英語で「そろそろ行こう・帰ろう」は何て言う？ 去り際に役立つ英語フレーズ

次の予定があってその場を立ち去りたいときに「そろそろ行きましょう」や、終電の時間が迫ってきたので「そろそろ帰ろうか」などと言ったりしますが、この「そろそろ行こう・帰ろう」は英語だとどのように表現するのでしょうか。今回は、自分から自然に切り上げたり、次の行動に移しやすくなる便利なフレーズについて解説します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「そろそろ行こう」の英語表現

「そろそろ行こう」「そろそろ帰ろう」は、英語でどのように言うのでしょうか。友だち同士にも、仕事の場面にも使える便利な表現をシーン別に紹介していきます。

【1】 It’s time to go. 「そろそろ行こう」

【解説】「It’s time to 〜」は「〜する時間だよ」という定番の言い方で、帰るタイミングを伝えたいときにぴったりです。軽く切り上げたいときにも使えます。「It’s time to go home.（そろそろ帰ろう）」のような言い方もできます。

【2】 Let’s get going. 「そろそろ行こっか」

【解説】「get going」は「動き始める」という意味のカジュアルな表現です。友だちと席を立つときなどに使えます。「Let’s get going. We should catch the last train.（そろそろ行こっか。終電逃しちゃうし）」のように使えたりもします。

【3】 Shall we go now? 「そろそろ行きましょうか？」

【解説】「shall we」は「〜しましょうか？」「〜しませんか？」と相手を誘ったり、何かを提案する表現。少し上品なイメージで、デートや仕事の帰り際などに使うのにぴったりです。ネイティブは「Shall we?」のみでもよく使います。初心者の方でも気軽に使える一言です。

