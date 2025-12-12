ワールドシリーズMVPに引き続き、ドジャース・山本由伸投手（27）が今季ポストシーズンNo.1選手に輝いた。現地時間12月6日、米専門テレビ局「MLBネットワーク」が発表した。

先月には、大谷翔平投手（31）が早くも来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）参加を表明。山本の出場も期待が高まる一方、現在はまだ祝福ムードが続いているようだ。スポーツ紙MLB担当が語る。

「12月5日には、ロサンゼルスなどで日本食レストランを経営する世界的に有名なシェフ、松久信幸氏のインスタグラムに山本投手が登場していましたね。パドレスのダルビッシュ有投手や、大谷投手の通訳を務めるウィル・アイアトン氏らと一緒に、MVPのお祝いをしていたようです。

ケーキが乗った『CONGRATULATIONS ON MVP（MVPおめでとう）』と書かれたプレートを両手で持ちながら山本投手は笑顔を浮かべており、国内外のファンから祝福の声が寄せられていました」

そんな山本との関係が長らく噂されているのが、モデル・Niki（29）だ。2016年に配信された恋愛リアリティショー『テラスハウス』に出演し、「番組史上No.1美女」と評判に。モデルとして活躍し、「世界で最も美しい顔100人」に3年連続ランクインしている。

「山本投手とNikiさんの関係に注目が集まったのは、昨年オフ。現地のパパラッチが、山本と"謎のサングラス美女"がアメリカの超高級住宅街・ビバリーヒルズを歩いているところを動画で公開したのがきっかけでした。名前を聞かれた女性は『ニッキー！』と陽気に答えており、堂々とした様子に見えました。

それから約1年後、今年のドジャース優勝直後に米テレビ局『NBC4』のリポーターが〈ドジャースの（選手の）友人や家族が、お祝いのためにグラウンドに向かっています〉とInstagramで公開した動画に映った帽子を目深に被った女性が"Nikiではないか"とSNSで話題に。"熱愛説"が再燃しました」

バースデーケーキには別のスポーツが…

Nikiは、山本が松久氏の投稿に登場した約2日後、インスタグラムを更新している。その内容は、こちらも"お祝い"の席のもの。「#Thankyoufriends」と記し、10月15日に29歳の誕生日を迎えたことを友人たちに祝ってもらった際の写真や動画を公開した。Nikiを知る芸能関係者が語る。

「昨年あたりから頻繁にアメリカと日本を往復しており、アメリカの滞在期間もかなり長いことから、仲間内では『全然日本に帰ってこないね』との声もあがっていたNikiさんですが、誕生日会の際は日本にいたようですね。

バースデーバルーンなどが装飾されたベッドの上で微笑むNikiさんに、ファンからは祝福とともに〈美脚すぎる〉〈スタイル良すぎ！〉との声もあがっていましたね」

ホテルや都内のイタリアンレストランなどで撮影された複数の写真には、Nikiがデコレーションケーキを持っている様子が写っているが、際立つのは野球とは違う"別のスポーツ"の存在だ。

「バースデーケーキには、F1カートのような車体に乗るNikiさんが写ったフォトプレートが。また別のケーキは、F1のコース全体を再現したものでした。

実は、F1はNikiさんにとって大切な存在。世界各地で行われているレースイベントに足を運ぶことも多く、SNSでもたびたび報告されていますね。誕生日の約1週間前にも、シンガポールで行なわれたGPを観戦しています。というのもお父さんがF1好きで、本名の『仁希』も伝説のレーサー『ニキ・ラウダ』から名付けられたとか」

F1会場にはたびたび現れているものの、「今季、練習場や球場でNikiの姿を日本のメディア関係者が目撃することはなかったようだ」と語るのはメディア関係者だ。

「交際が順調という報道もありましたが、大谷投手の妻・真美子さんは何度も試合を観戦する姿が目撃されているのに対して、Nikiさんは姿を現していない。

世間のイメージほどべったりではないのでしょう。Nikiさんは自立した女性に憧れているようで"恋愛体質"ではなく、自分の時間を大事にしている方なのだと思います」

2人の行く末は──。