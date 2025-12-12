「死のF組」W杯で日本代表に立ちはだかる「真の敵」〜最大の山場はもうわかっている

「死の組」と言われているが…

12月5日に米国ワシントンで行われた抽選会で、2026年サッカーW杯のグループ分けが決まった。日本代表はグループFに入ってオランダ、チュニジア、そして3月に決まる欧州プレーオフ勝者と対戦することになった。

「厳しいグループだ」、「死の組だ」といった声もある。

たしかに、欧州代表が2つ入ったので厳しい組であるのは確かだ（12のグループには同じ大陸のチームは入らないのが原則だが、世界最強の欧州からは16か国が出場するので4グループでは欧州代表が2つ入る）。

グループFに入る欧州プレーオフではウクライナかポーランドが有力とみられるが、FIFAランキング最上位のウクライナでも28位。同18位の日本代表の実力を考えれば恐れることはない。ランキング7位のオランダも含めて互角の戦いができるはずだ。

日本代表選手の中には、オランダ・リーグでのプレー経験がある選手も多いから、オランダ選手との戦い方は身に着いている。それに、現在オランダ1部リーグで得点王争いのトップを走っているのは日本代表の上田綺世だ。

「無敗・無失点」チュニジアの罠

もう1ヵ国の対戦相手チュニジアについても「アフリカ予選を無敗・無失点で通過」と警戒されているが、これはアフリカ予選の方式による数字のトリックだ。

アフリカ予選は、9グループに分かれた2次予選の首位チームが、そのまま予選突破となる仕組みだった。アジアの2次予選では、日本も北朝鮮やシリア、ミャンマーと戦って6戦全勝、無失点（得点24）で勝ち抜いたが、アジアではその後、強豪同士の最終予選が行われた。しかし、アフリカでは2次予選首位チームが、自動的に予選突破となったのだ。

しかも、チュニジアには2次予選のグループ分けで、弱小国ばかりを引き当てる幸運もあった。つまり、「無敗・無失点」という情報に惑わされる必要はないということだ。

日本代表にとって、もちろん楽観もできないが、悲観的になる必要はまったくないグループ分けだった。

何が「死の組」なのか

いずれにせよ、従来32だった出場国数が今大会から48に拡大されたことで、グループ分けの結果を見ると「水増し感」は否めない。

遠い昔、W杯が16か国参加で行われていた1978年のアルゼンチン大会。開催国アルゼンチンは1次リーグで、イタリア、フランス、ハンガリーと一緒のグループに入った。「死の組」という言葉は、こういう時に使うのである（イタリアが首位。アルゼンチンは2位通過で2次リーグに進み、最終的に初優勝を遂げた）。

グループFは日本にとって、けっして悲観すべき組ではないが、グループFは別の意味で「死の組」だ。

今年夏に米国で、世界の強豪クラブが出場する「クラブW杯」が開催されたが、そこで問題となったのは「暑さ」だった。猛暑の中の大会で、しかも、サッカー人気の高い欧州でのテレビ放映やネット配信のため、試合は現地時間の昼間に行われ、選手たちへの負担が大きくなってしまったのだ。

クラブW杯終了後の今年9月に「フットボール・フォー・ザ・フューチャー」という英国の非営利団体が発表した報告書に、2026年W杯開催都市別に、今年の夏にWBGTが35以上になった日が何日あったかを調べた結果が掲載されている（WBGTは気温と湿度から計算した暑さ指数で、日本の環境省は31以上で「運動は原則禁止」としている）。

その報告書によると、W杯開催16都市のうち、一度もWBGTが35に達しなかったのが5都市あった一方、最多はテキサス州ヒューストンで51日。2番目も同州ダラスで33日、次いでカンザスシティー（カンザス州）の17日、モンテレイ（メキシコ）とアトランタ（ジョージア州）の9日だった。

「暑さ」が追い風に？

W杯のグループFはダラス、ヒューストン、モンテレイで行われる。日本もオランダと欧州予選勝者とはダラスで、チュニジアとはモンテレイで対戦。さらに、グループリーグを2位で通過すれば、決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）の会場はヒューストンになる。

すなわち、会場の中で最も暑い都市で戦うことになるのだ。

もちろん、ダラスとヒューストンのスタジアムには開閉式屋根があって、気温がコントロールされているし、モンテレイでの試合は午後10時キックオフだ。しかし、暑いことには変わりないし、おそらくどこかの会場近郊に置かれるであろうキャンプ地でのトレーニングも暑さの中で行うしかない。

48か国参加のW杯で優勝するためには、「中3日」の強行日程も含めて8試合を戦い抜かなければならない。そのため、暑さの中で戦って体力を消耗してしまったチームは、大会後半の戦いで不利になる。従って、日本に限らず、グループFのチームが優勝するのは非常に困難なことになる。

もっとも、グループリーグだけを考えれば、暑さは日本にとって有利かもしれない。

なにしろ、最近の日本の暑さは世界最高クラス。日本代表選手たちも、高校時代、大学時代には猛暑の中、炎天下の試合をさんざん経験してきている。また、日本代表は中東の暑さの中で試合をする機会が多いため、スタッフも「暑熱対策」についての知識や経験が豊富だ。

「暑熱対策」が勝利のカギに

「暑熱対策」がうまくいけば、少なくとも欧州勢相手にはアドバンテージになる。

2002年の日韓W杯では、高温多湿の気象条件がホーム・アドバンテージとなって、トルシエ監督の日本代表は初の決勝トーナメント進出に成功した。

2006年ドイツ大会では、暑さの影響で豪州に逆転負けを喫した苦い経験もあるが、これは当時のジーコ監督が暑熱対策を重視していなかったからだ（ジーコ監督は「サウナに入れば対策できる」と語っていた）。

だが、それでも負担は大きい。そもそも「暑熱対策」そのものが、体力的に消耗を伴う。「優勝」という目標を考えた時には、やはり「暑さ」は大きな敵になる。

気候の影響が最も著しかったのは、1982年のスペイン大会だった。スペインは内陸の高原地帯も地中海沿岸も気温が40度近い猛暑となったが、北西部の大西洋岸は肌寒いような気候だった。その結果、ベスト4（イタリア、西ドイツ、ポーランド、フランス）に残ったのは、すべて気温が低い大西洋側でグループリーグを戦ったチームだった。

ラウンド32こそが最大のヤマ

48か国出場の今大会。グループリーグの1位と2位、それに3位チームのうち成績上位の8チーム、合計32チームがノックアウトステージ（決勝トーナメント）に進出する。

日本がグループFの1位か2位で進出を決めると、ラウンド32（1回戦）ではグループCの1位か2位と対戦するのだが、ブラジルかモロッコになる可能性が高い。

ブラジルは言うまでもないサッカー王国。往年のような力はないし、10月の親善試合で日本はブラジルに逆転勝利を収めたが、世界の最強国のひとつであることは間違いない。

一方のモロッコは、2022年カタール大会でアフリカ勢初のベスト4に進出した。次回のW杯の共同開催国の一つだし、今年のU20（20歳以下）W杯でも優勝している。まさに勢いに乗っているチームで、欧州、南米以外で優勝する可能性が最も高いチームと言われている。

もし、ラウンド32で勝利すれば、次のラウンド16は各グループ2位チームとの対戦となることが決まっている。すなわち、日本代表にとってはラウンド32こそが最大のヤマ場と言っていい。

