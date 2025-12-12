¥µ¥¦¥Ê¤â³Ú¤·¤á¤ë²¹Àô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡© 3800Åò°Ê¾å¤á¤°¤Ã¤¿²¹Àô¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ª¤¹¤¹¤á¤Î½É
¿ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ªÉ÷Ï¤¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î»þ´ü¡¢Èè¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤òÌþ¤¹¤Ù¤¯²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î²¹Àô¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤Åò½è¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ3800Åò°Ê¾å¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸½Ìò¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²¹Àô¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ²¹Àô¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¿¢ÃÝ¿¼Àã¤µ¤ó¤Ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²¹½É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¶áÇ¯¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¤âÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤È¤È¤Î¤¦¡É²¹Àô½É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¡Ö¥â¡¼¥ëÀô¡×¥â¡¼¥ê¥å¤ò´®Ç½
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û¿¹¤Î¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È ËÌ³¤Æ»¥Û¥Æ¥ë
ËÌ³¤Æ»½½¾¡¡¦ÂÓ¹»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹Âç¤ÇÎÐË¤«¤Ê¿¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö¿¹¤Î¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È ËÌ³¤Æ»¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÏÌÀ¼£32Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£ÉßÃÏ16¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î¿¹¤ËÊú¤«¤ì¡¢¥¨¥¾¥ê¥¹¤ä¥â¥â¥ó¥¬¤¬Í·¤Ó¤Ë¤¯¤ë¤Û¤É¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÓ¹¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó40Ê¬¡¢ÂÓ¹±Ø¤«¤é¤Ï¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¤È¥¢¥¯¥»¥¹È´·²¡£
¤³¤ÎËÌ³¤Æ»¥Û¥Æ¥ë¤ÇÅòÍá¤ß¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¡Ö¥â¡¼¥ëÀô¡×¡£¡Ö¥â¡¼¥ëÀô¡×¤È¤Ï¡¢ÂÀ¸Å¤ËÂÏÀÑ¤·¤¿¿¢Êª¤¬¹õÃº¤ËÊÑ²½¤¹¤ë²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤ë¥Õ¥ß¥ó»À¤ä¥Õ¥ë¥Ü»À¤È¤¤¤¦È©¤ò¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Ë¤¹¤ëÍµ¡Êª¤¬ÃÏ²¼¿å¤ËÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ²¹Àô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¹ÈÃã¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Ê¿§¤Ç¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²¹Àô¤Ï¸»Àô¤«¤±¤Ê¤¬¤·¡£À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç¤â¥ì¥¢¤Ê²¹Àô¡Ö¥â¡¼¥ëÀô¡×¤ò¡¢µÒ¼¼ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤â¡¢ÂçÍá¾ì¤Ç¤â¡¢Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¡¢ÈþÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÍá¾ì¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Ï½½¾¡¤Î¥µ¥¦¥ÊÀè¿ÊÃÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤Ê¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥â¡¼¥ê¥å¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥â¡¼¥ëÀô¤Î²¹Àô¤òÇ®¤·¤¿ÇþÈÓÀÐ¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£¥µ¥¦¥Ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤«¤é¤¿¤Á¤³¤á¤ë¾øµ¤¤ÈÇ®ÇÈ¤Ç´À¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤¡¢Á´¿È¤Ë½á¤¤¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÉ¤ÎÇò³ò¤Ë²¹Àô¿å¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¥¦¥©¡¼¥ê¥å¡×¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¿¹¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬¥¢¥Ã¥×¡£
