昨年、首都圏で闇バイトによる強盗事件が18件連続で起きた。警視庁は3県警と合同捜査本部を設置し、100人以上の捜査員を投入。1年以上かけて逮捕したのは、村上迦楼羅容疑者（27）ら20代後半の男4人だった。

きっかけは昨年11月、捕まった4人のうち、村上容疑者を含む3人が別の傷害事件で逮捕されたことだ。このとき、連続強盗事件の金の回収役との関係を示すデータが容疑者のスマホから見つかり、その後の捜査で"首謀者"だったと判明した。

「村上容疑者らは、一連の犯行で知り合ったわけではなく、もともと知人だったとみられている。4人は同学年で、犯行における主な役割は同じ。これまで上下関係なども認められていない。

逮捕者のうち福地紘人容疑者（26）、斉藤拓哉容疑者（26）については、それぞれ反社会勢力と一定の関係があるとされており、警察は組織的な関与があった可能性も視野に4人を調べています」（全国紙社会部記者）

自身は姿を隠し、安全な場所から犯罪を指示していた4人。容疑者はいずれも「職業不詳」とされているが、村上容疑者については過去に"表の顔"があった。

すでに報じたように、村上容疑者は不動産業に携わっていた。TikTokのアカウントには5万人ちかいフォロワーがおり、"世界の不動産屋さん"などと名乗っている。

また法人登記を確認すると、男は2022年2月に自身が取締役を務める「VION株式会社」を設立している。本店（事務所）として登録されているのは、東京・晴海の49階建てタワーマンションの20階。高層階だと1部屋1億5000万円はくだらない高級マンションに、居を構えていたのだ。

ネット上にはまだこの法人が紹介されている物件紹介サイトもある。そこには不動産取引の専門家、「宅地建物取引士」の免許番号も記載されているのが確認できる。しかし設立から約2年半後、件の"闇バイト強盗"が頻発し始めた同時期に、村上容疑者は会社の取締役を辞任していた。

不動産社長、そして"トクリュウ"の指示役になるまで、村上容疑者にどんな紆余曲折があったのだろうか。NEWSポストセブンは容疑者の過去を知る人物から、匿名を条件に証言を得た。

バイク改造、万引き、未成年飲酒…

容疑者は埼玉県朝霞市の市立中学校出身。バスケ部に所属しながら、この頃からすでに不良少年として有名だった。中学校卒業後は県立高校に進学するも、すぐに中退。ますます荒んでいったという。地元の知人が語る。

「主に朝霞市と新座市の不良が集まる、十数人のグループに属していて、当時からワルいやつでした。村上はそいつらと公園やゲーセンでたむろしては、夜な夜な改造バイクに乗って集まったり、万引きや未成年飲酒を繰り返したりしていた。

ただ不良グループと言っても暴走族のようなものではないです。バイクも改造していたけれど、本格的に走る感じのマシンではないように見えました」

前述の斉藤容疑者もこのグループに属しており、すでにこの頃から"悪友"だったようだ。あるSNSアカウントには、まだあどけないふたりが、仲睦まじそうに写る写真も残されている。

「とにかく、ろくでもないグループでした。中には真っ当に生きているやつもいますが、この集団に属していたある男は、家屋の点検詐欺まがいのことを繰り返していて、昨年行政指導を食らっている。斉藤もそうですが、新座のやつなんかは、当時から流行っていたヒップホップにかぶれて、大麻を吸ったりして悪ぶっていたのでサムかった」（同前）

とはいえ、当の村上容疑者はというと、当時はそれほど凶悪な男でもなかったようだ。

「暴力的でもなく、グループでは控えめな印象でした。鈴木くん（仮名）という結構荒っぽい同年代の不良がいたんですが、いつもそいつの隣にいるイメージ。先輩にはヘコヘコ、後輩にはスカすような"腰巾着タイプ"だった。

擁護する気はまったくないですが、見た目もガリガリでビビりだったから、自発的にすごく悪いことができるような人間じゃないと思っていました」（同前）

一方、「女性にはわりとモテていた」（前出・知人）ようだ。男が通っていた高校の関係者が作ったと思われるXアカウントには、学校行事の"美女男女コレクション"にエントリーする、当時高校1年生の村上容疑者の姿が確認できた。

「なめられたくない」という気持ちが強かった

高校を中退すると、建設業に就いたという容疑者。成人を迎える頃までには不動産業に転職したようだ。このときには地元で悪名が広がり、男を見限る人も多かったという。自身のSNSではたびたび、飲み会の様子やブランド品などをアップし、充実した生活をアピールすることもあった。

この知人は、トクリュウの指示役として逮捕された村上容疑者を見て、こんなことを考えたそうだ。

「"カネへの執着"や『なめられたくない』という気持ちが強かったように感じます。そのころはまだ大して稼ぎもないはずなのに、無理して型落ちのレクサスを買って自慢してみたり、いつもブランドの中古品を身につけたりしていた。ハッタリをかますことも多く、必要以上に自分を大きく見せようとしている雰囲気があった」

さらにこう嘆く。

「正直、彼を知る人物で（逮捕に）驚いている人はひとりもいませんよ。でもさっきも言ったように、カネを稼ぎたいからといって闇バイトの指示役までやるほどバカだとは思わなかった。ただの不良がここまで堕ちるんだから、やっぱりトクリュウは怖いですよ……」（同前）

首謀者の検挙を受けて、警視庁などは捜査体制を拡充。現在、のべ130名の捜査関係者が調べを進めている。警察の"本気捜査"で、村上容疑者らの犯した罪はどこまで洗われるか──。