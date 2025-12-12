GHQから命令があった…？ 家制度を残したい人たちをどう説得したか「今こそ知りたい歴史」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

発売たちまち重版の話題書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

家制度を残したい人たちへの説得材料

図表6をみてもわかるように、第897条（祭祀財産の承継）に相当する規定は「改正につき考慮すべき諸問題」を除き、最初から民法改正要綱案にあった。注目したいのは、入っている位置である。

そもそも民法改正の要点やスローガンを掲げる40超の項目のなかに、なぜ祭祀財産といった特異なものが取り上げられたのか。

これまで祭祀財産は家督相続の特権に属し、戸主によって単独に相続されていた。ところが、家督相続を廃止し、長男による単独相続ではなく、均分相続制を取った場合に、仏壇仏具や墓といった分けられないものまで皆で分けるのか、という混同が起きるだろうと。その混乱を避けるために、祭祀財産だけは一般財産とは別だよ、ということをはっきりさせる必要があったからである。

そのことについて、我妻榮氏はこんなふうに言っている。

「旧法にある系譜・祭具・墳墓まで共同相続になると考えられては困るだろう、これだけは共同相続でないということを示さなくちゃいかんというくらいの意味で、それほど強い意味で入れたのじゃないだろうと思う。要綱におかれた場所も、ずっとあとの方です。旧法には『系譜、祭具及ヒ墳墓ノ所有権ハ家督相続ノ特権ニ属ス』という規定（第987条）があった。ちょうどそれに対応するあたりに入れておったのです」

あるときまでは後方の「相続」のところに入っていた。ところが、「要綱審議の際に問題になって」8月15日の司法法制審議会第2回総会決議から、なんと第2項に格上げになったのだ。第1項はもちろん「民法上の家を廃止すること」という大スローガン。その次に、何とお墓の項目がきたのである。途中、要綱案に入れたけれども、条文から外そうという意見も出たが、「どうもこの規定が保守派を納得させる唯一の手掛りで、これを落としてしまったのでは納得させる自信がないという我妻先生その他のご意見だったので、第897条に当たる規定だけは一次案に置いた」（村上朝一氏）。

かくして、お墓の条文は「家」解体を掲げた改正案を通すなかで、「家」存続を願う者たちへの説得材料となって、置かれたのであった。

戦争前からすでに民法学者の間で「家」制度について非常に批判的な空気があった。それが憲法改正によって拍車がかかった。民事局の試案が気つけ剤となって、7月13日の初めての起草委員会で「家」廃止方向が意思確認された。

しかし当時としては「家」制度を残して戸主権を制限することですら大問題。一般の常識的な考え方との間にはかなりひらきがあった。それなのに、民法上の「家」を廃止できたのは、当初、司法法制審議会でも多くの委員が「GHQからの命令があった」と思い込んでいた点が大きいという。

「われわれ起草委員は、家を廃止するという立場でもう立案しているのだから、いまさらそうなっては仕事ができないということを中川君と二人でいいに行った。木村さん（筆者注：当時の司法大臣）はそれを諒とされたのでしょう」と我妻氏。これによって上層部も「家」廃止方向に従った。

以上が要綱作成における「家」廃止のいきさつである。

そのなかで「家」廃止の方向が最初に問題となったのは、7月30日の第二小委員会の決議のときであったという。このときまで第897条（祭祀財産の承継）に相当する項は、要綱案の後方（相続の位置）にあった。しかし、これ以後、第2項に持ち出されている。「家」廃止か否かに、いかに墓が関係していたかがおわかりだろう。

さらに「多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」」では、誰かの手を借りなければ、死後の葬儀や埋葬・死後事務は、自分ではできない日本社会のリアルを掘り下げていく。

本記事の抜粋元『おひとりさま時代の死に方』