¤Þ¤¿¡¢¿åÉ÷Ï¤¤â²¹ÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥µ¥¦¥Ê³Ø²ñ¿ä¾©¤Î16¡Á18¡î¤È¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë²¹ÅÙ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åßµ¨¤À¤È³°µ¤¤¬¤«¤Ê¤ê´¨¤¤¤Î¤Ç³°¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¤È¤È¤Î¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏµÒ¼¼¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö¤È¤È¤Î¤¨¡×¥ë¡¼¥à¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Ê¤é¤³¤Î¤ªÉô²°¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¿©»ö¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤âÄ«¿©¤â½½¾¡¤Î·Ã¤ßËþºÜ¤Ç¡¢¤´ÅöÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ¿©¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤ó¤ä¤ê¸»Àô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿åÉ÷Ï¤¤âÌ¥ÎÏ¤ÎÅò½É
¡Ú½©ÅÄ¸©¡Û¶â±º²¹Àô¡¦³Ø¹»¤ÎÀ´
½©ÅÄ¸©¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¡¢¤Ë¤«¤Û»Ô¤Ë¤¢¤ë¶â±º²¹Àô¡£¤³¤³¤Ï¡¢Ä»³¤»³¤ÎÏ¼¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤êÐÊ¤àÅò½É¤Ç¡¢ÌÀ¼£7Ç¯¤«¤é¾¼ÏÂ55Ç¯¤Þ¤ÇÂçÃÝ¾®³Ø¹»¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢2021Ç¯¤Ë²¹Àô½É¡Ö³Ø¹»¤ÎÀ´¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
Ê¿²°·ú¤Æ¤Ç¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢ÈóÆü¾ï´¶¤âÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£
²¹Àô¤Ï¸»Àô¤¬2¤Ä¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÏÆüËÜ»°ÂçÈþ¿Í¤ÎÅò¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÎ²²«Àô¡×¡¢¤½¤·¤ÆÆÃÊÌÅ·Á³µÇ°Êª¤ÎËÌÅêÀÐ¡Ê¥é¥¸¥¦¥à¹ÛÀÐ¡Ë¤ò´Þ¤ó¤À¡Ö¥é¥¸¥¦¥à¹ÛÀô¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±½ãÎ²²«Îä¹ÛÀô¤ÇÀô²¹13.7¡î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¸»Àô¤ò¥µ¥¦¥Ê¸å¤Î¿åÉ÷Ï¤¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¡¢¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤Ï¥»¥ë¥Õ¤Ç¤Î¥í¥¦¥ê¥å¥¦¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¥¸¥¦¥à¹ÛÀô¤ò¥µ¥¦¥Ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÀô¼Á¤ÎÍáÁå¤Ë¸ò¸ß¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö²¹Îä¸ò¸ßÍá¡×¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹â²¹¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È´À¤ò¤«¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤¬¡¢¸»Àô¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ï¤½¤¦¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆþÍá¸å¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃÏ¤Î¿©ºà¡¢³¤Á¯¤äÍ³Íøµí¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í¼¿©¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
²¹ÀôÇ®¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¨¥³¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¢¤ëÁÇÇñ¤Þ¤ê½É
¡ÚµÜ¾ë¸©¡ÛÌÄ»Ò²¹Àô¡¡Î¹´Û¤¹¤¬¤ï¤é
Åì¤Î²£¹Ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Àô¼Á¤¬ËÉÙ¤ÇÆÃ¤Ë²¹Àô¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ëµÜ¾ë¸©¤Ë¤¢¤ëÌÄ»Ò²¹Àô¡£¡ÖÎ¹´Û¤¹¤¬¤ï¤é¡×¤Ï9¤Ä¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÍáÁå¤Î²¹Àô¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£ÅòÎÌ¤¬ËÉÙ¡¢Å·Á³ÊÝ¼¾À®Ê¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥á¥¿¥±¥¤»À¡×¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤àÅò¤Ç¡¢¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Î¶Ë¾åÅò¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Î¹´Û¤¹¤¬¤ï¤é¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¤Ë¿ô²ó¸«¤ì¤ë¤«¸«¤ì¤Ê¤¤¡¢Å·Á³¤Ç¥Ö¥ë¡¼¤Î¿§¤ò¤·¤¿Åò¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤¹¤¬¤ï¤é¥Ö¥ë¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢²¹Àô°¦¹¥²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¥Ö¥ë¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤º¡¢¿À¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¡Ä¡Ä¡©¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¡£¤¤ì¤¤¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤È¤êÊÝ¼¾¤¬¤«¤Ê¤¦ÈþÈ©Åò¤È¤¤¤¦¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÎ¹´Û¤Ï2023Ç¯3·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¤·¡¢¸½ºß¤ÏÁÇÇñ¤Þ¤êÀìÍÑ¤ÎÅò½É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤Ï°ÊÁ°¤ÎÆâÁõ¤äÀßÈ÷¡¢Ê·°Ïµ¤¤òÉôÊ¬Åª¤Ë»Ä¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥ï¡¼¥¯¥Ú¡¼¥¹¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¿·¤¿¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇÇñ¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