働相（社民党・女性・59）だった。氏は講演の中で、自党である社民党の作成した年金改正法案に触れ、「この法案は速やかに可決されなければならない」と言った。「長い勤労の後、十分な年金が支払われることは、福祉国家の基礎である」。ただ、この法案は、次世代への負担があまりにも大きくなり過ぎるとして非難に晒されていたものだ。そこでバース氏は、あたかも打ち出の小槌を取り出したかのように堂々と言い放った。「我々はそれを税金で賄うので、国民の負担はない！」

一瞬、会場は静まり返り、聴衆の顔に「信じられない」というような表情が浮かんだ。その直後、あちこちから失笑が湧き上がり、それが漣のように会場全体に広がった。

税金は政治家が自由に使えるお金

前ショルツ政権では、経済音痴の緑の党の経済相が産業の足を引っ張る政策ばかり行ったため、産業界は現政権に大いなる期待をかけていたのだ。しかし、これでは何も変わらないどころか、前よりさらに酷いではないか。会場に流れたのは、驚嘆、失望、軽蔑の混ざり合った、まさにヤケクソのような笑いだった。

ところが、それをみたバース氏は一瞬、怯みつつ、しかし、驚いたような表情。なぜ、皆が笑ったのかがわからなかったのだ。そこで、いつも通り横柄な強い口調で、「おかしいことではない！」と制した後、「おかしいと思うかもしれないが、しかし・・」と言いかけたが、後が続かなかった。そこで、しばし口ごもった末、「いずれにせよ」と、持ってきた原稿の続きを読み始めた。「年金は8年間、収入の18.6％の負担で安定しており、一方で、このシステムのある限り、安定した年金が捻出できるので、勤労者は退職後、十分な年金をもらえる・・」。ただ、その声は少し上擦っていた。

労働省というのは最大の予算をもつ重要な省だ。その大臣が、税金を使えば国民の負担にならないと主張したのは、ある意味、衝撃的だった。バース氏は、税金は自分たち政治家が自由に使えるお金だと思っているらしい。それを国民に“供与してやる”わけである。

11月末、ケルンのドイツ経済研究所が発表した数字によれば、ドイツの国家予算の41％が社会保障費で、その約半分が年金への持ち出しだ。国民にとっては、年金の掛け金が上がっても、税金が上がっても、どちらも辛い。しかし、バース氏にはそれがわかっていなかった。ドイツの納税者の負担は今でも過酷で、しかも、受けられるサービスはどんどん減っている。だから、いくら何でも、こんな詐欺のような話には騙されない。それどころかこの日の聴衆は、経済のプロ中のプロだったのだ。

前政権で、特に緑の党では、政治も経済も勉強したことがなく、社会に出て働いたこともない、いわゆる素人が重要なポジションについていたことが問題視されていた。そういう意味では、社民党のバース氏にも、政治家に必要な素質があるのかどうかは疑問だ。

学歴があっても政治家には不向きな人物もいるので、あまり学歴のことは言いたくないが、しかし、政治家なら、政治・経済・法律の仕組みについては、少なくとも一般の国民よりも多くの知識を持っていてほしいというのは、国民の当然の要求だろう。ところがバース氏は日本でいう中卒で、就職ができなかったので、職業訓練校で「溶接」を習得（ドイツ語のウィキペディアより）。その後、ドゥイスブルク市の交通局で事務員となった。その後は医療保険会社に転職したりしているが、頭角を現したのは社民党の青年部でのこと。労働組合の組織作りや運動の指導が秀逸だったのかもしれない。

21年、連邦議会の議長に抜擢された時には皆が驚いた。国民はバース氏の名を知らなかったのだ。しかし、以来、氏はあたかも天下を取ったかのように誰よりも横柄に振舞った。国会の討論の場では、自党や緑の党の議員の野次は黙認し、AfDの野次は強い態度で叱責したのが極めて印象的だった。

そして25年、メルツ政権で労働相となり、今に至っている。また、社民党の共同党首の1人であり、いわば党の頂点にいる。その社民党が、支持率14％という不人気ながらメルツ首相を牛耳って、やりたい放題を続けていることは、すでに書いた。

雇用者を「敵」に回したバース氏

さて、この話にはまだ続きがある。雇用者連盟の総会の4日後、バース氏は今度は社民党の青年部の全国総会に招かれ、そこでの講演で、またしても信じられない発言をした。氏は決然と、「先日の雇用者連盟は、私にとって『鍵となる体験』だった。なぜなら、我々が戦わなければならない相手が、極めて明確にわかったからだ！」と叫んだのだ。

