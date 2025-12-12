12月9日は皇后雅子さまのお誕生日。それに合わせて宮内庁は毎年、近影を公開している。ご家族での気心知れたご様子や笑顔など、普段のご公務では見られないような姿が収められている。幸せに満ちたバースデーを振り返ります。

【写真】62才の誕生日を迎えられた皇后雅子さまの近影。他、19年前、学習院幼稚園に入園された愛子さまと手を繋ぐ天皇皇后両陛下なども

●2025年 62才

戦後80年となる2025年は、太平洋戦争の激戦地である硫黄島をはじめ、沖縄、広島、長崎へ慰霊の旅を行った。

ご家族で笑顔輝く記念写真

●2006年 43才

この年、学習院幼稚園に入園された愛子さまも一緒にパチリ。

●2008年 45才

愛犬ピッピとまりと一緒に。

●2010年 47才

「療養中の雅子さまが愛子さまの通学の環境づくりに時間を注がれている」と宮内庁が公表。

●2011年 48才

「愛子の学校のことが私の生活の中で大きな部分を占めてきた年でした」と感想を述べられた。

●2014年 51才

20年ぶりとなる伊勢神宮への参拝や、宮中晩餐会へ11年ぶりに出席なさるなど活動の幅を広げられた。

●2023年 60才

還暦を迎え、ご結婚から30年にあたり、「多くの方にお祝いいただいたことは嬉しく、有り難いことでした」と触れられた。

年を重ねても気品に満ちた姿で

●2004年 41才

適応障害の診断を受け、療養に入られた。この年の写真は誕生日としての写真ではなく、近況として宮内庁が発表。

●2013年 50才

この年は陛下とともにオランダをご訪問。ゆっくりとではあるが着実に快復されてきた。

●2015年 52才

7月にトンガ王国を陛下とご訪問。また12年ぶりに秋の園遊会に出席された。

●2017年 54才

2019年に陛下が即位されることについて、「これから先のことを考えると、身の引きしまる思いが致します」。

●2019年 56才

皇后となって初の誕生日。「これからの日々、陛下とご一緒に、国民の皆様の幸せを常に願いながら、寄り添っていく」と決意をつづられた。

●2022年 59才

「本日の誕生日で、（結婚して皇室に入った）その時からちょうど29年半になります。いつの間にか人生のちょうど半分ほどを皇室で過ごしてきたことに、感慨を覚えております」と思いを明かされた。

※女性セブン2025年12月25日・2026年1月1日号