©ºà¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤ÇÌÄ»Ò¸æÅÂÅò±Ø¼þÊÕ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤ªÊÛÅö¤ä¤ªÁÚºÚ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ½É¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍâÄ«¤ÎÄ«¿©¤Ï¡¢½É¤Î¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿û¸¶Ê¬Å¹765¡×¤È¤¤¤¦Ä«¤«¤é±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ëµï¼ò²°¤Ë¤Æ¡¢¤ªÊÆ¤ä³¤ÂÝ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¥»¥Ã¥È¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¶ñÄê¿©¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÅò½É¤Ë¤ÏÌó98¡î¤Î²¹ÀôÇ®¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤È´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤Î¤Ä¥¤ê¤Ç15Ê¬¤ª¤¤Ë¸»Àô¥ß¥¹¥È¤¬Ê®¼Í¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤ªÈ©¤¬½á¤¦²¹Àô¤òÁ´¿È¤ÇÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂßÀÚ¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢90¡î¤Û¤É¤Î¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤ÇÇ®ÇÈ¤òÍá¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿åÉ÷Ï¤¤Ï25¡î¤Î¸»Àô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²¹Àô¤Ç¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²¹Àô¹¥¤¤«¤Ä¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤½É¤Ç¤¹¡£
ÌôÅò¤È¥µ¥¦¥Ê¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿·¥Û¥Æ¥ë
¡Ú¿·³ã¸©¡Û¾¾Ç·»³²¹Àô Ponshu Hotel ¿çÌ´
¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô¤Ë¤¢¤ë¾¾Ç·»³²¹Àô¶¿¡£Åìµþ¤«¤é¿·´´Àþ¤ÇÌó2»þ´ÖÈ¾¶¯¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢Åß¤Ï3¥á¡¼¥È¥ë¤â¤ÎÀÑÀã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ëÈëÅò¤ÎÎ¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë²¹ÀôÃÏ¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÏÆüËÜ»°ÂçÌôÅò¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²¹Àô¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Ìó1200ËüÇ¯Á°¤ËÃÏÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿³¤¿å¤¬¸»Àô¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê±ö²½ÊªÀô¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£È©¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¤·¤Ã¤È¤ê¤µ¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê±öÊ¬Ç»ÅÙ¤¬¹â¤¤²¹Àô¤Ç¡¢ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤¬¤«¤Ê¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾Ç·»³²¹Àô¤ÎÃÏ¤Ë¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖPonshu Hotel ¿çÌ´¡×¡£¤³¤³¤Ï¸Å¤¤Î¹´Û¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿²¹Àô¤È¥µ¥¦¥Ê¤È¤ª¼ò¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï»ÐËå½É¤Ë¡Ö¼ò¤Î½É ¶Ì¾ë²°¡×¡ÖHotel ¾ú¤¹¿¹¡×¤ò¤â¤Ä»³´ßÍµ°ì¤µ¤ó¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤â¤¤¼ò»Õ¤Î¾åµé»ñ³Ê¤Ç¤¢¤ë¼ò¾¢¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¼ò¹¥¤¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶Æ°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¤¤È¤¤Ï40¼ïÎà¤Û¤É¤¢¤ëÃÏ¼ò¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¤Û¤«¥Ó¡¼¥ë¤ä¾ÆÃñ¡¢¥¸¥ó¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¼ò¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤«¤é¥»¥ë¥Õ¤Ç¤È¤ê¼«Í³¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤ª¼ò¤â´®Ç½¤Ç¤¤ë½É¤Ç¤¹¤¬¡¢²¹Àô¤ÏÆâÅò¤Î¤ß¤Ç¸»Àô¤«¤±Î®¤·¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ï¥»¥ë¥Õ¤Ç¥í¥¦¥ê¥å¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µû¾Â¿ù¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÏÁÖ¤ä¤«¤ÊÌÚ¤Î¹á¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¿¼¸ÆµÛ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£¿åÉ÷Ï¤¤Ï15¡î¤Ç¥·¥ã¥¥Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤ë´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Í¼¿©¤Ï¼«¿È¤Ç¹¥¤¤Ê¶ñºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼ê´¬¤¤¹¤ë¡ÖÎ¤»³¼ê´¬¤¼÷»Ê¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤ÎÆüËÜ¼ò¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤½É¤Ç¤¹¡£
