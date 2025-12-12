親や自分のお墓をどうする？ この国には「死後サポート」のための法律がないという「厳しい現実」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

発売たちまち重版の話題書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

【推薦、続々！】

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

第897条の変化

1990年代に入ると、何が起きたか。

未婚・非婚・子どもを産まないライフコースを選択する人々が増え、自分の死後のことを担ってくれる人がいないという深刻な事態が出てきた。今、葬儀や死後事務を第三者に委任する契約がその数を増やしている。

その中で、皮肉にも家の残滓であった民法第897条が、まったく家とは対極にいる身寄りのない人のために使われているのである。もう一度、条文の後半を思い出してみよう。

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。（太字・傍線筆者）

わかりやすくいうと、被相続人（亡くなった人）が自分の「祭祀を主宰すべき者」を生前に指定しておけば、指定された人は第三者であっても第897条に則って、祭祀を主宰する権利を得て、その人の祭祀＝葬儀・埋葬・死後事務をおこなうことができる。死後のことは委任契約だけでも第三者が執りおこなうことができるが、祭祀主宰者を指定しておいたほうが、トラブルを防ぐことができる。まさしく「時とともに生きる法律」といえるだろう。

現在は身寄りのない人たちを想定して作られた「死後サポート」のための法律があるわけではない。既存の法律を駆使して、親族主義の日本で第三者が葬送を担う方法を編み出しているにすぎない。子孫を持たない「死者」に対する祭祀であるのに、家制度時代の名残で条文に「祖先」という言葉があるのは、どうもしっくりこないと思うのは私だけであろうか。

さらに「多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」」では、誰かの手を借りなければ、死後の葬儀や埋葬・死後事務は、自分ではできない日本社会のリアルを掘り下げていく。

本記事の抜粋元『おひとりさま時代の死に方』では、「親や自分のお墓をどうするか」「死後の手続きには何が必要なのか」、第一人者が平易に解説しています。ぜひお手にとってみてください。

【つづきを読む】多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」