つまりバース氏は、衰退中のドイツの中で、今や極めて貴重な存在である「雇用者」を敵とみなし、階級闘争を宣言したわけだ。労働者の党だった社民党への先祖返り？ おそらく4日前の失態をどうにかして挽回したかったのだろうが、これでは恥の上塗りもいいところだ。社民党の青年たちもド白けたことは言うまでもない。

案の定、この発言に対する批判は、すぐさまあちこちから矢のように飛んできた。数々のべンチャー企業を経営する若手起業家クリスチャン・ミーレ氏は、「この毒薬を混ぜる女（魔女の意味？・川口）は連立政府とドイツ国家に毒を撒き散らす」として、メルツ首相に「社民党の暴走を抑えるよう」要求。化学産業連盟の代表W.G.エントルップ氏は「理解不能、唖然」、「我々は階級闘争などしていないし、敵ではない」と呆れ顔。それどころか、バース氏の母体であるはずの労働省も、「大臣の言葉は、社民党の党首としての発言」として距離を置いた。

そもそも、バース氏の示唆した「資本家」に搾取される「労働者」という図式は、完全に周回遅れだ。今の社民党の支持者に、古典的な意味での「労働者」という意識があるとは思えない。

確かなことは、社会福祉を増やせば増やすほど国民の負担が増えること。社民党のばら撒きは、税金を納めていない人を優遇するが、同時にそれは納税者である「労働者」を苦しめることになる。果たして今の社民党は労働者のことを本気で考えているのだろうか。

今回の年金の改正法案は、多くの経済学者らが、非現実的であり、将来、必ずや年金制度を崩壊させるとして強く反対していた。しかし、メルツ首相もバース労働相も、二言目には「協定書で決まっているのだから」と主張するばかりで、聞く耳持たず。年金が増えて嬉しいのは今の高齢者だから、彼らがCDUと社民党の支持母体であることも影響していたのかもしれない。

徐々に縮小される年金

さて、この年金法案、この後も一筋縄ではいかなかった。というのも、11月の終わりに、突如、CDUの青年部が反旗を翻したのだ。青年部とは35歳までの党員の組織だが、そのうちの18人が国会で議席を持っているため、彼らが反対票を投じたら、法案は通らず、メルツ首相の面目が丸潰れになる。そこで、急遽、その18人に多大な圧力がかけられた末、うち12人が“転向”。12月5日、法案は可決された。こうしてメルツ首相の面目は保たれたが、将来の年金の運命は、またわからなくなった。

40数年前、私がドイツで暮らし始めた頃、年金の額は最後の収入の70％だった。1997年、それを当時のコール政権が68％に下げようとして、反対する社民党と戦った。社民党の無責任は今も昔も変わらない。

そこで、当時のノルベルト・ブルーム労働相は改革案を通すため、年金の額を68％に縮小すれば、いつかそれは再び上向いて、また70％に戻せると主張した。そして、国民に向かって、「年金は担保されている！」と叫び、法案を通したのである。ただ、ブルーム氏本人は、おそらくこれは嘘だとわかっていたに違いないから、思えばCDUも無責任だった。

そんなわけで、年金はちっとも担保されておらず、今では最終賃金の48％に落ち込んだ。そして、それをもっと下げるための算段が進んでいる。

ただ、今回は、社民党が法案を作ったため、当時とは逆で、年金は社民党の得意なバラまきの一環となっており、しかも、それにメルツ氏が乗っているから始末が悪い。CDUの青年部も腰砕けだったし、あっちもこっちも総崩れだ。

自動車産業のメッカであったシュトゥットガルトは、私のドイツの故郷でもあるが、今、まさにデトロイトの足跡を辿りつつある。あの強いドイツはどこへ行ったのか？

バース労働相は何様のつもりか知らないが、これ以上、産業を空洞化させるのはやめてほしい。そして、連立が壊れるのが怖くて社民党の言いなりになっているメルツ首相も、選挙前に豪語していたように、そろそろ保守に回帰すべきではないか。

ただ、保守の衣を着ながらほぼ緑の党だったメルケル首相の例もあるので、メルツ氏が本当に保守の政治家なのかどうか・・？ 私にはそこら辺がまだよくわからない。

